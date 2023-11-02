屏東特色麵館其實蠻多家

這次來到 『 碗李麵 』

不是新開幕,但天天人潮不間斷

老闆來自台南,屏東出生

主打不使用味精

以昆布、小魚乾、蝦乾、香菇、開陽...等天然食材熬煮高湯

整家店的裝潢設計全出自老闆之手

標榜用生漆木碗裝麵為特色

所以也是店名「碗李麵」的由來

位於家樂福新屏店附近

餐廳外頭都是等候用餐的饕客,生意很好

門口佈景竟有很多巧思,

質感木門一直讓小昭誤會是推的,其實用往側邊拉的

晚上點起燈來,氛圍應該不錯

貼心的洗手台

客滿狀態時,

記得先到裡面跟服務人員索取號碼牌候位

菜單

用餐環境極具特色,原木餐桌及植物盆景充滿大自然的元素,令人心曠神怡

佐料及餐具區

有醋、醬油、胡椒、芥末、辣醬、辣油

芥末可沾魚肉用喔!

滷味區~價目表清楚表示,這點很讚

滷味自行夾取後給店員就可以

點了昆布.米血.豆包.豬肝連.豬腸.旗魚肚肉

旗魚肚肉算是特別,一般小菜滷味比較少出現

番茄湯麵 是招牌餐點

當時要點竟已經完售,下圖是借拍的

蠻豐盛的一碗麵,湯頭為番茄湯底,下次有機會在試試

椒麻乾拌麵 ~65元

拌勻後椒麻香氣才會出來,辣度上還好,

吃完後麻麻的感覺比較明顯

意麵的Q度是我喜歡的口感(有特別交代~麵條硬)

意麵 ~65元

不是台式肉燥或客家油蔥,而是像 拉麵 的舒肥肉

小昭愛吃辣,一定要添加才對味

虱目魚皮湯 ~40元

湯底別於一般虱目魚湯,風味挺特別,大家可以試試

不油膩,很爽口

魚皮沾芥末醬油也很OK

番茄蛋花湯 ~40元

湯底應該跟魚皮湯一樣,多了番茄的香氣

整體餐點小昭都很喜歡

服務上親切又很棒!

聽說和風牛番茄小菜也很推,

這次沒點到,下次小昭再試試~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

碗李麵

FB

(08)753 1762

11:10~14:00 17:00~20:00

周三公休

屏東市廣東南路3號



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