吃素食起初對小昭來說算很陌生
周圍的親朋好友多位是素食愛好者
吃蔬食對健康頗有益處,
朋友也建議小昭多去發掘好吃的素食美食來介紹
某機緣下知道這家『伊凡的花園』
高雄吃素的朋友一定對它不陌生
之前舊店開在瑞豐夜市附近
近期遷店至高醫附近的龍江街上
✨於7/19重新開幕🎉✨
提供蔬食/素食/純素食的多元料理
有義大利麵、披薩、蓋飯、水餃、麻辣燙、炸物
多了販售調理包系列
讓素食者在家也能輕鬆煮立即享受美味
餐廳對面是停車場
停車位若滿了,可停至青島遼寧路的停車場
餐廳店面不大
招牌蔬食餃的介紹
共有7種獨特口味,內餡食材一一陳列出來
用餐空間整體以簡單樸素為主
牆壁上左右兩側海景佈景最吸睛
彷彿在海邊用餐的fu
自助區~茶水、餐具、碗盤
老闆用心,讓我們喝到純淨好水，
請大家酌量飲用不要浪費喔!
菜單~跟舊店不太相同
新開幕活動:
1. FB粉專按讚加好友
2. 加入LINE好友
3.領取一般會員卡
💠會員優惠: 內用9折，外帶8折
💠VIP會員方案:
原訂199元/月,開幕特惠100元/月,年繳再優惠只要1100元
香菜堅果煎餃 ~115元
餃種類眾多,可選擇水餃或煎餃
椰奶咖哩及塔香煙燻都好想嘗嘗
當天是跟婆婆用餐,婆婆對香菜情有獨鍾
所以最後選擇香菜堅果口味
煎餃多了冰花,光視覺上食慾就大增
內餡有香菜、紅蘿蔔、高麗菜、堅果
堅果為核桃.腰果.杏仁.花生多種食材
蔬菜新鮮脆口,多了堅果增添香氣及口感,
外皮不會太厚,算是皮薄餡多,小昭非常喜歡
餃子搭配辣醬風味更佳
這辣醬很合婆婆胃口,小昭還跟老闆另外購買回家
泡菜臭豆腐披薩(奶素) ~180元,附30元茶飲
一塊塊臭豆腐就在披薩上,
臭豆腐香氣令人又愛又恨
小昭是臭豆腐喜愛者,炸的、清蒸、滷的、乾的都超喜歡
披薩為6.5吋大,約一人份
厚餅皮算是有嚼勁,建議熱熱吃最好吃
起司番茄跟台式臭豆腐搭配起來,也挺意外好吃
附贈的奶茶
之後可選擇店門口飲料攤的飲品折30元喔!
奶油玉米湯(奶素) ~75元
馬鈴薯及玉米粒份量豐盛
湯頭香濃濃郁的程度不輸葷的玉米濃湯喔
整體是好喝,連婆婆也超喜歡
臭豆腐麻辣燙 ~90元
一般人可能會認為90元有點小貴,
老闆說食材使用成本高的非基改的豆腐,
以及精心研究的麻辣素湯頭,算是真材實料
整體麻而不辣,是順口的麻辣湯底
豆腐吸附湯汁後,入味更美味
小昭都喝不出跟葷的有何差別,
可見老闆用心研發的麻辣湯底成功了
豆干非基改+ 魚蛋~各40元
豆干也是非基改,口感札實軟嫩
很好奇跟素食界魚蛋與一般魚蛋差在哪
外觀乍看下像栗子,
其實是豆類製品,口感倒是挺札實
小昭還蠻喜歡這魚蛋,如果是一般素丸那就沒這麼討喜
松子青醬義大利麵 ~150元
義大利麵多了炸薑絲點綴,讓餐點加分許多
麵條Q彈不會過爛很可以
滿滿青醬吸附在麵條上,搭配花椰菜及杏鮑菇
一上桌沒多久,婆婆一下就吃光,
可見素食料理的魅力還是有的
小昭雖然是葷食者,
其實對蔬菜喜愛的程度大於肉肉
吃完伊凡的蔬食料理後完全顛覆
我對素食餐點都以素料為重的苛板印象
煎餃跟義大麵都非常美味,
愛吃麻辣湯底的朋友,千萬也別錯過麻辣燙唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 伊凡的花園
- FB
- 0982 708 572
- 11:00~19:30 (假日店休)
- 高雄市三民區龍江街120號
*****本篇為體驗邀約文*****