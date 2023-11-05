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【新竹食記】東風南喃甜點咖啡 - 隱藏在小巷咖啡館內的招牌酸菜白肉鍋

2023-11-05 00:02:12 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：299
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：587篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：東風南喃
phone03-5967-099
place新竹縣竹東鎮東峰路66巷17弄2號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

這間東風南喃甜點咖啡大概是全竹東藏得最隱密的咖啡館，這家店不僅位置隱密，而且真正厲害的招牌是酸菜白肉鍋，在咖啡甜點店賣酸菜白肉鍋，你沒聽錯就是這樣一家其妙的店，但酸菜白肉鍋要提前預訂，當天我們沒預訂只能吃吃他們的簡餐和甜點。

 

店內位在小巷停車較不方便，建議可停至大馬路停車格再步行前往，機車可直接停在門口。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲東風南喃甜點咖啡位在這棟白色透天，一樓使用了大量暖色系木頭裝潢。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲冰櫃內提供各式手工蛋糕。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲一樓用餐空間有四人坐沙發區和一般座位區，布置裝潢有許多巧思，用餐氛圍非常棒。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲餐具台提供瓶裝水、餐具和兒童餐具可自行取用。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲一樓通往二樓的樓梯使用天井的設計，讓自然光能透進屋內，這裡也是這間咖啡館必拍的角落喔！

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲從任何角度拍都很美阿！

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲二樓用餐區的座位也不少，牆壁上有手繪的竹東街景畫，讓人有置身於鬧區街頭的錯覺。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲老闆是個喜歡收集檯燈的愛好者，光是店內的檯燈就有好幾款。

 

東風南喃甜點咖啡菜單：(圖片轉自FB官網)

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡 - 隱藏在小巷咖啡館內的招牌酸

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡 - 隱藏在小巷咖啡館內的招牌酸

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【新竹食記】東風南喃甜點咖啡 - 隱藏在小巷咖啡館內的招牌酸

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡 - 隱藏在小巷咖啡館內的招牌酸

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

椰香跑山雞咖哩飯 190元：簡餐有兩個小菜、海帶湯，咖哩飯有附青菜、玉米筍和紅蘿蔔，另一碗白飯是我們另外加點給小朋友吃的。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

▲咖哩醬汁沒有太大的亮點，食材比較像是料理包的口感。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

黑胡椒牛腩 190元：配菜和咖哩飯一樣，醬汁是黑胡椒口味有微微的辣度，牛腩肉質普通，老實說鹹食不怎麼推，也許酸菜白肉鍋才是真正厲害的吧！

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

拉薩奶茶 100元：茶色呈現漂亮的金黃色，茶味不是很明顯，甜度剛好不會死甜。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

拿鐵 140元：表面漂浮綿密的奶泡，有間單的愛心拉花，但這杯我沒喝就無法給評論了！

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

原味千層蛋糕：千層蛋糕口感緊實，每層蛋糕內都藏有果肉，蛋糕幾乎沒什麼甜度，很符合台灣人養身的口味。

 

【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

 

這次沒做功課就跑來不知道酸菜過要預訂，下次有機會再來試試他們的火鍋囉！

 

雞蛋糕短評：酸白菜鍋須提早預訂，這次吃了咖哩飯和牛腩飯感覺是料理包做起來，食物和飲料普通，但老闆非常親切和善，與顧客互動非常好，店內的氛圍營造得很棒。


用餐環境★★★★★
餐點★★★    
服務★★★★★
CP值★★★☆


東風南喃甜點咖啡美食資訊：

地址：新竹縣竹東鎮東峰路66巷17弄2號
電話：035967099
官網：https://www.facebook.com/eastwindcafe/
營業時間：11:00–18:30
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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