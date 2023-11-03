你有多久沒帶爸媽出遊？花蓮有山有水有海有美食，找個時間帶長輩來趟慢遊輕旅行吧～自從有了蘇花改，花蓮變得不再是遙不可及，還可當天一日來回，但建議還是在花蓮住在一晚，才能真正感受花蓮的美。推薦花蓮十大景點有太魯閣山月吊橋、長春祠、花蓮最美的星巴克理想分店、花蓮松湖驛站小雲山水、鯉魚潭遊客中心水上步道觀景台、白鮑溪親水園區、三棧溪、太平洋公園、七星潭看海秘境新文創聚落、玩味蕃樂園、花蓮遊客中心、崇德海灘等，每回到花蓮必排的行程就是吃美食，佳興冰菓室海鮮麵、Penny夢想館、時光旅人、新開山下陳涼泰式料理餐廳等，必買伴手禮爆醬檸檬吐司胖叔叔烘焙屋居然開分店了，還有mini版可以嚐鮮，跟家人留下美好回憶錄～

花蓮二天一夜孝親之旅：行程如下：

玉仁八寶冬粉-和平服務區-花蓮崇德海灘-山月吊橋-花蓮太魯閣長春祠-佳興冰菓室吃午餐-玩味蕃樂園-三棧溪-正當冰-吉安格蘭武德民宿-花蓮理想星巴客搭船遊湖-penny夢想館

花蓮太平洋公園看日出-時光旅人早餐-松湖驛站-鯉魚潭水上步道-白鮑溪親水園區-花蓮理想星巴客-花蓮遊客中心-山下陳涼-匯德景觀步道-南澳冰店-宜蘭餅觀光工廠

帶長輩出遊需要考量到體力和舒適度，安排輕鬆悠閒的旅遊，保持輕鬆愉快的心情。

花蓮住宿：吉安格欄伍德休閒民宿

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花蓮最新美拍景點1.花蓮星巴克理想門巿

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花蓮最新美拍景點2：松湖驆站小雲山水

花蓮最新美拍景點3：三棧溪

花蓮最新美拍景點4：鯉魚潭遊客中心水上步道觀景台

花蓮最新美拍景點5：白鮑溪親水園區

可開車直達，走路不用一分鐘即可到達

水質清澈，乾淨見底，還有小瀑布攔沙壩可以遊玩，是夏日戲水好去處

但水深莫不可測，遊玩時一定要小心，畢竟安全第一

花蓮最新美拍景點6：山月吊橋

花蓮最新美拍景點7：長春祠峽谷斷橋

花蓮最新美拍景點8.花蓮新文創聚落，花蓮最新看海秘境

花蓮七星潭看海新秘境【魚刺人雞蛋糕咖啡館】台版海岸村恰恰恰/花蓮新文創聚落/漁夫俱樂部/療癒小漁村吹海風放空吃美食

花蓮最新美拍景點9.崇德沙灘，影片分享

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花蓮最新美拍景點10.花蓮太平洋公園

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推薦花蓮美食：山下陳涼

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花蓮落羽松【松湖驛站】花蓮最佳賞松盛地│超美超夢幻水上倒影│花蓮小雲山水│走入畫裡人間仙境

花蓮最佳賞松盛地-松湖驛站，可以環湖一圈，欣賞它各種不同的美～影片分享

不管你要水上版、陸上版落羽松都有，旁邊還有花蓮最美的景觀餐廳可以休憩用餐

現在改為私人花園僅提供來店消費客人入園，餐廳低消100元

這裡也可以看到火車從旁邊呼嘯而過。

花蓮美食推薦：Penny夢想館，平價美味台式簡套餐。

花蓮吉安美食餐廳【Penny夢想館】平價美味台式簡套餐/茶及湯品無限供應/楓林步道/花蓮市區最佳看夜景觀景台

有一陣子沒來鯉魚潭，發現它變美了，設施也變多了，鯉魚潭遊客中心新增水上步道和觀景台，可以從各種角度欣賞鯉魚潭。

從觀景台上看水上步道，好似日月潭環湖步道一樣的美～

這裡也可以搭船遊湖。

新設鯉魚潭眺望臺。

可以居高臨下欣賞整個鯉魚潭，超美的視角。影片分享

花蓮必吃美食：佳興冰果室，客滿改線上抽號碼。

招牌必點：什錦麵90元，滷味拼盤50元，蛤蠣湯60元，香酥鹽酥蝦200元，每人平均200元就可以吃的很飽，影片分享

花蓮伴手禮：玩味番樂園免費參觀。

花蓮伴手禮：胖叔叔烘焙屋115號店（新開店）

必買爆醬檸檬吐司125元，柔軟的吐司內含檸檬餡給人一種酸甜幸福的感覺，讓人一口接一口停不下來，現在居然還有出mini版可以嚐鮮，

胖叔叔烘焙屋115號店招牌手撕吐司、檸檬吐司、北海道冰心乳酪麵包。

花蓮必遊景點：山月吊橋，園區內還有電影可以欣賞。

衍然成為花蓮熱門景點，免預約直接現場排隊免費參觀，當入場人數達吊橋容留上限280人，會採現場管制一出一進。開放時間：每日8:30-16:30，最後入場時間為16:00 。

空前盛況，整個吊橋上滿滿的人。影片分享

2023花蓮必遊景點│布洛灣吊橋│全台跨深最高的吊橋│用不同的角度欣賞氣勢磅薄峽谷地形│一條架在峽谷中的空中吊橋│花蓮CP值高親民步道

中間有段設計簍空步道，可以看到底下立霧溪滂薄氣勢超震撼的～

花蓮必遊景點：太魯閣長春祠，影片分享

花蓮最新隱藏版打卡點│長春祠峽谷斷橋│超夢幻Tiffany藍溪畔壩│10分鐘輕鬆賞飛瀑峽谷美景│花蓮太魯閣必遊景點

此行花蓮蘇花改二天一夜輕旅行非常充實。和家人一起見證花蓮之美～

花蓮二天一夜孝親之旅：

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胖叔叔烘焙屋 115號店：花蓮縣花蓮市中華路115號；營業時間：12:00-21:00（周二三公休）電話：03-831-2772

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