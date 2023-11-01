旗農小舖 香蕉伴手禮

來旗山老街必買我們香蕉王國的伴手禮 🍌

這次來開箱旗山農會推出的超豐富的香蕉系列零食 🥰

有香蕉脆片、香蕉蛋捲、香蕉乾、還有養生的香蕉銀耳露，可以單買也可以組成禮盒呦～

香蕉脆片

三種香蕉脆片，分別是原味香蕉脆片、焦糖香蕉脆片以及香蕉捲心酥，罐裝包裝，上方還有蓋子，不怕吃不完受潮軟掉。

▼ 原味香蕉脆片

香蕉脆片口感非常爽脆，吃起來很像將香蕉的精華濃縮在一小片餅乾內的感覺，是非常濃郁的蕉香！

▼ 焦糖香蕉脆片

焦糖口味的香蕉脆片脆度更勝原味，表面有一層焦糖，甜度也較原味脆片低，吃起來鹹甜鹹甜的不容易膩，焦糖香與蕉香的結合我個人很喜歡。

▼ 香蕉捲心酥

捲心酥口感上比較像薄脆一點的原味脆片，入口後是清爽的香蕉香氣，如果你是追求爽脆口感的朋友可以試試看香蕉捲心酥。

▼ 來旗山一定要準備一份伴手禮帶回去給親朋好有嚐嚐旗山在地美食，我特別喜歡今年旗山農會的禮盒設計，以黃綠為主色，簡單線條勾勒出在地農產品香蕉的象徵，送禮好看又大方！

禮盒內可以任選三種口味，喜歡再帶回家！

手工千層酥

使用旗山在地香蕉和精選新鮮雞蛋製作而成，層層堆疊而成的極致酥脆口感，輕輕一咬就會在你嘴裡化開，濃郁蕉香隨之而來，此時再來一杯咖啡、熱茶就是美美的下午茶時間！

香蕉帕瑪森起司棒

這款我非常喜歡，很像常見的牛奶棒，味道是帕瑪森起司的鹹香和淡淡的香蕉味道，咬起來不會太硬，而且越吃越涮嘴！是我必買的品項之一！

古早味香蕉乾

這款是長輩最愛的古早味零食，使用在地新鮮香蕉脫水乾燥古法製成，是台灣最古早天然蜜餞之一，軟糖般的口感帶有濃郁的香蕉甜香，細細一品還有類似烏梅的味道，本來以為我會很排斥古早味香蕉乾，但吃完後意外的好吃！推薦大家可以試試看！

香蕉蛋捲

旗山的香蕉蛋捲也是非常知名，不過這次只要買綜合蛋捲禮盒就可以一次吃到三種口味！分別有香蕉、鮮奶以及香蕉巧克力口味，我個人最喜歡香蕉巧克力，在味覺層次上比較豐富，鮮奶與香蕉表現中規中矩也還不錯吃，蛋捲本身也滿厚實的，每一款的奶香味都很濃郁，逛完老街記得帶一盒回去喔～

金包銀 銀耳露

如果你是注重養身的朋友一定不能錯過旗山農會推出的金包銀 銀耳露，低糖高纖又富有新鮮銀耳膠質，每一口還能嚐到香蕉的清甜，不管是當成甜點或與其他食材配搭都非常適合，晚上餓肚子來一碗銀耳露不但能補充營養增加飽足感，還不會變胖喔！

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旗山農會 - 旗農小舖

營業時間:

週一至週五 9:00~17:00

週六、週日 10:30~18:30

聯絡方式:

07-6628666

07-6612515

旗山農會官方網站 : 網站連結

旗農小舖地址: 高雄市旗山區中山路65號



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關於旗山農會

旗山鎮位於高雄市地區，是一個純樸的鄉村，環境優美，景色宜人，而早期因出產香蕉聞名國際，有香蕉王國之稱，如今也成為香蕉文化城，全鎮有21里，人口大約五萬多人。人口雖不多，但旗山區農會這家百年老店就開在這裏。

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