台中「老豆腐麻辣鍋」最新品牌「洞豆腐·酸白菜麻辣鍋」！試營運期間套餐八折超級優惠～

「洞豆腐·酸白菜麻辣鍋」位於台中北區崇德路一段，離台中捷運文心崇德站步行約十分鐘的距離。

洞豆腐餐廳空間分為上下兩樓層 環境陳設和器物擺飾相當有古雅色彩與情調～

菜單可以選擇套餐或單點，也有自己一人吃的獨享鍋！

入座後會奉上一壺烏龍茶。

桂花冰鎮酸梅湯，冰涼順口之外還很解辣，吃鍋都會想來一壺！

胡麻醬和店家特製辣醬分別拿來沾食材都很提味，mix在一起味道也很不賴！

煎腐皮三絲，靈魂主角有豆皮、紅蘿蔔、小黃瓜，三者搭在一塊的涼拌菜吃起來很唰嘴！

酸辣土豆絲，土豆也就是馬鈴薯，細絲脆口微酸微辣爽口開胃！

店內主打湯頭為「酸菜白肉」以及「招牌麻辣」，鴛鴦鍋湯底這樣選就對了！

酸白菜湯裡面內含幾片豬白肉、大量酸白菜、枸杞、紅棗，還有新鮮切片蘋果

湯頭喝起來酸而不嗆鮮美回甘，酸白菜香脆微酸，不論煮什麼食材都超讚！

招牌麻辣鍋鍋底加入大紅袍、花椒、燈籠椒、豆瓣等20多種中藥材

麻辣湯頭香氣撲鼻，辣度走一個溫和路線，不太會吃辣的人也能盡情享受！

經典的鴨血及豆腐相當入味好吃！想要無限續加一人只要128元喔～

老油條酥脆不會過於乾硬，是吃麻辣鍋最佳良伴，吸附辣湯汁後口感介於酥脆間時最好吃～

依樣畫葫蘆也試試看用老油條吸附酸白菜湯汁，滋味也是相當讚！

手工腐皮是非基因改造的喔！皮薄軟嫩散發天然豆香，是吃火鍋不可或缺的食材。

小獅子頭外型長得很像貢丸，肉丸汁多味美，咬起來相當軟嫩有水潤度！

手工蛋餃的蛋皮柔軟，肉餡滿有味兒的！手工做的果然比市售賣的蛋餃還要好吃！

招牌蝦仁漿攪拌成球狀，下鍋約煮八分鐘！真材實料的蝦仁漿蝦仁多多，口感Ｑ又有彈性，不愧是店裡人氣招牌！

季節時蔬內含新鮮蔬菜、玉米筍、黑木耳、白蘿蔔、南瓜

大朵黑木耳口感柔嫩細緻不是脆口的那種，我特別喜歡！

熟成雪花牛有著豐潤油脂肉香四溢，實際吃起來不會覺得太肥油膩哦～

香蒜芙蓉蝦這道料理色香味俱全！擺盤相當精緻用心，光看就叫人口水直流

蝦頭和蝦殼輕鬆即可褪去，蝦肉壯碩底層鋪墊滑嫩豆腐！

佐料豐富有蒜蓉、青蔥、洋蔥碎、辣椒，使得味道相當有層次

ＱＱ的寬粉單吃沒什麼味道，切記要均勻拌入湯汁才夠味～

蒜香檸檬魚用的是高營養價值的鱸魚，鱸魚肉結實有嫩度，搭配洋蔥絲、蔥花、蒜末、辣椒和酸甜檸檬汁

味道酸爽帶勁，這道美味度我給予極高的評價！吃的時候要記得小心魚刺～

YouTube影片有更多介紹~

洞豆腐．酸白菜/麻辣鍋

電話：04 22351285

地址：台中市北區崇德路一段510-3號

營業時間：週一至週四11:30–00:00，週五至週日11:30–01:00

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