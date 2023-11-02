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【台北食記】FB食尚曼谷 - 在百年紅磚老屋內享用南洋泰式料理，網紅必訪

2023-11-02 15:40:32 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：113
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：586篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：FB 食尚曼谷 bistro & lounge
phone02-2883-0013
place台北市士林區大東路54號
作者本次評價：
3.45
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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【桃園食記】FB食尚曼谷

 

FB食尚曼谷隱身在繁華的士林夜市老宅中，這棟老宅前身是清代士林望族郭氏家族古厝擁有百年歷史，在門口會讓人以為只是普通泰式餐館，入內後會有柳暗花明又一村的驚喜感，在這紅磚的百年老宅吃著道地的泰式料理特別有FU阿！這次來士林夜市不逛夜市吃美食去！

 

搭捷運可至士林或劍潭站下車(餐廳位在兩站中間)，開車可停至士林運動中心地下停車場。

【桃園食記】FB食尚曼谷

▲店門口布置得很有南洋熱帶氣息，完全看不出這是棟上百年的老屋。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

▲餐廳為長型用餐座位區，有室內和半室內空間，餐廳保留了許多老屋的紅磚元素。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

▲牆上掛著這裡老街街景的手繪圖畫。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

▲再往裡面走有個露天的中庭，終於能一窺老宅的原始全貌。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

▲中庭旁有兩個雙人座位，這裡採光很好，一邊用餐一邊欣賞老屋的一磚一瓦是很浪漫的事。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

▲最裡面為半室內挑高用餐空間，座位很多空間寬敞。

 

 

 

FB食尚曼谷菜單：

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

泰式奶茶320元(壺)：一壺大約可供4~6人份飲用，經典的泰式奶茶有種很特別的茶香味，裡面有些碎冰，甜度適中。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

月亮蝦餅350元：月亮蝦餅搭配甜甜的蜂蜜一起食用，表面煎得不夠酥，內餡跟以前吃過的相比沒這麼飽滿。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

鳳梨蝦球260元：這道甜滋滋的鳳梨蝦球永遠是小朋友的最愛，蝦球飽滿新鮮表面有微微的脆度，配上美乃滋和充滿的水份的鳳梨，有著濃濃的南洋風味。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

碳烤香料松阪豬320元：松阪豬煎得焦香吃起來緊實有脆度，可將生菜、洋蔥和番茄一起包著吃，蔬菜的清爽馬上化解了松坂的豬的油膩感。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

綠咖哩雞260元：綠咖哩也是泰式經典，同時也是白飯殺手，淋上充滿椰香的咖哩可以一次吃上好幾碗白飯。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

水蓮菜200元(清炒)：水蓮使用薑絲清炒，吃起來清爽有脆度，但整體份量偏少。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

空心菜180元(清炒)：空心菜的份量比水蓮多上許多，翠綠嫩口。

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

 

【桃園食記】FB食尚曼谷

清蒸檸檬魚480元：使用檸檬、蒜頭、香菜等調味，魚肉吃起來很鮮甜完全沒有魚腥味。

 

 

 

雞蛋糕短評：位在老宅內的餐廳，用餐氛圍很好，但服務員態度冰冷沒甚麼熱枕，餐點口味不錯但整體份量偏少，人多建議點多樣總類不然不夠吃。


用餐環境★★★★☆ 
餐點★★★☆    
服務★★★
CP值★★★


FB食尚曼谷美食資訊：

地址：台北市士林區大東路54號
電話：0228830013
官網：https://www.facebook.com/fa.ba.bistro
營業時間：17:00–23:30(平日)、12:00–15:00、17:00–23:30(六日)
停車場：無
服務費：有(10%)
廁所：有
刷卡：有
外送：有


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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