開箱一間台中厲害的早午餐

這間早午餐客人超級多~

除了環境舒適外

最重要的是餐點真的好吃

大多都保留食材的原味

沒有過多的調味

因此吃起來也比較沒有負擔

憲賣早午餐店家資訊

地址：台中市北屯區熱河路二段128號

營業時間：10:30-18:30

電話：04-22383366

外送服務：ubereats、foodpanda

菜單：

介紹餐點前

先給大家看一下憲賣咖啡的裝潢～

他們一共有兩層樓

當天用餐我們是坐在一樓

陽光非常明亮～

感覺吃個早午餐

身心都被充飽電了

樓梯處有提供報紙內閱

其實看了很開心

畢竟現在太多早餐點

已經沒有提供報紙了Ｑ＿Ｑ

明明報紙就很棒

雖說手機也能看新聞

但是翻閱報紙時的沉靜感真的很好

挑高的空間

搭配綠植細節

完全不會有壓迫感

可以非常慵懶自在的享受假日早餐

也可以在上班前享受偷閒的愉悅

憲賣咖啡有提供LINE PAY服務

即使匆匆出門忘了帶錢包

還是可以使用行動支付付款

真的很方便

另外座位的號碼牌

是可愛的木頭立柱

真的好喜歡喔

憲賣咖啡為開放式廚房

讓我想到墾丁啵啵廚房

喜歡這種一眼望穿的感覺

也喜歡看著裏頭的人忙忙碌碌

看著餐點從無到有

二樓公共區域有提供餐具

還有小盤子、紙巾

甚至還有提供一些雜誌

一個人來用餐也不會無聊

大推薦！！！

憲賣咖啡用餐時

會附上一瓶水

可愛的玻璃瓶

搭配特調的天然香氣

光從這細節

就能感受憲賣咖啡的的用心

超級推薦憲賣咖啡的丹式脆皮烤豬

豬皮烤得脆脆的

不會有油膩感

搭配輕時解膩的時蔬與吐司、嫩蛋

真的覺得好幸福～

雖然鮭魚也很好吃

但烤豬真的太讓人驚艷了！！！

不要錯過喔～

憲賣咖啡真的是非常適合

與三五好友聚會的餐廳～

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