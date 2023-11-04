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精誠壹山～期間限定超奢華帝王蟹套餐　台中懷舊老宅餐廳裡的海鮮燒肉饗宴

2023-11-04 22:51:47 晴天散步 人氣：106
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晴天散步

發表篇數：11篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：精誠壹山
place台中市西區精誠13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中最低調的懷舊高級燒肉海鮮餐廳～精誠壹山，推出期間限定的帝王蟹套餐啦！

上次我們嘗鮮過A5和牛套餐，美妙的滋味讓人回味無窮。這回讓我們變身為貴婦，除了享受最頂級的帝王蟹套餐，再加上柳葉蟹、龍蝦、和牛等各式佳餚，透過全程專人代烤的貼心服務，讓這場燒肉餐廳聚餐，變成豐盛奢華的美食饗宴。

我一直夢想能去日本北海道大啖帝王蟹、柳葉蟹；我以為去韓國釜山旅行時會去吃帝王蟹大餐；結果都沒有，但我們在精誠壹山吃到心心念念的帝王蟹啦！

隱身於台中精誠路巷內的老宅燒肉餐廳～精誠壹山，最近推出期間限定的奢華帝王蟹套餐，集結活體帝王蟹、各式高級海鮮和肉品，以全程專人代烤的貼心服務，讓吃燒肉變成優雅自在的享受。

帝王蟹套餐菜單

精誠壹山的海鮮燒肉套餐設計為雙人套餐或三人套餐，人數較多時，可以採多組套餐或加人或單點等方式用餐。

帝王蟹依據時節和重量不同，以時價計算，所以菜單上的帝王蟹套餐（今宵多珍重）價格也標示時價，請以店家當期公告為主，務必提前兩天以上預訂，才有機會吃到珍貴的帝王蟹喔！

精誠壹山在燒肉海鮮套餐的設計上，是一整套完整的豐盛饗宴，從前菜、沙拉、小菜到主菜、飲料、甜點等，道道讓人驚艷，全程都由專人代烤，客人只需專心品嘗美食，享受悠閒時光。

帝王蟹套餐的內容包含：

  • 壹山沙拉
  • 主廚私房小菜
  • 海鮮飛魚卵蒸蛋
  • 精饌米飯
  • 鍋物：北海道昆布干貝雞湯
  • 肉品：秘製戰斧豬排／美國Prime霜降牛（二選一）、伊比利橡實豬梅花、韓風恰恰恰雞腿肉
  • 炙壽司
  • 豪華海鮮：野生牛奶貝、日本北海道干貝（生食級）、挪威鮭魚、野生砲管大軟絲、野生大花蝦
  • 醋飲
  • 甜點
  • 飲料

帝王蟹套餐設計為雙人套餐，但帝王蟹本身分量十足，超過兩人的話，可以採附餐加人（每位+800元）或加點其他餐點的方式用餐。

餐點菜色本身已經很豐富了，若想要再奢華一點，推薦升級加價相關品項，例如米飯、湯品、炙壽司都有升級款可選。

會選擇最高檔的帝王蟹套餐，想必是特別日子的場合，或與特別的人聚餐，既然都要享用美饌了，乾脆就加價升級，好好享受吧！

單點菜單

除了套餐外，也附上單點菜單給大家參考，包括各式肉品、海鮮、鍋物、飲料等，除了套餐升級加購，都可以另外單點，讓菜色更豐富。

 

♥更完整的菜單，請參考官網：精誠壹山菜單

帝王蟹套餐菜色

【沙拉、小菜】

點餐之後，店員會先為客人送上壹山沙拉和主廚私房小菜。

壹山沙拉是搭配各式鮮蔬的凱撒沙拉，包括蘿蔓生菜、番茄、紫高麗菜等，上頭撒上麵包丁和帕瑪森起司，吃來清爽開胃。

主廚私房小菜不定期更換，通常是醃蘿蔔、泡菜和滷豆干，挺適合搭配燒肉享用。

【醬料、醋飲】

至於醬料部分，精誠壹山準備了三款：特製日式燒肉醬、蒜香海鹽、檸檬汁，都是搭配燒肉、海鮮的好選擇。

在燒肉與海鮮之間，穿插了酸甜爽口的季節性醋飲，是更換主菜時清清口味的好幫手，需要時可以續杯。

【一品料理】

海鮮飛魚卵蒸蛋」是很多客人的心頭好，細緻的蛋體入口滑嫩清香，裡面有香菇、蛤蠣等好料，蒸蛋上大器地加上一杓飛魚卵，讓人眼睛一亮。

【米食】

米飯雖然單純好吃，但不少人會考慮升級，嘗試不一樣的米食料理。

這天我們嘗鮮加價199元升級的「松葉蟹膏比目魚蓋飯」，飯上鋪滿柔嫩的炙燒比目魚，加上金黃色的飛魚卵，層層海鮮，美味交織。

每一口都吃得到鮮甜的米飯和幾乎入口即化的比目魚，再加上口感獨特、粒粒分明的飛魚卵，好特別的料理巧思。

【炙壽司】

套餐中的炙壽司有三種選擇（三選二），包括：義大利黑松露牛肉炙壽司、松葉蟹膏比目魚鰭邊炙壽司、野生砲管軟絲炙壽司。

升級版中，精巧細緻的「日本海膽紅寶石最中餅」給人甜點的錯覺，以最中餅包裹醋飯及海膽、松葉蟹膏、鮭魚卵等海味，一口咬下，餅皮微酥帶脆，滿滿的海味在口中釋放，一吃就愛上。

精誠壹山搭配海膽的料理不少，這道升級版的「海膽滿載」，餐如其名，以海苔包裹米飯，飯上鋪了滿滿滿的海膽，再點綴些許金箔，增添貴氣。

【海鮮】

帝王蟹套餐的主角，當然就是「活體帝王蟹」啦！在料理之前，店員會先端上桌讓客人看一下。

讓客人看過帝王蟹活體後，這隻帝王蟹就要送進廚房進一步處理囉！

帝王蟹分切、處理完後，擺放在獨一無二的燈罩設計容器裡，以超浮誇的姿態再度登場。

今天吃得這麼奢侈，真的可以嗎？偶爾大方犒賞自己一下吧！

帝王蟹雙人套餐中的豪華海鮮組合，除了主角活體帝王蟹，還包含了野生牛奶貝、日本北海道干貝（生食級）、挪威鮭魚、野生砲管大軟絲、野生大花蝦等海鮮。

看著眼前烤爐上店員熟練地翻烤帝王蟹腳，香氣漸漸溢出，好想趕快大啖期待已久的帝王蟹蟹腳。

烤得恰到好處的帝王蟹蟹肉鮮嫩多汁，輕鬆撥開已經剪開的蟹殼，就可以大快朵頤啦！

看著店員在烤爐前熟練地為客人烤好各式食材，這種專人代烤的貼心服務，讓我們可以休閒享受與三五好友或家人相聚的美食時光。

帝王蟹的料理不只是烤蟹腳，蟹身還可用不同的方式料理，例如石燒燜煮，瞬間為蟹身帶出另一番鮮甜滋味。

這道以蟹殼為底盤的料理也讓人驚艷，殼上有粥、飛魚卵、起司、蟹膏、雞蛋、蔥花、海苔絲等，在爐火上充分拌勻，變身為一道滋味滿點的佳餚，小小一口，大大滿足。

【肉品】

在肉品部分，帝王蟹雙人套餐搭配等級相襯的肉品：秘製戰斧豬排／美國Prime霜降牛（二選一，可加價升級為日本A5和牛牛排）、伊比利橡實豬梅花、韓風恰恰恰雞腿肉。

我們的肉品加價459元升級為「日本A5和牛牛排」，具有濃郁的油脂，油花分布均勻且美麗，肉質軟嫩。

豐潤的油脂引起些許火花，肉片在烤盤上滋滋作響，色香味俱全，引人食指大動。

高級豬肉「伊比利橡實豬梅花」也是很受歡迎的肉品，品質、口感不輸牛肉喔！

烤好後，灑點海鹽簡單調味，豐潤多汁，非常下飯。

這款「韓風恰恰恰雞腿肉」是選用有心溯源履歷的國產雞肉，以韓式辣醬醃漬，是精誠壹山少數事先調味的肉品。

鮮嫩的雞腿肉烤到微焦帶點脆皮的口感，讓我瞬間想起韓國自由行的韓式燒肉風味，勾起旅遊的美好回憶。

【鍋物】

套餐鍋物是北海道昆布干貝雞湯，有幾種加價399元的升級選擇：蛤蜊多多鍋、南洋叨沙蝦蝦鍋、爆量生蠔鍋。

這天我們幾乎毫無懸念地升級「蛤蠣多多鍋」，以大量蔬菜熬煮的雞湯搭配飽滿的大顆蛤蜊，以日式土鍋盛裝上桌，鮮甜好喝，對於本來就熱愛蛤蜊的人來說，蛤蠣多多鍋是真愛無誤！

【飲品】

套餐飲品的選擇不少，有可樂、可爾必思、冬瓜茶、烏龍茶等等，一樣可以加價升級。

這天升級的飲品選擇了漂亮的「韓國柚子蘇打」和「莓果香氛氣泡蘇打」，在燈光美、氣氛佳的環境中，好像帶點戀愛的滋味呢！

【甜點】

畫龍點睛的甜點有三款精選品項（三選二），想吃冰涼的甜點，可以選擇知名的「Cold Stone冰淇淋」或「卷卷烘焙生乳銅鑼燒」，想喝熱的甜點，就選店家精心熬煮的「紫米紅豆湯」吧！

單點美食推薦

精誠壹山的用餐方式採套餐組合，想要吃得更奢華、澎湃，除了可以加價升級各種品項，也有些單點美食值得嘗鮮。

這天我們用餐人多，加點了不少精緻海鮮，用難得一見的燈罩設計容器盛裝，驚喜登場。

從旁邊這角度看松葉蟹腳，感覺超浮誇啊！

上桌的有格陵蘭深海厚切鰈魚、野生砲管大軟絲、野生豪大大花蝦、日本北海道豪大大干貝、鄂霍次克海活凍松葉蟹腳（四隻腳）、澳洲頂級天鵝龍蝦（水姑娘），個個尺寸驚人，分量十足。

各式海鮮用適合的方式料理，例如這份厚切鰈魚是燉煮成帶有奶香的魚湯，很有法式湯品的感覺。

讓人期待的松葉蟹腳，好想霸氣地一口吃掉！

感謝有專人細心代烤，蟹肉烤得恰到好處，連殼都幫我們剝好，客人只要動口負責吃就好，感覺好幸福。

難得享用野生豪大大花蝦、澳洲頂級天鵝龍蝦等精緻食材，一樣不需擔心烤不好，全程專人代烤的優點就是可以用好技術讓好食材發揮特色。

大口咬下Q彈有勁的龍蝦肉，感覺好過癮啊！

野生藍鑽蟹海鮮粥」也是這天餐桌上的亮點。

以兩大隻紅通通的藍鑽蟹為主角熬煮的螃蟹海鮮粥，吸附海鮮湯汁的米粒煮得粥綿密香醇，海味滿點，暖胃又暖心。

海鮮粥裡除了蟹肉外，還有白蝦、透抽、蛤蜊等鮮美食材，每一口都覺得很珍貴。

如果想要品嘗A5和牛，「招牌人氣絕品日本A5和牛盛合」（1999元）是店家招牌推薦，包含三款肉品：日本A5和牛板腱、日本A5和牛肩小排，以及日本A5和牛霜降，真的是頂級享受。

有機會也推薦試試上回分享的日本A5和牛雙人套餐，包君滿意。

另一組單點肉品中的「壹山・特精選極上盛合」（999元）也很受歡迎，裡面有美國prime肋眼、美國prime霜降牛、美國精選牛小排。

專業又熟練的服務人員在代烤過程中，拿捏適合各種肉品的的熟度，我們端上一道道佳餚。

簡單沾取醬汁，或是夾取昆布鹽提味，享受極致單純的美味，入口時就是幸福感滿溢的時刻。

精誠壹山壽星優惠

精誠壹山的壽星優惠出了名地受歡迎，須事先預約。

店家會贈送當日壽星奢華的「海膽小蛋糕」（真是無所不在的海膽啊），雙層醋飯之間有一層飛魚卵，上層鋪了海膽及鮭魚卵，再以金箔點綴，集結豐富的鮮美海味，是披著蛋糕外貌的海膽壽司喔！

若是三五好友慶生，也可選擇另一項當日壽星禮～「日本果實酒小酌盛合」！

這一整盤12個精緻、漂亮的玻璃杯裡，裝的是各式帶有果香、讓人微醺的美酒，通通請壽星品嘗。（提醒：飲酒請適量，酒後勿開車，未成年請勿飲酒。）

當然還有很歡樂的慶生時光，店員會帶著各式樂器到壽星桌邊歡唱生日快樂歌喔！

若是當月壽星，也會獲得店家準備的精緻料理招待喔！

精誠壹山環境與交通

精誠壹山燒肉海鮮專門餐廳位於台中西區精誠商圈，鬧中取靜的精誠五街上，鄰近精誠路口的懷舊老宅內。

這附近交通滿方便的，距離精誠壹山大約300公尺處有24小時營業的東興立體停車場，精誠路上有不少機車停車格。

如果搭乘公車，這裡離公車班次路線很多的台灣大道、忠明南路都不遠，大約步行五分鐘的路程，主要的公車站牌和路線有：

忠明國小：70、79、323、325、326等

忠明國小[專用道]：48、77、300以上各臺灣大道路線等

忠明南精誠七街口：52、79

從車水馬龍、小吃攤林立的精誠路上，可以看到後方巷內的精誠壹山。

走進庭院，傳統窗花和燈箱映入眼簾。

一邊是放著生猛海鮮的魚缸，另一邊是則是彷彿走進時光隧道的大門。

精誠商圈巷弄間留有許多曾為美軍宿舍的老宅，精誠壹山這棟建築保留了古早年代的懷舊元素，展現五零年代低調而奢華的氛圍。

有不少名人、藝人造訪過精誠壹山，留下簽名板留念。

店內裡裡外外從各式窗花、燈具、復古擺設到磨石子地板與地磚等，營造出懷舊的用餐氣氛，讓人遙想舊日美好時光。

店內一、二樓都有適合多人聚餐的包廂，不管是家庭聚餐、好友聚餐、公司聚餐，想要享用精緻海鮮燒肉料理，精誠壹山是很特別的選擇，處處讓人驚艷。

在台中眾多燒肉餐廳中，精誠壹山以低調、復古、奢華的樣貌，呈現出不一樣的燒肉餐廳風格，讓人可以悠閒坐在充滿懷舊氛圍的老宅餐廳中，享用專人桌邊代烤的高級海鮮燒肉饗宴。

在精誠壹山用餐須事先預約，尤其是期間限定的帝王蟹雙人套餐，想要享受奢華的帝王蟹饗宴，記得提早預約喔！

精誠壹山海鮮燒肉專門餐廳

地址：台中市西區精誠路13號
電話：04 2329 6913
營業時間：平日17:30～23:00（最後點餐22:00）；假日11:30~16:00、17:30~23:30（最後點餐22:30）
線上預約
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燒肉 老宅餐廳 帝王蟹 和牛
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