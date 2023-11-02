屏東特色麵館其實蠻多家
這次來到 『 碗李麵 』
不是新開幕,但天天人潮不間斷
老闆來自台南,屏東出生
主打不使用味精
以昆布、小魚乾、蝦乾、香菇、開陽...等天然食材熬煮高湯
整家店的裝潢設計全出自老闆之手
標榜用生漆木碗裝麵為特色
所以也是店名「碗李麵」的由來
位於家樂福新屏店附近
餐廳外頭都是等候用餐的饕客,生意很好
門口佈景竟有很多巧思,
質感木門一直讓小昭誤會是推的,其實用往側邊拉的
晚上點起燈來,氛圍應該不錯
貼心的洗手台
客滿狀態時,
記得先到裡面跟服務人員索取號碼牌候位
菜單
用餐環境極具特色,原木餐桌及植物盆景充滿大自然的元素,令人心曠神怡
佐料及餐具區
有醋、醬油、胡椒、芥末、辣醬、辣油
芥末可沾魚肉用喔!
滷味區~價目表清楚表示,這點很讚
滷味自行夾取後給店員就可以
點了昆布.米血.豆包.豬肝連.豬腸.旗魚肚肉
旗魚肚肉算是特別,一般小菜滷味比較少出現
番茄湯麵 是招牌餐點
當時要點竟已經完售,下圖是借拍的
蠻豐盛的一碗麵,湯頭為番茄湯底,下次有機會在試試
椒麻乾拌麵 ~65元
拌勻後椒麻香氣才會出來,辣度上還好,
吃完後麻麻的感覺比較明顯
意麵的Q度是我喜歡的口感(有特別交代~麵條硬)
意麵 ~65元
不是台式肉燥或客家油蔥,而是像拉麵的舒肥肉
小昭愛吃辣,一定要添加才對味
虱目魚皮湯 ~40元
湯底別於一般虱目魚湯,風味挺特別,大家可以試試
不油膩,很爽口
魚皮沾芥末醬油也很OK
番茄蛋花湯 ~40元
湯底應該跟魚皮湯一樣,多了番茄的香氣
整體餐點小昭都很喜歡
服務上親切又很棒!
聽說和風牛番茄小菜也很推,
這次沒點到,下次小昭再試試~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 碗李麵
- FB
- (08)753 1762
- 11:10~14:00 17:00~20:00
- 周三公休
- 屏東市廣東南路3號
延伸閱讀:
屏東-木貫 MU GUAN 涼麵專賣店《 勝利星村-崇仁新村成功區》