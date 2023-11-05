【新竹食記】東風南喃甜點咖啡

這間東風南喃甜點咖啡大概是全竹東藏得最隱密的咖啡館，這家店不僅位置隱密，而且真正厲害的招牌是酸菜白肉鍋，在咖啡甜點店賣酸菜白肉鍋，你沒聽錯就是這樣一家其妙的店，但酸菜白肉鍋要提前預訂，當天我們沒預訂只能吃吃他們的簡餐和甜點。

店內位在小巷停車較不方便，建議可停至大馬路停車格再步行前往，機車可直接停在門口。

▲東風南喃甜點咖啡位在這棟白色透天，一樓使用了大量暖色系木頭裝潢。

▲冰櫃內提供各式手工蛋糕。

▲一樓用餐空間有四人坐沙發區和一般座位區，布置裝潢有許多巧思，用餐氛圍非常棒。

▲餐具台提供瓶裝水、餐具和兒童餐具可自行取用。

▲一樓通往二樓的樓梯使用天井的設計，讓自然光能透進屋內，這裡也是這間咖啡館必拍的角落喔！

▲從任何角度拍都很美阿！

▲二樓用餐區的座位也不少，牆壁上有手繪的竹東街景畫，讓人有置身於鬧區街頭的錯覺。

▲老闆是個喜歡收集檯燈的愛好者，光是店內的檯燈就有好幾款。

東風南喃甜點咖啡菜單：(圖片轉自FB官網)

▲椰香跑山雞咖哩飯 190元：簡餐有兩個小菜、海帶湯，咖哩飯有附青菜、玉米筍和紅蘿蔔，另一碗白飯是我們另外加點給小朋友吃的。

▲咖哩醬汁沒有太大的亮點，食材比較像是料理包的口感。

▲黑胡椒牛腩 190元：配菜和咖哩飯一樣，醬汁是黑胡椒口味有微微的辣度，牛腩肉質普通，老實說鹹食不怎麼推，也許酸菜白肉鍋才是真正厲害的吧！

▲拉薩奶茶 100元：茶色呈現漂亮的金黃色，茶味不是很明顯，甜度剛好不會死甜。

▲拿鐵 140元：表面漂浮綿密的奶泡，有間單的愛心拉花，但這杯我沒喝就無法給評論了！

▲原味千層蛋糕：千層蛋糕口感緊實，每層蛋糕內都藏有果肉，蛋糕幾乎沒什麼甜度，很符合台灣人養身的口味。

這次沒做功課就跑來不知道酸菜過要預訂，下次有機會再來試試他們的火鍋囉！

雞蛋糕短評：酸白菜鍋須提早預訂，這次吃了咖哩飯和牛腩飯感覺是料理包做起來，食物和飲料普通，但老闆非常親切和善，與顧客互動非常好，店內的氛圍營造得很棒。



用餐環境★★★★★

餐點★★★

服務★★★★★

CP值★★★☆



東風南喃甜點咖啡美食資訊：

地址：新竹縣竹東鎮東峰路66巷17弄2號

電話：035967099

官網：https://www.facebook.com/eastwindcafe/

營業時間：11:00–18:30

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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