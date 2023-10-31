主打氣泡飲與新鮮水果結合，超過60種飲品可選，每一杯都是獨創特調，不只果肉給的霸氣，一口一口喝的到果肉口感，更酷是將手搖飲結合易開罐包裝，透明杯身美到翻掉漸層感，攜帶又方便，不但兼具網紅拍照，口味獨特好喝，喜愛手搖飲料這篇絕對要收錄～

滿街林立的手搖飲料競爭激烈，能獲得在地人推薦絕不簡單，喜愛喝手搖飲料的我們，無意間在員林第一市場挖掘在地隱藏版的易開罐包裝手搖冷飲，於今年初在民生路開幕，默默開了8個月多，地點就在員林第一場彩卷行和廣寧宮附近，店址明顯又好找。

不僅販售創意特色飲品，還有自家做的手工乳酪蛋糕、手工奶酪、手工緹娜斯，手裡握著手搖飲，一邊嚐著手工甜點，下午茶在這裡一次購足。

站在櫃台等候即可將製餐區看得一清二楚，飲料皆是現點現做。

草莓果凍和薰衣草果凍皆是店家自己做，不添加任何物和色素，用最原始食材製成，因此家中小小孩喜歡吃，所以才研發這兩款繽紛果凍。

飲料皆是現點現做，飲品製作後在使用智能罐裝機封罐，並不是事先做好存放，這點讀者們大可放心。

手打芒芒火海

還有這款芒果火海超好拍，透明的易開罐瓶身，可以看見滿滿一整杯的料，從底層的新鮮芒果，中間層的香醇鮮奶，再來是最頂層新鮮火龍果，三者尬再一起如此跳痛，沒想到卻意外好喝，真的是一杯滿足～

星空凍奶

星空凍奶就是澎湃，裡面薰衣草凍和草莓凍，光是雙色手工果凍就占了杯子近一半空間，再加入鮮奶、自熬芒果醬，大口大口吸起來，果凍的清香，Q滑古溜的口感綻放唇齒間，再加上畫龍點睛的鮮奶與芒果醬，甜度則是水果甜，喝起來宛如椰奶般的錯覺。

星空之橙

這款星空之橙擁有夢幻色系的漸層，再加上無咖啡因和微糖甜度，是許多饕客千里迢迢奔波也要來一杯，不誇張這杯真的很澎湃，基底使用新鮮柳橙氣泡飲、薰衣草果凍，最後加入少許藍柑橘糖漿，色彩如此繽紛，一開始誤以為色素，沒想到直擊製作過程後，原來原料大多自己熬煮，重點一杯喝到多種層次，搭起來毫無違和感，溫潤不嗆口氣泡，這杯真的很推！

火龍果多多

喜歡咀嚼又愛果粒感，可以來杯火龍果多多，將火龍果切成小小塊壓碎，給的量豪不手軟，倒入兩罐多多，每一口都喝得到果肉，甜味來自多多和火龍果的原味，喝完還想再點一杯。

多肉桑葚

還有這款多肉桑葚也很受女孩子歡迎，秉持著想讓客人喝的安心，因此桑葚是選用自家婆婆種植，再搭配手工熬煮桑葚醬、桑葚、綜合莓果、手工草莓果凍、酸甜莓果茶調配，喝起來酸甜又富含莓果酸香，重點不甜又不含咖啡因，很推薦給女孩們。

柳橙蜜桃氣泡飲

闆娘本身有乙級調酒師執照，對於氣泡飲十分熟悉，因此選了礦沛氣泡水為基底，在將各種水果調製成最少18種氣泡系列飲品，我點了清爽消暑的柳橙蜜桃氣泡飲，由自家製水蜜桃果肉鋪底，壓碎後倒入柳橙、氣泡水封罐，輕嚐一口氣泡風味明顯卻不嗆口，搭著微甜而不膩的柳橙和水蜜桃香，激盪起爽快口感，飯後來一杯真解膩。

三峽碧螺春

如果喜歡喝原茶，可以試試三峽碧螺春，特別是以義式咖啡機沖泡台灣茶葉，因此萃取出的茶湯品質穩定，甜度選了無糖，接著插入吸管大口吸，牧草般的清香，口感柔和回甘，澀度也沒那麼明顯，喝起來清新順口，原茶很不錯耶！

草莓/抹茶乳酪蛋糕

茶糜闆娘熱愛手作，更是喜歡用原物料研發商品，因此除了琳瑯滿目的易開罐手搖飲料外，還有自家製手工草莓、抹茶乳酪蛋糕，之所以會有這些品項，原因是家裡小小孩喜歡吃，因此原物料挑選更用心，接著挖一口品嚐，乳酪蛋糕綿密細緻，帶有淡淡乳酪香，甜度如此恰好不會太甜，而且上面腳掌棉花糖和手工餅乾麻賀甲(台語)。

茶糜十分注重環保，大手筆的引進智能罐裝機和環保材質的易開罐，讓您輕鬆攜帶易開手搖飲，也不用擔心飲料溢出，飲用前將易開罐的扣環拔起即可享用。

整體心得：彰化在地人創立的易開罐包裝手搖冷飲如春筍般冒出，因家中孩子愛喝，因此自己開立一家不添加物和色素的手搖飲，採用最原始食材製作，更是別的地方喝不到特色飲品，茶糜飲料雖然看起來繽紛，所有原料皆是使用水果搭配氣泡調配，甜味來自水果本身，不僅外表吸睛好拍，就連口味也不含糊，全彰化超具話題易開罐包裝手搖冷飲推薦給您。

店家資訊|員林茶麋TIMUSU