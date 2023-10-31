全台首間主打康普茶的手搖飲料店「KURE8 Kombucha 8酵茶」，現拉精釀康普茶，微氣泡感加上馥郁的果香，好喝程度絕對超乎你的想像！

各位有喝過現拉的精釀康普茶嗎？這間是全台首間主打康普茶的手搖飲料店「KURE8 Kombucha 8酵茶」！老闆為了讓各位喝到最棒最新鮮的口感，直接把專業的發酵桶搬進店裡了，真的超狂！「KURE8 Kombucha 8酵茶」選用台灣在地好茶及季節盛產水果，經過一個多月的兩段式發酵，產生的微氣泡感加上馥郁的果香，好喝程度絕對超乎你的想像！喜愛嘗鮮的你，一定要來試試這兼具營養及美味的新型態飲料店！

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「KURE8 Kombucha 8酵茶」就位在捷運大安站5號出口旁，整間店以橘色搭配白色，設計成很有個性的紐約SOHO風格，處處都可以打卡拍照，特別是門口那超大的飲料模型。

這三桶是專業的不鏽鋼發酵桶，是不是很壯觀！老闆為了讓各位喝到最棒最新鮮的口感，直接霸氣放在店裡啦！你不說，還以為來到什麼啤酒廠呢？XD

「KURE8 Kombucha 8酵茶」販售的康普茶有兩種選擇，第一種是純粹的精釀康普茶，以台灣在地好茶加入酵母、砂糖、當季盛產水果，費時一個月經過兩次發酵後才能完成，目前推出茉莉百香、荔荔玫瑰、薑薑檸檬三款風味。

第二種稱作為康調茶，以三款精釀康普茶為基底，加入果汁、新鮮水果、現泡茶以及精品咖啡下去調配出味道更多層次的康調茶，如果第一次喝，首推純粹的精釀康普茶，跟賣場販售的康普茶味道完全不一樣，特別是微氣泡感，以及那馥郁的水果香氣，真的一喝就愛上。

隱藏版「焦焦蘋果」只送不賣！想喝的朋友，只要來消費並在社群平台打卡分享，就可免費獲得一杯！這杯是加入有機焦糖及蘋果發酵出來的，喝起來很有層次感，屬於很耐喝的一款！

🥤荔枝花火 $68

🥤絕代雙檸 $68

🥤紅韻鴛鴦 $68

🥤8酵水果茶 $68

🥤凍檸西西里 $68

🥤焦焦蘋果 $0 (只送不賣)

每杯都有清楚標示建議甜度及冰量，也有最佳完美比例推薦！額外添加晶球為$10元，另外康普茶孕婦不建議飲用唷！

「8酵水果茶」是以茉茉百香康普茶及烏龍茶為基底，再加入柳橙、葡萄柚、蘋果、埔里百香果下去調製，最後擠入金桔來提香，多層次的熱帶水果香氣，還有刺激口腔的微氣泡感，喝起來就是爽口不甜膩，完全就是高級口感的水果茶，也是店裡賣最好的品項之一。

愛喝酸的朋友，推薦你「絕代檸檬」，也是店裡招牌之一，基底是以屏東檸檬、嫩薑發酵而成的薑薑檸檬康普茶，再加入香水檸檬、金桔、烏龍茶調配，這款檸檬香氣十足，帶有明顯的烏龍茶感，建議要儘快喝完，不然檸檬放久會有苦味。

顏色最美的就是這杯「荔枝花火」，帶有桃粉色的漸層感，基底是以火龍果、玉荷包、玫瑰花發酵而成的荔荔玫瑰康普茶，再加入金桔、紅茶，每一口荔枝香氣不斷在嘴裡綻放，還帶點微微的玫瑰花香，很推薦加晶球來增添口感，喝起來更過癮好喝。

「凍檸西西里」是以茉茉百香康普茶為基底，加入香水檸檬及SOE咖啡，完全就是杯順口好喝的氣泡西西里咖啡，比很多咖啡廳的還要好喝很多！為了販售咖啡系列品項，「KURE8 Kombucha」8酵茶還特別引進瑞士進口的高級咖啡機，還選用單價較高的單一產區咖啡豆，加上費時費工製作的康普茶，一杯只賣你$68元，CP值超高！

「紅韻鴛鴦」是杯絲柔滑順的港式鴛鴦茶，混合現萃SOE咖啡、紅茶以及鮮奶，咖啡味、奶味很平衡，這杯我也很喜歡，咀嚼控還能加晶球唷！除了更有口感之外，也更有飽足感呢～

不得不說，「KURE8 Kombucha 8酵茶」的飲料紙杯真的很有質感，很像是精品咖啡店才會出現的外帶杯，拿在手上隨便拍隨便美。

之前喝過的康普茶都覺得有一股不討喜的發酵味，「KURE8 Kombucha 8酵茶」完全不會，也因為經過發酵，把很多水果、茶葉中的大分子分解成許許多多的小分子，讓康普茶喝起來就像紅酒一樣，帶有一種深度的味道，再加上微氣泡感，真的是兼具營養及美味的飲料，難怪在歐美地區那麼流行。