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新竹快炒店推薦金鶴呷熱炒！平價好吃CP值高的熱炒店，有包廂唱歌跟兒童遊戲間

2023-10-31 11:40:04 ㄚ綾綾單眼皮大眼睛 人氣：111
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ㄚ綾綾單眼皮大眼睛

發表篇數：558篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 新埔鎮

造訪商家：金鶴呷 熱炒
place新竹縣新埔鎮文山路犂頭山段650號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹快炒店推薦金鶴呷熱炒！平價好吃CP值高的熱炒店，有包廂唱歌跟兒童遊戲間

新竹快炒店推薦金鶴呷熱炒！這間新竹新開幕不久的熱炒店生意也是超級好，不但有平價好吃的熱炒料理，菜單價格也很平實，CP值很高！停車方便，重點是還有包廂唱歌、還有讓小孩放電的兒童遊戲間，空間寬敞極了！下班後想要聚餐的朋友，真的可以來這裡吃吃看！

 

文章目錄

金鶴呷熱炒－店面環境與交通停車

金鶴呷熱炒主打現撈台灣鯛活魚料理，也有提供代客料理，位於新竹縣新埔鎮文山路犂頭山段650號，雖然地址是在新埔，但其實離竹北交流道、竹北市區非常近，不到五分鐘的路程呢！

ㄚ綾綾出門吃飯最害怕沒有車位，店門口前有設置停車位，車位很多不怕沒有得停！
金鶴呷熱炒還有魚池可以讓大家餵食錦鯉，小孩們也很愛在這裡玩耍呢！戶外有創意水管桌椅，也是蠻好拍照的～

金鶴呷熱炒－兒童遊戲區

不是吧！這裡也太貼心了＞＜熱炒店還設有室內兒童遊戲專區，地上還有鋪軟墊，爸媽們可以放心的讓小朋友在這裡盡情遊玩、好好放電一下！真的很適合家庭聚餐跟朋友聚會耶！

金鶴呷熱炒－座位區介紹

現場除了方桌跟圓桌之外，還有戶外座位區，桌距寬敞、空間太舒適啦！現場人員每天都會消毒桌椅，環境衛生令人很安心～ ㄚ綾綾還蠻喜歡坐在戶外區吃快炒，一整個很有FU，哈哈！順帶一提金鶴呷熱炒店的男女廁是分開的，洗手間維持的也很整潔乾淨呢！ 旁邊還有看到活繃亂跳的魚魚咧！

金鶴呷熱炒－VIP包廂歡唱

很少看到熱炒店還有這麼隱密舒適的包廂環境，重點是很乾淨！再不約家人朋友同事來，實在是太對不起老闆了XDD

金鶴呷熱炒－菜單價位

靠近竹北的金鶴呷熱炒，餐點價格非常平實，可單點熱炒、也可選擇精緻的合菜喔！目前也有提供外帶服務！

金鶴呷熱炒－人氣熱銷快炒料理介紹

今天跟朋友一起來聚餐，這裡的上菜速度很快，店員也很熱情招呼～

芒香蝦球

我的天啊！這道甜蜜爽口的芒香蝦球絕對必點！每一顆蝦球的肉質都是相當飽滿，帶有芒果的香氣，甜而不膩、香甜好吃！太美味啦！這道也是店家的人氣招牌菜色呢！越吃越開胃～

港式脆皮雞

沒錯！在新竹快炒店還能吃到港式脆皮雞，有分半隻跟一隻，皮脆肉嫩的港式脆皮雞讓人一吃就無法自拔，怎麼會這麼好吃啦！拜託一定要點來吃看看，現場所有朋友都很愛這道呢！
個人喜歡沾點胡椒鹽，搭配店家特製泡菜一起吃，好滿足喔！直到現在還想到這道料理，皮酥不柴、肉嫩多汁，根本就是經典代表作！

活魚料理

你沒看錯，在新埔這裡的熱炒店竟然還有活魚料理！現場看你喜歡哪隻活跳跳的魚兒請隨便選，新鮮直送廚房料理，、糖醋、清蒸、鹽烤、泰式檸檬口味等等任君挑選，也可以做成鮮魚湯喔！只需等待二十分鐘，就有美味的活魚料理上桌讓你享用啦XDD

糖醋排骨

每次看到糖醋排骨都超開心的，也是ㄚ綾綾到快炒店一定會點的一道菜！香酥入味的糖醋排骨，吃起來酸甜可口，保證男女老少通通都會被征服啊！ 

金沙中卷

金沙中卷是ㄚ綾綾的心頭好，真的又香又下飯耶！一下子扒光好幾碗白飯，酥炸過的中卷肉質Q彈柔軟，與鹹蛋炒香後拌炒，香氣十足濃郁啊！朋友也超愛吃這道，而且很新鮮喔！

孜然雪花牛

那天要點的鹹蛋苦瓜，因為早早就賣光了，飲恨沒有吃到，不過老闆推薦我們點這道孜然雪花牛，香料滿滿的，孜然味有夠濃郁，豪邁狂野的味道也是備受好評呢！雪花牛的肉肉也很軟嫩呢！

麻辣臭豆腐鍋

天氣越來越冷了，冬天來個麻辣臭豆腐鍋是必須的吧XD 這鍋麻辣臭豆腐鍋也是配料滿滿，香辣溫潤的湯頭，加上多樣豐富的食材，飽足感大大提升，即使坐在戶外區享用，還是覺得很暖和呢！

塔香蛤蜊

這道也是台灣熱炒店的經典菜色，炒辣吃更過癮，不得不說那個蛤仔的肉新鮮又飽滿喔！

客家小炒

客家小炒也是最為人熟知的家常菜之一，光看那個新鮮的魷魚、肉絲和豆乾被翻炒至金黃色的樣子，就足以讓在場的人口水直流，紮實又充滿嚼勁，果然是推薦必點的熱炒菜色啊！

冷泡茶

大魚大肉之後當然要來個飲料喝喝，我特別喜歡來這間熱炒店的原因，除了東西好吃之外，還有無糖的高山冷泡茶，解膩又好喝啊！裡面的茶葉包清晰可見，茶韻淡雅且回甘，毫不苦澀～

金鶴呷熱炒－店家資訊

金鶴呷熱炒
粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090297956845
營業時間：周一到周五 17:00-00:00
星期六 11:00-14:00、17:00-00:00
訂位電話：03-5889088
地址：新竹縣新埔鎮文山路犂頭山段650號
*營業時間、價格、餐點菜單請依據店家公告為主
*本文為邀約文章，內文為實際心得分享

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