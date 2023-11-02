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屏東-碗李麵《屏東特色麵店 》

2023-11-02 23:45:18 chaoerh小昭 人氣：108
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：37篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：碗李麵
phone08-7521-762
place屏東縣屏東市廣東南路3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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封1.jpg

 

屏東特色麵館其實蠻多家

這次來到 『 碗李麵 

不是新開幕,但天天人潮不間斷

老闆來自台南,屏東出生

主打不使用味精

以昆布、小魚乾、蝦乾、香菇、開陽...等天然食材熬煮高湯

整家店的裝潢設計全出自老闆之手

標榜用生漆木碗裝麵為特色

所以也是店名碗李麵的由來

 

位於家樂福新屏店附近

餐廳外頭都是等候用餐的饕客,生意很好

屏東-碗李麵

 

門口佈景竟有很多巧思,

質感木門一直讓小昭誤會是推的,其實用往側邊拉的

屏東-碗李麵

晚上點起燈來,氛圍應該不錯

屏東-碗李麵

 

貼心的洗手台

屏東-碗李麵

屏東-碗李麵

 

客滿狀態時,

記得先到裡面跟服務人員索取號碼牌候位

屏東-碗李麵

 

菜單

屏東-碗李麵

 

用餐環境極具特色,原木餐桌及植物盆景充滿大自然的元素,令人心曠神怡

屏東-碗李麵

屏東-碗李麵

屏東-碗李麵

屏東-碗李麵

屏東-碗李麵

 

佐料及餐具區

屏東-碗李麵

 

有醋、醬油、胡椒、芥末、辣醬、辣油

屏東-碗李麵

芥末可沾魚肉用喔!

屏東-碗李麵

 

滷味區~價目表清楚表示,這點很讚

屏東-碗李麵

滷味自行夾取後給店員就可以

屏東-碗李麵

點了昆布.米血.豆包.豬肝連.豬腸.旗魚肚肉

屏東-碗李麵

旗魚肚肉算是特別,一般小菜滷味比較少出現

屏東-碗李麵

 

 番茄湯麵 是招牌餐點

當時要點竟已經完售,下圖是借拍的

蠻豐盛的一碗麵,湯頭為番茄湯底,下次有機會在試試

屏東-碗李麵

 

 椒麻乾拌麵 ~65元

屏東-碗李麵

拌勻後椒麻香氣才會出來,辣度上還好,

吃完後麻麻的感覺比較明顯

意麵的Q度是我喜歡的口感(有特別交代~麵條硬)

屏東-碗李麵

 

 意麵 ~65元

屏東-碗李麵

不是台式肉燥或客家油蔥,而是像拉麵舒肥肉

屏東-碗李麵

 

小昭愛吃辣,一定要添加才對味

屏東-碗李麵

 

 虱目魚皮湯 ~40元

湯底別於一般虱目魚湯,風味挺特別,大家可以試試

屏東-碗李麵

不油膩,很爽口

屏東-碗李麵

魚皮沾芥末醬油也很OK

屏東-碗李麵

 

 番茄蛋花湯 ~40元

湯底應該跟魚皮湯一樣,多了番茄的香氣

屏東-碗李麵

 

整體餐點小昭都很喜歡

服務上親切又很棒!

聽說和風牛番茄小菜也很推,

這次沒點到,下次小昭再試試~

 

屏東-碗李麵《屏東特色麵店 》,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《店家資訊 》

  • 碗李麵
  • FB
  • (08)753 1762
  •  11:10~14:00  17:00~20:00
  • 周三公休
  • 屏東市廣東南路3號


檢視較大的地圖

 

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