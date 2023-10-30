吃素食起初對小昭來說算很陌生

周圍的親朋好友多位是素食愛好者

吃蔬食對健康頗有益處,

朋友也建議小昭多去發掘好吃的素食美食來介紹

某機緣下知道這家『伊凡的花園』

高雄吃素的朋友一定對它不陌生

之前舊店開在瑞豐夜市附近

近期遷店至高醫附近的龍江街上

✨於7/19重新開幕🎉✨

提供蔬食/素食/純素食的多元料理

有義大利麵、披薩、蓋飯、水餃、麻辣燙、炸物

多了販售調理包系列

讓素食者在家也能輕鬆煮立即享受美味



餐廳對面是停車場

停車位若滿了,可停至青島遼寧路的停車場

餐廳店面不大

招牌蔬食餃的介紹

共有7種獨特口味,內餡食材一一陳列出來

用餐空間整體以簡單樸素為主

牆壁上左右兩側海景佈景最吸睛

彷彿在海邊用餐的fu

自助區~茶水、餐具、碗盤

老闆用心,讓我們喝到純淨好水，

請大家酌量飲用不要浪費喔!

菜單~跟舊店不太相同

新開幕活動:

1. FB粉專按讚加好友

2. 加入LINE好友

3.領取一般會員卡

💠會員優惠: 內用9折，外帶8折

💠VIP會員方案:

原訂199元/月,開幕特惠100元/月,年繳再優惠只要1100元

香菜堅果煎餃 ~115元

餃種類眾多,可選擇水餃或煎餃

椰奶咖哩及塔香煙燻都好想嘗嘗

當天是跟婆婆用餐,婆婆對香菜情有獨鍾

所以最後選擇香菜堅果口味

煎餃多了冰花,光視覺上食慾就大增

內餡有香菜、紅蘿蔔、高麗菜、堅果

堅果為核桃.腰果.杏仁.花生多種食材

蔬菜新鮮脆口,多了堅果增添香氣及口感,

外皮不會太厚,算是皮薄餡多,小昭非常喜歡

餃子搭配辣醬風味更佳

這辣醬很合婆婆胃口,小昭還跟老闆另外購買回家

泡菜臭豆腐披薩(奶素) ~180元,附30元茶飲

一塊塊臭豆腐就在披薩上,

臭豆腐香氣令人又愛又恨

小昭是臭豆腐喜愛者,炸的、清蒸、滷的、乾的都超喜歡

披薩為6.5吋大,約一人份

厚餅皮算是有嚼勁,建議熱熱吃最好吃

起司番茄跟台式臭豆腐搭配起來,也挺意外好吃

附贈的奶茶

之後可選擇店門口飲料攤的飲品折30元喔!

奶油玉米湯(奶素) ~75元

馬鈴薯及玉米粒份量豐盛

湯頭香濃濃郁的程度不輸葷的玉米濃湯喔

整體是好喝,連婆婆也超喜歡

臭豆腐麻辣燙 ~90元

一般人可能會認為90元有點小貴,

老闆說食材使用成本高的非基改的豆腐,

以及精心研究的麻辣素湯頭,算是真材實料

整體麻而不辣,是順口的麻辣湯底

豆腐吸附湯汁後,入味更美味

小昭都喝不出跟葷的有何差別,

可見老闆用心研發的麻辣湯底成功了

豆干非基改+ 魚蛋~各40元

豆干也是非基改,口感札實軟嫩

很好奇跟素食界魚蛋與 一般魚蛋 差在哪

外觀乍看下像栗子,

其實是豆類製品,口感倒是挺札實

小昭還蠻喜歡這魚蛋,如果是一般素丸那就沒這麼討喜

松子青醬義大利麵 ~150元

義大利麵多了炸薑絲點綴,讓餐點加分許多

麵條Q彈不會過爛很可以

滿滿青醬吸附在麵條上,搭配花椰菜及杏鮑菇

一上桌沒多久,婆婆一下就吃光,

可見素食料理的魅力還是有的

小昭雖然是葷食者,

其實對蔬菜喜愛的程度大於肉肉

吃完伊凡的蔬食料理後完全顛覆

我對素食餐點都以素料為重的苛板印象

煎餃跟義大麵都非常美味,

愛吃麻辣湯底的朋友,千萬也別錯過麻辣燙唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

伊凡的花園

FB

0982 708 572

11:00~19:30 (假日店休)

高雄市三民區龍江街120號



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*****本篇為體驗邀約文*****

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