FB食尚曼谷隱身在繁華的士林夜市老宅中，這棟老宅前身是清代士林望族郭氏家族古厝擁有百年歷史，在門口會讓人以為只是普通泰式餐館，入內後會有柳暗花明又一村的驚喜感，在這紅磚的百年老宅吃著道地的泰式料理特別有FU阿！這次來士林夜市不逛夜市吃美食去！
搭捷運可至士林或劍潭站下車(餐廳位在兩站中間)，開車可停至士林運動中心地下停車場。
▲店門口布置得很有南洋熱帶氣息，完全看不出這是棟上百年的老屋。
▲餐廳為長型用餐座位區，有室內和半室內空間，餐廳保留了許多老屋的紅磚元素。
▲牆上掛著這裡老街街景的手繪圖畫。
▲再往裡面走有個露天的中庭，終於能一窺老宅的原始全貌。
▲中庭旁有兩個雙人座位，這裡採光很好，一邊用餐一邊欣賞老屋的一磚一瓦是很浪漫的事。
▲最裡面為半室內挑高用餐空間，座位很多空間寬敞。
FB食尚曼谷菜單：
▲泰式奶茶320元(壺)：一壺大約可供4~6人份飲用，經典的泰式奶茶有種很特別的茶香味，裡面有些碎冰，甜度適中。
▲月亮蝦餅350元：月亮蝦餅搭配甜甜的蜂蜜一起食用，表面煎得不夠酥，內餡跟以前吃過的相比沒這麼飽滿。
▲鳳梨蝦球260元：這道甜滋滋的鳳梨蝦球永遠是小朋友的最愛，蝦球飽滿新鮮表面有微微的脆度，配上美乃滋和充滿的水份的鳳梨，有著濃濃的南洋風味。
▲碳烤香料松阪豬320元：松阪豬煎得焦香吃起來緊實有脆度，可將生菜、洋蔥和番茄一起包著吃，蔬菜的清爽馬上化解了松坂的豬的油膩感。
▲綠咖哩雞260元：綠咖哩也是泰式經典，同時也是白飯殺手，淋上充滿椰香的咖哩可以一次吃上好幾碗白飯。
▲水蓮菜200元(清炒)：水蓮使用薑絲清炒，吃起來清爽有脆度，但整體份量偏少。
▲空心菜180元(清炒)：空心菜的份量比水蓮多上許多，翠綠嫩口。
▲清蒸檸檬魚480元：使用檸檬、蒜頭、香菜等調味，魚肉吃起來很鮮甜完全沒有魚腥味。
雞蛋糕短評：位在老宅內的餐廳，用餐氛圍很好，但服務員態度冰冷沒甚麼熱枕，餐點口味不錯但整體份量偏少，人多建議點多樣總類不然不夠吃。
用餐環境★★★★☆
餐點★★★☆
服務★★★
CP值★★★
FB食尚曼谷美食資訊：
地址：台北市士林區大東路54號
電話：0228830013
官網：https://www.facebook.com/fa.ba.bistro
營業時間：17:00–23:30(平日)、12:00–15:00、17:00–23:30(六日)
停車場：無
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有
外送：有
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【台北食記】德州美墨炸雞(天母總店) - 天母最有美國味的炸雞，皮脆肉嫩多汁
- 【台北食記】阿財鍋貼水餃專賣店 - 隨時都在排隊，鍋貼外皮煎得超酥脆
- 【台北食記】松竹園 - 2022米其林必比登推薦，必吃手工饅頭、放山雞
- 【台北食記】人和園餐廳 - 米其林推薦台北必吃雲南菜，環境好服務優
- 【台北食記】貳樓(微風南山店) SECOND FLOOR CAFE - 2023台北最美早午餐，五星級的服務和餐點，在101旁用餐的奢華享受
美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓