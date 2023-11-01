新竹香山超人氣窯烤披薩【Luau pizza 柴寮披薩】好幾年前就曾來過，一直對它的宛如童話裡的魔法屋及現烤柴寮披薩念念不忘，終於再訪了

Luau pizza 柴寮披薩距離 香山濕地 不遠，可以安排順遊，吃完披薩再帶孩子到海邊走走、賞蟹、觀察螃蟹生態，是很不錯的新竹行程安排！

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Luau pizza 柴寮披薩 ❙ 童話小屋美味現烤披薩，新竹香山超人氣窯烤披薩!

Luau pizza 柴寮披薩位於元培街巷內，地點有點隱密，若不是導航根本找不到

餐廳外有少少的停車場，這裡停滿的話也可以到元培大學側門停車，餐廳會幫忙付停車費！

ADD:新竹市香山區元培街323巷5號

TEL:0908 502 903

營業時間:週一至週五11:30-17:30、週六及週日11:00-18:00

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停好車後往一旁花叢小徑走就可以到餐廳了，途中還有鋪上地墊的戶外空間，有野餐的美好，也很適合拍照

建築真的很有童話裡魔法屋的感覺，獨特建築、色彩繽紛，看著心情好

小朋友就在庭院裡嬉戲了起來，還蠻適合親子用餐，這裡也是是寵物友善餐廳，可以帶毛孩一起來！

有戶外及室內用餐空間，這桌是鞦韆椅設置，天氣不熱又不怕蚊蟲的話坐這裡很可以

窯烤爐設置在戶外，可以觀看披薩窯烤過程，一旁滿滿的柴，也難怪稱為柴寮披薩，很有到山上用餐的美好

室內用餐空間分為幾區，依照人數由店家安排座位，假日建議大家要訂位，不然很容易碰上客滿

假日預約時間採固定時段，用餐限制兩小時，平日則沒有限制

Luau pizza 柴寮披薩菜單及價格

披薩口味選擇豐富，有鹹有甜，也有窯烤麵包及薄餅，另外也有牛排（需前一天預訂）、飯麵、甜派、冰淇淋及各式飲品

低消每人$280元，可合併計算

火龍果牛奶果汁 $160

新鮮現打、真材實料果汁，這季節的紅龍果挺甜的，香甜滑順的口感小朋友還蠻喜歡

唱歌的牛 $390

披薩口味很多，太多想吃的了，最後點小朋友想吃的牛肉，如果點的是咖哩口味披薩，披薩外型就是八角型的喔

不得不說現點現烤的柴燒披薩真的好香好好吃，建議多點人來就可以多點幾種口味

熱情的夏威夷 $380

新鮮鳳梨的顏色讓人看著心情大好，上面淋的是優格醬，吃起來酸香甜口，真心喜歡

比基尼海灘義大利麵 $300

菜單上有註明有野生的紫環貝，點餐時服務人員有說當天沒有，改加小蝦，忘記是什麼蝦了，雖然個頭小但很鮮美

義大利麵擺盤美美的，風味口感也很不錯，小朋友很愛吃，後來又加點了一盤

芒果冰淇淋 $150

這冰淇淋真的不便宜，很香濃

新鮮採集香草茶 $280

店家自己栽種現採的花草，有添加甜菊喝起來甘甜順口，香氣迷人，很好喝

榛果拿鐵 $130

午後來杯香甜的熱拿鐵滿滿幸福感

餐廳後方有步道可以走走，步道不長也沒有什麼大景，但就是很清幽舒服的感覺

新竹窯烤披薩推薦大家可以來Luau pizza 柴寮披薩，環境餐點也很不錯，傍晚時間離開再到孩子到香山濕地，賞蟹賞夕陽一次滿足，夕陽時分真的很美喔！

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