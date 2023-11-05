中壢美食鵝肉推薦『鵝師兄舒肥鵝肉專賣店』，就在中壢與平鎮交界老街溪附近，桃園中壢一帶有許多鵝肉專賣店，要在這區殺出重圍且贏得眾人的喜愛，一定有其特別之處，鵝師兄舒肥鵝肉專賣店使用舒肥法料理鵝肉加中藥材與蔬果辛香料所調製的滷水，並且嚴選的七斤以上熟成鵝製作出鮮嫩又帶著甜味的鵝肉料理，另外還有蔬果滷味和燉品小菜，想吃什麼小菜也可以自己挾取喔!

鵝師兄—舒肥鵝肉專賣店

地址： 324004桃園市平鎮區振興西路18號

營業時間： 11:00-14:00、17:00-20:30（週一公休）

電話： 03-492 0353

鵝師兄舒肥鵝肉專賣店FB

中壢舒肥料理鵝肉

鵝師兄舒肥鵝肉專賣店的位置就在振興西路三角窗的位置，在地人多是騎機車前往購買，可以暫停在店門口，開車則可以停在新榮路停車場，從旁邊巷子步行約3分鐘就能抵達。

鵝師兄舒肥鵝肉專賣店是開放式的廚房，師傅在處理鵝肉和製作餐點的過程相當透明都看得到，廚房的乾淨程度真的是讓我可以放心用餐的參考指標。

鵝師兄舒肥鵝肉專賣店室內空間蠻寬敞而且有冷氣可以吹，吃飯時也可以很清涼又舒爽的用餐，落地窗的玻璃引進了自然光線，讓空間更加明亮，沒有傳統小吃店的油膩感，用餐過程也比較舒適。

店內還有一台復古懷舊的腳踏車，難道是要載這些可愛的白鵝們外送嗎？有許多小朋友都會和白鵝合照，實在是太可愛了，如果一個人用餐想要有人陪伴，也可以找可愛的白鵝坐檯啦~

鵝師兄舒肥鵝肉專賣店菜單除了內用和外帶之外，也有和外送平台合作，在家就能吃得到美味的鵝肉料理，節慶如果有需要祭祀或團體訂餐也可以事先預訂整隻的鵝肉拜拜之用喔!

櫃檯旁邊就是開放式滷味自挾區，也有調味料和餐具可以自由取用，看起來都很乾淨衛生的環境。

滷味區的價目表都有確標示在前方，夾一個就代表一份，如果口味清淡者也可以事先告知不加醬料~

喜歡啃骨頭的朋友就不能錯過這限量的鵝翅和鵝掌了，同樣使用特製的滷水，不用蘸醬就很有味道了~

自製的調味料系列，尤其是辣椒油真的辣的很過癮，拌麵或是蘸著滷味都很有味道，也有提供瓶裝可以購買，是許多多嗜辣朋友很愛的辣醬。

此時廚房區傳來一陣陣切肉的聲響，彷彿回到小時候媽媽切鵝肉的回憶之中，鵝師兄舒肥鵝肉專賣店是採取現點現切的方式，使用中式菜刀切著鵝肉，師傅還會注意到鵝肉上方是否有細毛再次處理乾淨，讓客人吃起來更美味。

限量供應的鵝腿如果太晚來就吃不到，有不少客人一進門就是詢問當天是否還有鵝腿，可見其相當受歡迎~

如果不知道怎麼點菜，可以跟著師兄推薦必吃跟著點就對了，基本上都是無雷~

迷你鵝肉切盤$180

鵝肉絕對是店內的必點招牌!!低溫舒肥鵝肉的肉質超鮮美又嫩口，皮吃起來的口感也很Q彈，搭配多汁的鵝肉本體，上桌時還會再淋上湯汁，獨特的中藥滷汁吃起來特別香甜有種清新的鹹香滋味。

單吃鵝肉本身就有著鹹香的滋味，也可以蘸些特調的鵝肉豆醬或是辣椒醬增添香氣，讓口感變得更有層次。

鵝師兄舒肥鵝肉專賣店最受歡迎的料理應該就是這道無骨鵝肉便當，內含六樣配菜，內用會以碗裝盛，當天就遇到不少外送外帶都是點這道，我們也跟著點了一碗，上方滿滿的配料根本見不到底下的白飯了!

其中最喜歡的當然就是已事先撕好無骨的鵝肉，上方會再淋上鵝油醬添加香氣，搭配著粒粒分明的白飯，吃起來也很Q彈，感受到米飯有特別挑選也下過功夫在烹煮上，吃了一口就停不下來，再搭配我最愛的半熟溏心蛋就是特別對味，口感更香濃了!

鵝肉乾拌麵$100(手工意麵)

如果只有一個人用餐又想吃舒肥鵝肉，那麼這道鵝肉乾拌麵就很適合，選的是手工薏麵吃起來有微微的蛋香與鹼水香氣，上方還會加入汆燙的豆芽菜與韭菜增添氣味，吃起得更加有脆度混合著麵條一起吃。

吃得到去骨的舒肥鵝肉，一片片的鵝肉同樣多汁又鮮嫩，如果敢吃辣的朋友在吃乾拌意麵時可以加入一匙，會更有辣椒的香氣與層次。

蠔油滷製貴妃干$55

原本以為這只是一般的豆干，家裡有位熱愛豆干的小孩，讓我們走到那裡都是點豆干，沒想到這吃起來的口感更厚實，而且更有咬勁，吃起來像是比較厚實的豆腐很嫩，咬下口還會有噴汁的感覺，特別好吃。

蒜香青花菜$65

每餐都需要蔬菜來均衡一下，汆燙後的綠花椰菜淋上滿滿的蒜香和滷水，保留了青花菜的原味再添加了蒜香，補充滿滿的纖維質。

麻辣鴨血$70

加入花椒和中藥材煮的麻辣鴨血，泡在湯汁裡，滑嫩的鴨血咬下會有噴汁的感覺，沒有想像中的辣又很開胃。

黃金四角油豆腐$45

平時大多都是吃到三角型的油豆腐，鵝師兄舒肥鵝肉專賣店使用的是四角型，口感會比較厚一些，淋上香甜的醬油膏~

高湯煨煮鵝米血糕$60

身為米血糕的愛好者怎能錯過這道高湯煨煮鵝米血糕呢？和我想像中的不太一樣，類似像關東煮的作法，淋上米醬與辣醬吃起來好入味，鵝米血糕香Q軟彈的滋味，鵝師兄舒肥鵝肉專賣店裡吃到的小菜都很不錯，有一定的水準耶!

薑絲枸杞鵝胗湯$85

湯底使用鵝骨和蔬果熬製，光看會不會以為是韓國雪濃湯？和平時喝到的下水湯不太一樣，這多了骨香氣味與蔬果的甜味，好大一碗還有著滿滿的鵝胗，兩人分食一碗剛剛好，份量很多!

用餐期間不時會有饕客前往內用外帶，明明是平日午餐時間還有不少外送人員來取餐就知道很受歡迎，大部份的客人也都會點上一盤低溫舒肥鵝肉，就知道這絕對是店裡的招牌菜色，肥瘦香間的舒肥鵝肉嚐過後完全知道為什麼生意會這麼好了，嫩香而多汁的鵝肉不妨可以到鵝師兄舒肥鵝肉專賣店試試囉~

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店家/景點資訊

店家名稱：鵝師兄—舒肥鵝肉專賣店

所在地址：324臺灣桃園市平鎮區振興西路18號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：03-492 0353

評價：★★★★★

備註資訊：

營業時間： 11:00-14:00、17:00-20:30（週一公休） Google即時導航





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