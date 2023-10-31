為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚玩家也推薦【東大門韓國特色料理】！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚玩家也推薦【東大門韓國特色料理】！

2023-10-31 17:51:47 艾吃食間 人氣：99
share
窩客好文

艾吃食間

發表篇數：309篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：東大門韓國特色料理
phone02-2362-119
place台北市大安區浦城街13巷29號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

新增專案 (2).png

 

文章目錄Article Directory

 

 

 

東大門韓國特色料理介紹

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

好久沒有到師大夜市附近大啖美食了！先前就耳聞巷弄內有一間是韓國人開的道地韓式料理！就連食尚玩家也報導過的名店─「東大門韓國特色料理」位於捷運台電大樓站附近，鄰近師大夜市商圈不遠的巷弄內，店面裝潢簡潔、明亮，老闆是釜山人，且菜單以套餐、單點為主，小菜可以無限續
最特別的是「東大門韓國特色料理」中間無休息時間，所以要前往用餐時建議先訂位，可以到店家的inline app線上訂位，每組用餐時間120分鐘，基本上就算避開用餐顛峰時間也是很難有位子的！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

在這裡用餐，就讓我回憶起之前去韓國的當地餐廳用餐的環境，跟這裡真的很像！尤其看看菜單上的餐點，還能吃得到最道地的特色料理
不少人前往用餐都會點：東大門一隻雞、馬鈴薯豬骨湯、東大門豬腳等道地韓式餐點，而且這裡的餐點跟一般韓式料理店有很大的不同
除了餐點都是特色料理外，就連餐點都是全手作，一般韓式餐廳可是沒有在賣的！

東大門韓國特色料理目前除了師大店外，西門店也於10月全新開幕啦！如果師大店訂位不到的話，可以到西門店訂位！

 

東大門韓國特色料理菜單

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

 

 

東大門韓國特色料理餐點

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

馬鈴薯豬骨湯鍋+生醬生螃蟹+辣炒大腸$2,159、韓國水冷麵$250+白葡萄燒酒$280

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

馬鈴薯豬骨湯鍋

去韓國時都必吃的馬鈴薯豬骨湯鍋，還記得那時候去韓國不是吃燒肉就是吃鴨肉，再不然就是喝這樣暖和的湯鍋
「東大門韓國特色料理」對於韓國旅遊的回憶湧上心頭，想到那時候去韓國旅遊再吃一口馬鈴薯豬骨湯鍋就覺得好幸福！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

桌上的醬料可依照餐點加入，豬骨醬就是可以沾著豬骨吃的，其他兩瓶是韓國水冷麵的，吃了一口原味覺得味道不夠的話可以再加！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

看起來好像很辣，吃起來就是很舒服的馬鈴薯豬骨湯鍋，裡面有著超大塊的馬鈴薯還有比手大的排骨，吃起來真的超美味！
湯鍋喝著滿是辣的香氣伴隨著馬鈴薯以及豬骨燉後的濃醇鮮甜口感，馬鈴薯經過燉後吃起來鬆軟無比
小口品嚐著排骨的肉都能吃到入味的口感以及軟嫩的肉質！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

這裡補充一下小菜！光是小菜無限續這部分就超加分～畢竟誰吃韓式料理不吃韓國小菜的！「東大門特色料理」家的小菜不管哪一種都好好吃！醃製得相當入味卻又不膩口，每一到都吃得出最獨特的清爽感，我自己就續了一次呢！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

生醬生螃蟹

OMG！！這種吃法要我再來幾碗飯都沒問題，韓國的生醬生螃蟹實在太美味，這種醬料螃蟹可被稱之為「偷飯賊」，不知不覺就扒了好幾口飯！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

「生醬生螃蟹美味吃法3步驟」，先帶上手套將飯與海苔、魚卵揪成一團，捏好自己要吃的小飯糰大小，再與生醬生螃蟹一起食用

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

生醬生螃蟹下與螃蟹內滿是店家自製的醃製醬料，搭配上飯丸真的好美味！每一口都品嚐得到螃蟹的鮮甜口感以及醬料美味比例～
真的很容易不知不覺就吃了好幾口飯呢！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

尤其每隻螃蟹都能品嘗到新鮮、鮮甜、Q彈滑嫩的蟹肉，搭配上飯卻一點都沒有腥味，那種入口即化口感，真的讓人難以忘懷！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

辣炒大腸

軟嫩的大腸搭配上店家條配過得濃郁辣醬，經過快炒後，大腸的Q嫩程度卻不會因炒後而乾扁，反而更吃得到原本Q彈口感
且搭配辣醬後，更將美味程度提上一階層！每一口都吃得到韓式辣醬該有的濃郁度！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

韓國水冷麵

這個一年四季都好適合吃！！尤其那種酸甜酸甜的口感，還有水冷麵的滑順、估溜～真的都好美味！
有著洋蔥佐料，又增加的韓國水冷麵的口感，整體來說吃起來一點都不膩口～超有嚼勁！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

白葡萄燒酒

吃韓國料理絕對不能錯過燒酒！尤其在韓國喝了真露，回到台灣完全念念不忘！我個人很喜歡白葡萄燒酒，雖然帶著甜，就是甜而不膩！
每一口燒酒搭配上「東大門韓國特色料理」的餐點，都好涮嘴！不知不覺就可以把一瓶燒酒給喝完了！

台電大樓站｜台北師大韓式料理～釜山人開的道地韓式料理！連食尚

喜歡韓國料理，或是近期非常想去韓國卻沒時間排旅遊的，可以來師大夜市或是到西門品嚐最道地的韓式料理─「東大門韓國特色料理」
吃了一次絕對會想讓你帶親朋好友再去第二次！！
♡口感見仁見智，謝謝大家
 ♡喜歡我的美食分享，歡迎追蹤我的粉專

 

東大門韓國特色料理店家資訊

台北市大安區浦城街13巷29號
11:00-23:30
02-2362-1119
⇢FB點我
⇢IG點我
⇢InLine線上訂位點我

 

文章標籤

東大門韓國特色料理 台北師大韓式料理 東大門韓國特色料理分店 東大門韓國特色料理師大店 師大夜市韓式料理 師大夜市 師大夜市美食 台電大樓站美食 台北韓式料理 台北韓式料理推薦 台北韓式推薦 台北韓式 食尚玩家 食尚玩家台北 東大門韓國特色料理菜單
創作者介紹
創作者 Agnes 的頭像
Agnes

艾吃食間




#台電大樓站美食
morechevron_right
文章關鍵字
台北師大韓式料理 東大門韓國特色料理 東大門韓國特色料理師大 東大門韓國特色料理菜單 more
檢舉
share
chevron_left

北車｜茶葉使用「冠軍紅茶」的手搖飲！GUUD谷得
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

2023韓國釜山|南浦蔘雞湯，被人蔘雞湯耽誤的雞胗店!

 纖茹

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog

『高雄。無理泰泰泰式料理』～文山特區／正修商圈／鳳山超好吃泰式料理

 銀菁夢
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

艾吃食間

發表篇數：309篇

作者的其它文章
同類據點
甩鍋雞 韓式炒雞吃到飽 西門店 照片

甩鍋雞 韓式炒雞吃到飽 西門店

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
好日子韓酒館 Halu Korean Bistro 照片

好日子韓酒館 Halu Korean Bistro

4.40 (1人評鑑)

區域：台北市
金剛部隊鍋 照片

金剛部隊鍋

4.05 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
水剌韓式料理 光復店 照片

水剌韓式料理 光復店

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市松山區
1993韓國烤肉餐酒吧 照片

1993韓國烤肉餐酒吧

0.00 (0人評鑑)

區域：台北市大安區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up