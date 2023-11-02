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極度推薦的台灣伴手禮～限量限購還不見得買的到！【甜滿 L'Atelier Lotus】好吃不黏牙的牛軋糖餅，享譽國際

2023-11-02 18:55:05 尖尼 人氣：108
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窩客好文

尖尼

發表篇數：697篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：甜滿
place台北市大安區永康街31巷10號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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身邊有很多會提供食糧給我的姊妹真的讓我不用工作也不會餓肚子XDDDD好想叫你們養我啊~

聽姊妹說這是台北的排隊名店，真的是人在高雄坐，食物就送來的概念耶，超幸福

而且看了他們的粉絲專頁之後發現是很多韓星應援的台灣伴手禮耶！就連我們SJ的利特都稱讚~

店名：甜滿 L'Atelier Lotus

地址：台北市大安區永康街31巷10號

營業時間：9:00 -售完為止　周三公休

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063825619165

  

第一次遇到牛軋餅這麼夯的耶！過去我也是吃過不少牛軋餅，但是甜滿 L'Atelier Lotus真的是吃過會驚豔的那款

本身主廚曾經留學於法國藍帶學院，將國外所學的經驗注入於這一片片牛軋糖餅中，打造最豐富經典的滋味

湖水綠的包裝非常具有質感～在盒身上也印好印滿中英日韓的說明，難怪是許多觀光客指定的台灣伴手禮

帶回去清楚明瞭的介紹，讓大家吃的開心又滿意

一盒共有16片，共200元

不過現在採取限量購買，一人限購10盒

看這種限量購買的方式，就知道他到底有多夯了吧

   

以香蔥酥脆的餅乾作為表層，帶有鹹香滋味，很涮嘴

偶爾會遇到一種情況，就是牛軋餅彼此相黏、難分難捨....好吧！如果不想讓餅乾碎掉，那就一次吃兩片也不為過（笑）

之所以會有這種情況實在是因為內餡太過於飽滿了啦

多到擠出來的內餡，真的是打造牛軋餅的極限

 

如何在餅乾酥脆的口感之下又能嚐到牛軋糖Q軟香濃的口感？

餅乾的挑選、內餡的多寡都是決定性的重點

  

甜滿 L'Atelier Lotus的餅乾帶有酥脆卻不油膩，那香蔥鹹度適中與牛軋糖的牛乳香甜風味恰恰好

牛軋糖餅最害怕的黏牙在甜滿 L'Atelier Lotus之中是感受不到的

因為它濃醇的內餡只打造彈牙口感，而並不黏膩～濃郁的奶香與餅乾鹹香恰到好處的發揮，彼此交織的口感恰如其分

對於不嗜甜的年輕人來說不膩口、對於愛吃甜鹹滋味的老人家來說又剛好，像我家裡有小朋友也是吃得很滿意，甚至愛不釋手！

 

難怪甜滿 L'Atelier Lotus不論是作為明星應援小物、或者是伴手禮都獲得滿滿的稱讚與讚揚

因為真的是好吃又具有豐富口感啊～

非常值得推薦的牛軋糖餅！

 

 

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    窩客好文

    尖尼

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    我。沒有什麼特別 唯一的特點就是愛吃愛玩愛睡覺!喔 還有愛我家烏龜 寫網誌是為了想讓自己有個小紀錄 知道自己吃過什麼東西 去過什麼地方 也是為平常我的生活增添一點樂趣 雖然我不是以營利事業為主(這是真的咪) 可是偶爾也很希望可以獲得大家的肯定~~~ :) 歡迎到寒舍來找我坐坐咪 http://www.wretch.cc/blog/sffg625
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