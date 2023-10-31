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東大門韓國特色料理介紹

好久沒有到師大夜市附近大啖美食了！先前就耳聞巷弄內有一間是韓國人開的道地韓式料理！就連食尚玩家也報導過的名店─「東大門韓國特色料理」位於捷運台電大樓站附近，鄰近師大夜市商圈不遠的巷弄內，店面裝潢簡潔、明亮，老闆是釜山人，且菜單以套餐、單點為主，小菜可以無限續

最特別的是「東大門韓國特色料理」中間無休息時間，所以要前往用餐時建議先訂位，可以到店家的inline app線上訂位，每組用餐時間120分鐘，基本上就算避開用餐顛峰時間也是很難有位子的！

在這裡用餐，就讓我回憶起之前去韓國的當地餐廳用餐的環境，跟這裡真的很像！尤其看看菜單上的餐點，還能吃得到最道地的特色料理

不少人前往用餐都會點：東大門一隻雞、馬鈴薯豬骨湯、東大門豬腳等道地韓式餐點，而且這裡的餐點跟一般韓式料理店有很大的不同

除了餐點都是特色料理外，就連餐點都是全手作，一般韓式餐廳可是沒有在賣的！

東大門韓國特色料理目前除了師大店外，西門店也於10月全新開幕啦！如果師大店訂位不到的話，可以到西門店訂位！

東大門韓國特色料理菜單

東大門韓國特色料理餐點

馬鈴薯豬骨湯鍋+生醬生螃蟹+辣炒大腸$2,159、韓國水冷麵$250+白葡萄燒酒$280

馬鈴薯豬骨湯鍋

去韓國時都必吃的馬鈴薯豬骨湯鍋，還記得那時候去韓國不是吃燒肉就是吃鴨肉，再不然就是喝這樣暖和的湯鍋

「東大門韓國特色料理」對於韓國旅遊的回憶湧上心頭，想到那時候去韓國旅遊再吃一口馬鈴薯豬骨湯鍋就覺得好幸福！

桌上的醬料可依照餐點加入，豬骨醬就是可以沾著豬骨吃的，其他兩瓶是韓國水冷麵的，吃了一口原味覺得味道不夠的話可以再加！

看起來好像很辣，吃起來就是很舒服的馬鈴薯豬骨湯鍋，裡面有著超大塊的馬鈴薯還有比手大的排骨，吃起來真的超美味！

湯鍋喝著滿是辣的香氣伴隨著馬鈴薯以及豬骨燉後的濃醇鮮甜口感，馬鈴薯經過燉後吃起來鬆軟無比

小口品嚐著排骨的肉都能吃到入味的口感以及軟嫩的肉質！

這裡補充一下小菜！光是小菜無限續這部分就超加分～畢竟誰吃韓式料理不吃韓國小菜的！「東大門特色料理」家的小菜不管哪一種都好好吃！醃製得相當入味卻又不膩口，每一到都吃得出最獨特的清爽感，我自己就續了一次呢！

生醬生螃蟹

OMG！！這種吃法要我再來幾碗飯都沒問題，韓國的生醬生螃蟹實在太美味，這種醬料螃蟹可被稱之為「偷飯賊」，不知不覺就扒了好幾口飯！

「生醬生螃蟹美味吃法3步驟」，先帶上手套將飯與海苔、魚卵揪成一團，捏好自己要吃的小飯糰大小，再與生醬生螃蟹一起食用

生醬生螃蟹下與螃蟹內滿是店家自製的醃製醬料，搭配上飯丸真的好美味！每一口都品嚐得到螃蟹的鮮甜口感以及醬料美味比例～

真的很容易不知不覺就吃了好幾口飯呢！

尤其每隻螃蟹都能品嘗到新鮮、鮮甜、Q彈滑嫩的蟹肉，搭配上飯卻一點都沒有腥味，那種入口即化口感，真的讓人難以忘懷！

辣炒大腸

軟嫩的大腸搭配上店家條配過得濃郁辣醬，經過快炒後，大腸的Q嫩程度卻不會因炒後而乾扁，反而更吃得到原本Q彈口感

且搭配辣醬後，更將美味程度提上一階層！每一口都吃得到韓式辣醬該有的濃郁度！

韓國水冷麵

這個一年四季都好適合吃！！尤其那種酸甜酸甜的口感，還有水冷麵的滑順、估溜～真的都好美味！

有著洋蔥佐料，又增加的韓國水冷麵的口感，整體來說吃起來一點都不膩口～超有嚼勁！

白葡萄燒酒

吃韓國料理絕對不能錯過燒酒！尤其在韓國喝了真露，回到台灣完全念念不忘！我個人很喜歡白葡萄燒酒，雖然帶著甜，就是甜而不膩！

每一口燒酒搭配上「東大門韓國特色料理」的餐點，都好涮嘴！不知不覺就可以把一瓶燒酒給喝完了！

喜歡韓國料理，或是近期非常想去韓國卻沒時間排旅遊的，可以來師大夜市或是到西門品嚐最道地的韓式料理─「東大門韓國特色料理」

吃了一次絕對會想讓你帶親朋好友再去第二次！！

♡口感見仁見智，謝謝大家

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東大門韓國特色料理店家資訊

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