一間被釣蝦場耽誤的特級麻辣臭豆腐！到底有沒有搞錯呢？聽朋友介紹時我還半信半疑，到底是有什麼厲害之處，能夠讓懂吃的朋友們都念念不忘，甚至大力推薦一定要去吃過才懂它的麻辣臭豆腐厲害之處。趕緊來看這間網路上評價超高超好的：長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐。食記分享！

長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐-店家外觀

身為熱愛任何臭豆腐形式的菲姐

對於這間店充滿好奇與期待

想不到跟著GOOGLE導航竟然來到鄉間道路

一間就開在很隱密的地方

竟然生意這麼好

而且店內店外都是人

這更讓我好奇萬分

想趕快進去了解一下

照片中的米白色鐵皮屋就是長興釣蝦場

不過現在已經沒有開放釣蝦了

就是單純吃美食而已

停車場資訊

這天造訪店家是週四傍晚

竟然會連平日的晚上都這麼多人

店家的停車場全部都停滿了

連店門口前面的空地也是停滿的

看樣子真的是一間非常厲害的麻辣臭豆腐

雖然停車場已經停滿了

但是我們在附近的空地有找到位置

可以短暫臨停一下子

用餐環境

一進到店內會看到滿滿的都是用餐人群

每一張桌子都坐滿了人

用餐區的中間就是釣蝦池

不過現在已經無法釣蝦

變成一種另類的大型店內裝飾

櫃台在一進門的左手邊

如果時間不充裕的人可以直接在櫃台買外帶麻辣臭豆腐回家煮

這天因為內用實在要等太久

菲姐有事無法等

所以買了外帶組合

這樣就不需要等待

直接結完帳就可以帶走

長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐-內用菜單

內用的菜單很豐富

招牌當然就是麻辣臭豆腐鍋

菲姐在這裡看到幾乎每一桌都必點一鍋麻辣臭豆腐

伴隨著其他熱炒類的餐點

也都是非常熱門的選擇

營業時間

上午11:00-晚上11:00

廚房營業時間：上午11:00-晚上10:00

長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐-宅配真空包

這次只能買外帶真空包

菲姐下次一定要內用吃看看

有湯頭料理包約120g

還有臭豆腐3塊

這樣的組合價是180元

長興釣蝦場櫃台直接買不用等

也有店家官網可以下單訂購

一份大約可以2人吃

臭豆腐的包裝後面都有標示注意事項及食用方法

這讓我想起在深坑老街的外帶臭豆腐組合

價錢比長興的便宜許多

不過兩者的風味是截然不同的

有興趣的朋友都可以買來吃看看

保存期限

保存期限：

湯頭料理包：冷凍可保存一年、冷藏可保存一個月

臭豆腐真空包：切記要冷藏保存、可保存12~14天（冷凍會變凍豆腐口感會不好吃）

料理方式

料理方式：

一大塊豆腐切約6小塊

加入湯包

加600~700cc的水

煮至臭豆腐膨脹即可享用

這是水滾之後把湯頭料理包丟下去的過程

丟下去之後

陣陣的香味馬上飄散出來

接著是把臭豆腐丟進鍋中

也有人會用壓力鍋烹煮

這樣可使臭豆腐更加軟嫩入味

料理的方式很多元

看大家手邊有什麼鍋具來發揮

接著等臭豆腐再度滾起來後

就能直接享用了

臭豆腐是真的很臭很香

煮的過程中

整間廚房都是濃郁的臭豆腐味道

久久揮散不去

不過菲姐想要把它加料

這樣能吃更飽

所以翻了冰箱把適合煮麻辣鍋的食材通通丟進去

這次我加了豆皮、肉片、菇類、洋蔥

於是就變成一大鍋美味的晚餐了

邊煮邊聞到這誘人的香氣

實在是讓人口水直流

不過長興麻辣臭豆腐它本身的辣度算是普通

菲姐吃起來覺得沒有非常辣

於是拿出之前跟厚實鍋物購買的油潑辣子加進去煮

這樣就變得更加重口味更辣了

加了1大匙的油潑辣子

整個料理過程非常快速

很適合懶人菲姐

大概我只花了10分鐘就煮好這一大鍋的麻辣臭豆腐鍋

這天終於吃到傳說中被釣蝦場耽誤的麻辣臭豆腐

又解鎖一間厲害的臭豆腐店

外帶跟內用的麻辣臭豆腐口味

一定是有差異的

這次自己在家煮吃起來是比較溫順版本的麻辣臭豆腐鍋

辣度若能更辣會更加分

店家的湯頭加以大量的辣椒、小魚乾、香菇、絞肉而製成的湯頭

喝起來感覺是香甜系的麻辣湯

臭豆腐有夠臭有夠喜歡

煮久了一樣臭

表現優異

改天菲姐會想再去內用品嘗

再度體驗人山人海的熱鬧用餐氣氛

還有店家豐富的熱炒料理、超搶手的麻辣臭豆腐鍋

如果有到新竹遊玩

這家生意超好的長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐

可以來體驗看看

長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐-店家資訊

名稱：長興釣蝦場

地址：新竹市香山區長興街498號

營業時間：11:00-21:50

公休日：週一

電話：03-5375181

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