FB食尚曼谷隱身在繁華的士林夜市老宅中，這棟老宅前身是清代士林望族郭氏家族古厝擁有百年歷史，在門口會讓人以為只是普通泰式餐館，入內後會有柳暗花明又一村的驚喜感，在這紅磚的百年老宅吃著道地的泰式料理特別有FU阿！這次來士林夜市不逛夜市吃美食去！

搭捷運可至士林或劍潭站下車(餐廳位在兩站中間)，開車可停至士林運動中心地下停車場。

▲店門口布置得很有南洋熱帶氣息，完全看不出這是棟上百年的老屋。

▲餐廳為長型用餐座位區，有室內和半室內空間，餐廳保留了許多老屋的紅磚元素。

▲牆上掛著這裡老街街景的手繪圖畫。

▲再往裡面走有個露天的中庭，終於能一窺老宅的原始全貌。

▲中庭旁有兩個雙人座位，這裡採光很好，一邊用餐一邊欣賞老屋的一磚一瓦是很浪漫的事。

▲最裡面為半室內挑高用餐空間，座位很多空間寬敞。

FB食尚曼谷菜單：

▲泰式奶茶320元(壺)：一壺大約可供4~6人份飲用，經典的泰式奶茶有種很特別的茶香味，裡面有些碎冰，甜度適中。

▲月亮蝦餅350元：月亮蝦餅搭配甜甜的蜂蜜一起食用，表面煎得不夠酥，內餡跟以前吃過的相比沒這麼飽滿。

▲鳳梨蝦球260元：這道甜滋滋的鳳梨蝦球永遠是小朋友的最愛，蝦球飽滿新鮮表面有微微的脆度，配上美乃滋和充滿的水份的鳳梨，有著濃濃的南洋風味。

▲碳烤香料松阪豬320元：松阪豬煎得焦香吃起來緊實有脆度，可將生菜、洋蔥和番茄一起包著吃，蔬菜的清爽馬上化解了松坂的豬的油膩感。

▲綠咖哩雞260元：綠咖哩也是泰式經典，同時也是白飯殺手，淋上充滿椰香的咖哩可以一次吃上好幾碗白飯。

▲水蓮菜200元(清炒)：水蓮使用薑絲清炒，吃起來清爽有脆度，但整體份量偏少。

▲空心菜180元(清炒)：空心菜的份量比水蓮多上許多，翠綠嫩口。

▲清蒸檸檬魚480元：使用檸檬、蒜頭、香菜等調味，魚肉吃起來很鮮甜完全沒有魚腥味。

雞蛋糕短評：位在老宅內的餐廳，用餐氛圍很好，但服務員態度冰冷沒甚麼熱枕，餐點口味不錯但整體份量偏少，人多建議點多樣總類不然不夠吃。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★☆

服務★★★

CP值★★★



FB食尚曼谷美食資訊：

地址：台北市士林區大東路54號

電話：0228830013

官網：https://www.facebook.com/fa.ba.bistro

營業時間：17:00–23:30(平日)、12:00–15:00、17:00–23:30(六日)

停車場：無

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有

外送：有



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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