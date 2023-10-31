這次的埔里兩天一夜小旅行，品嚐完18度C的生吐司後我們來到讓我期待已久的頂級鍋物『渡之島日高鍋物』品嚐他們最新一季的海鮮和牛鍋物菜單，頂級海鮮配上高級和牛的鍋物套餐，爽度直接破表，只能說18度C的老闆真的太有生意頭腦，從生吐司到巧克力、義式冰淇淋然後再轉戰餐飲鍋物跟牛排，全都集中在這個區塊，實在太強大。來看一下這間網路上評價超高的日式頂級鍋物到底有多厲害吧。

渡之島日高鍋物～交通位置如何去？

『渡之島日高鍋物』的位置就在埔里鎮的東興一街上，這附近都是知名生土司專賣店『18度C』的地盤，如果開車前往可以直接停在18度C的專用停車場，步行過來3分鐘就可以抵達。

渡之島日高鍋物～Google評論

渡之島日高鍋物的網路評價相當高，將近1000則的評論裡維持4.3顆星的高分相當不容易，大家都很喜歡這裡的裝潢風格、服務還有高品質的餐點。

一進門就看到櫃檯的招財貓，看起來好討喜。

入口處旁的透明走道除了可以觀賞魚外，竟然還預留一個小孔讓小朋友來餵魚，餐廳還貼心的準備了魚飼料給小朋友。

渡之島日高鍋物～用餐環境

『日高鍋物』的座位選擇相當多，有個人鍋的座位區，也有雙人、4~6人的座位。

包廂座位

一樓就有包廂座位，可以容納10人左右。裡面的裝潢擺飾貴氣。

餐桌的設計與整體的色調達成平衡，在這空間裡看起來相當舒服。

餐廳旁還有個海鮮專用的水族箱，裡面活跳跳的波龍還有水姑娘是店裡的人氣海鮮。

二樓用餐區

沿著入口旁邊的樓梯可以往二樓走，上面的裝潢又更具日式風格，玻璃櫥窗的楓葉好美，雖然不是真的但來這用餐有這樣的環境也是很難得。

渡之島日高鍋物～用餐方式

『渡之島日高鍋物』是精緻的日式鍋物專賣店，以個人套餐鍋物為主。裡面有前菜、副餐、甜品還有套餐的主菜，份量不少。

服務人員會先介紹周圍環境以及湯頭特色讓大家選擇。這天我們點了日高壽喜燒鍋、日高酒釀味噌鍋、日高牛奶鍋、還有日高昆布鍋，四人剛好直接點一輪。

渡之島日高鍋物～菜單

首先要選擇的是湯頭的種類，菜單上面都有清楚的敘述湯頭的內容，服務人員也會對湯頭做介紹，個人是喜歡壽喜燒跟酒釀味噌這兩款。

套餐的價格從最低的NT$580到最頂級的NT$3980都有，不論是海鮮還是肉品這裡都可以滿足。

日高鍋物的餐點除了套餐外也可以選擇單點，他們的海鮮跟肉品都是嚴選食材，這天點了日本和牛跟鱈場蟹拼盤。

服務人員親切的帶位後如果有點餐需求就把這個黑色的內容朝上擺放。點菜、加茶水、加湯通通可以。

服務人員就會在手錶中顯示哪一桌有服務需求，就會立刻過去。

火鍋的基本醬料有胡麻醬、橙醋醬、辣味噌跟特製醬油。

渡之島日高鍋物～推薦料理

不管你喜歡海鮮還是肉品，渡之島日高鍋物都可以滿足你的味蕾。他們使用的是來自日本跟澳洲的頂級和牛，還有活體海鮮，有鱈場蟹跟波士頓龍蝦可以選擇。

前菜：手作胡麻豆腐佐鮭魚卵

一般餐廳大多是提供一樣前菜，日高鍋物很大方的一次提供兩款，光是視覺效果就滿分。

這豆腐簡單用昆布醬油提味，相當清爽，上面的鮭魚卵跟芥末讓豆腐的豆香更有層次。

前菜：式磯煮鮑魚

鮑魚煮的入味，香甜的醬香口感彈牙好吃。

菜盤：

只要點套餐都還會附上一份菜盤，菜色相當豐富。

日本A5和牛沙朗

肉肉控這個大推，份量不少切的也很大方。

這個A5和牛沙朗真的很值得推薦，切的大片又帶點厚度，漂亮的油花光是用看的就很促人食慾。

澳洲M9和牛背肩

這個和牛的油花同樣很棒，但相較於日本的A5和牛沙朗比較有咬勁，拿來做壽喜燒也很適合。

同樣也是大片油花分布又漂亮。

日高壽喜鍋

這是覺得最有儀式感的湯頭，也是渡之島日高鍋物裡相當有人氣的湯頭之一，以正宗的日本壽喜燒方式呈現。

儀式感滿滿的壽喜燒會有服務人員先替你桌邊服務來準備，先用牛油潤鍋

接下來放入洋蔥跟牛蒡絲、蔥段來炒出香氣。

然後就加入選擇的肉類。

最後再加入靈魂的壽喜燒醬汁，這就是最地道的日式壽喜燒吃法。

頂級和牛入鍋只需要來回涮幾下就可以起鍋，和牛吸飽了壽喜燒的醬汁，這香氣真的很誘人。

吃壽喜燒店家會準備這個用蛋黃液來沾壽喜燒的食材，這雞蛋是吃葉黃素的雞蛋，品質很講究。裡面還加入七味粉跟黑芝麻更添香氣。

沾了蛋液的牛肉口感更加滑順，這也是吃壽喜燒最經典的吃法，好滑好好吃。

日本A5和牛沙朗在壽喜燒裡也是超合拍。

鱈場蟹拼盤

這個海鮮控也不能錯過，這個拼盤我們用加點的，送上桌時全部人都瞪大眼，這盤未免也太澎湃。

裡面有鱈場蟹腳、石斑魚、透抽、廣島牡蠣、活蛤蠣、九孔鮑魚、蝦仁薑跟干貝。這樣的單點份量大概2-3人分食剛剛好。

不管是大蛤蠣還是廣島牡蠣的個頭都很大，50元硬幣在裡面顯得好渺小。

再回來看這鱈場蟹腳，這肉質也太飽滿。

這鱈場蟹真的是很超值就品質根本就是活體的蟹腳，裡面海鮮超多肉質又是水準之上，真的很厲害。

看看這蟹腳肉質是不是等級很高完全沒有縮水，這一支就超滿足。

牛奶湯來煮海鮮也是很不錯的選擇。

伊比利梅花豬

如果不吃牛他們家的伊比利豬也是表現亮眼。

酥炸廣島牡蠣

前面在海鮮拼盤裡吃到的廣島牡蠣，他們也有炸物版本可以點。

旁邊會附上一盤自製的塔塔醬，風味更讚。

火候控制的恰到好處，裡面的肉質依舊保持多汁鮮甜的狀態，酥炸的我更愛。

醬烤手羽先

他們的烤雞翅也是頗有人氣，雞翅處理的很到位，基本上簡單幾下就可以骨肉分離。醬香氣濃郁裡面的肉質依舊多汁軟嫩。

這時候來點啤酒是最好的選擇，『渡之島日高鍋物』裡的酒類選擇相當多，除了日本進口的YEBISU生啤酒外，清酒、水果酒也是可以自行挑選。

喝清酒的儀式感又更多，挑選好酒以後店員會拿出專用的清酒杯讓你挑選喜歡的杯子，顏色都好美。

這樣喝清酒是不是感覺更棒了。

白玉紅豆湯

紅豆湯的甜度剛剛好，大人小孩都喜歡。

裡面的紅豆餡口感綿密，白玉軟Q彈牙搭配起來真的很合拍。

18度C生巧克力

這巧克力就是18度C的招牌巧克力，這裡竟然是直接免費請你吃，當然要好好品嚐。

這生巧克力甜度也是不高，外層帶點淡淡的苦味，相當好吃。喜歡的話就可以在旁邊的門市直接購買，這真的太聰明了。這間埔里的超人氣鍋物料理如果你有來埔里一定要先來18度C購物，然後再來這品嚐超美味的頂級海陸鍋物，親切的服務跟頂級的食材，絕對會滿意。

渡之島日高鍋物｜餐廳資訊

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