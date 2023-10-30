為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄-伊凡的花園 蔬食餐廳 蔬食煎餃美味推薦《高醫附近素食美食 》

高雄-伊凡的花園 蔬食餐廳 蔬食煎餃美味推薦《高醫附近素食美食 》

2023-10-30 23:12:37 chaoerh小昭 人氣：105
share
邀約
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：34篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：高雄蔬食-伊凡的花園
phone09-8270-8572
place高雄市三民區龍江街120號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

封4.jpg

 

吃素食起初對小昭來說算很陌生

周圍的親朋好友多位是素食愛好者

吃蔬食對健康頗有益處,

朋友也建議小昭多去發掘好吃的素食美食來介紹

某機緣下知道這家『伊凡的花園』

高雄吃素的朋友一定對它不陌生

之前舊店開在瑞豐夜市附近

近期遷店至高醫附近的龍江街上

於7/19重新開幕🎉✨

提供蔬食/素食/純素食的多元料理

有義大利麵、披薩、蓋飯、水餃、麻辣燙、炸物

多了販售調理包系列

讓素食者在家也能輕鬆煮立即享受美味
 

 

餐廳對面是停車場

停車位若滿了,可停至青島遼寧路的停車場

20230713_112544.jpg

 

餐廳店面不大

20230713_114016.jpg

 

招牌蔬食餃的介紹

共有7種獨特口味,內餡食材一一陳列出來

20230713_113956.jpg

 

用餐空間整體以簡單樸素為主

牆壁上左右兩側海景佈景最吸睛

FC4A0122.JPG

FC4A0167.JPG

FC4A0123.JPG

彷彿在海邊用餐的fu

FC4A0124.JPG

 

自助區~茶水、餐具、碗盤

FC4A0125.JPG

FC4A0126.JPG

 

老闆用心,讓我們喝到純淨好水，

請大家酌量飲用不要浪費喔!

FC4A0127.JPG

 

菜單~跟舊店不太相同

菜單1.jpg

菜單2.jpg

 

新開幕活動:

1. FB粉專按讚加好友

2. 加入LINE好友

3.領取一般會員卡

20230713_113044.jpg

💠會員優惠:  內用9折，外帶8折

💠VIP會員方案:

原訂199元/月,開幕特惠100元/月,年繳再優惠只要1100元

20230713_113105.jpg

 

 香菜堅果煎餃 ~115元

餃種類眾多,可選擇水餃或煎餃

椰奶咖哩及塔香煙燻都好想嘗嘗

當天是跟婆婆用餐,婆婆對香菜情有獨鍾

所以最後選擇香菜堅果口味

FC4A0129.JPG

煎餃多了冰花,光視覺上食慾就大增

20230713_115258.jpg

內餡有香菜、紅蘿蔔、高麗菜、堅果

堅果為核桃.腰果.杏仁.花生多種食材

蔬菜新鮮脆口,多了堅果增添香氣及口感,

外皮不會太厚,算是皮薄餡多,小昭非常喜歡

FC4A0158.JPG

餃子搭配辣醬風味更佳

這辣醬很合婆婆胃口,小昭還跟老闆另外購買回家

FC4A0155.JPG

 

 

 泡菜臭豆腐披薩(奶素) ~180元,附30元茶飲

FC4A0136.JPG

一塊塊臭豆腐就在披薩上,

臭豆腐香氣令人又愛又恨

小昭是臭豆腐喜愛者,炸的、清蒸、滷的、乾的都超喜歡

披薩為6.5吋大,約一人份

厚餅皮算是有嚼勁,建議熱熱吃最好吃

FC4A0151.JPG

起司番茄跟台式臭豆腐搭配起來,也挺意外好吃

20230713_115807.jpg

附贈的奶茶

之後可選擇店門口飲料攤的飲品折30元喔!

FC4A0137.JPG

 

 奶油玉米湯(奶素) ~75元

FC4A0133.JPG

馬鈴薯及玉米粒份量豐盛

湯頭香濃濃郁的程度不輸葷的玉米濃湯喔

整體是好喝,連婆婆也超喜歡

FC4A0149.JPG

 

 臭豆腐麻辣燙 ~90元

一般人可能會認為90元有點小貴,

老闆說食材使用成本高的非基改的豆腐,

以及精心研究的麻辣素湯頭,算是真材實料

FC4A0140.JPG

整體麻而不辣,是順口的麻辣湯底

豆腐吸附湯汁後,入味更美味

小昭都喝不出跟葷的有何差別,

可見老闆用心研發的麻辣湯底成功了

FC4A0154.JPG

 

豆干非基改魚蛋~各40元

FC4A0141.JPG

豆干也是非基改,口感札實軟嫩

FC4A0156.JPG

很好奇跟素食界魚蛋與一般魚蛋差在哪

外觀乍看下像栗子,

其實是豆類製品,口感倒是挺札實

小昭還蠻喜歡這魚蛋,如果是一般素丸那就沒這麼討喜

FC4A0159.JPG

 

 松子青醬義大利麵 ~150元

義大利麵多了炸薑絲點綴,讓餐點加分許多

FC4A0161.JPG

麵條Q彈不會過爛很可以

滿滿青醬吸附在麵條上,搭配花椰菜及杏鮑菇

一上桌沒多久,婆婆一下就吃光,

可見素食料理的魅力還是有的

FC4A0166.JPG

 

20230713_120752.jpg

 

小昭雖然是葷食者,

其實對蔬菜喜愛的程度大於肉肉

吃完伊凡的蔬食料理後完全顛覆

我對素食餐點都以素料為重的苛板印象

煎餃跟義大麵都非常美味,

愛吃麻辣湯底的朋友,千萬也別錯過麻辣燙唷~

 

,以上僅供參考~

 

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 伊凡的花園
  • FB
  • 0982 708 572
  • 11:00~19:30  (假日店休)  
  • 高雄市三民區龍江街120號


檢視較大的地圖

 

 

*****本篇為體驗邀約文*****

文章標籤

伊凡的花園 高雄素食餐廳 蔬食餐廳 高雄蔬食餐廳推薦 素食餐廳 高雄蔬食 伊凡的花園新址 高醫附近美食 高醫附近素食 chaoerh小昭 chaoerh小昭高雄
創作者介紹
創作者 chaoerh小昭 的頭像
chaoerh小昭

chaoerh小昭的部落格




#高雄餐廳
morechevron_right
文章關鍵字
高雄蔬食伊凡的花園 伊凡的花園 高雄餐廳 高雄素食餐廳 more
檢舉
share
chevron_left

高雄-平凡五金行《歲時亭和菓子•生乳齋》~北高

屏東恆春-小翠越南美食阿嘉耕逃

chevron_right
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：34篇

作者的其它文章
同類據點
慢慢懂事蔬食小點 照片

慢慢懂事蔬食小點

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市苓雅區
菜根香人文素食餐廳 照片

菜根香人文素食餐廳

4.00 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
得來素蔬食早午餐 高雄六合店 照片

得來素蔬食早午餐 高雄六合店

0.00 (0人評鑑)

區域：高雄市新興區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up