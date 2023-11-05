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台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃又滿足，還有商業午餐超優惠！預計12月重新裝潢新風貌喔^^

2023-11-05 23:09:27 Miyagi 人氣：122
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窩客好文

Miyagi

發表篇數：74篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：曼谷小城泰式料理
place台中市北區進化北路300號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

秋老虎持續發威，燥熱的天氣，也影響了胃口，尤其中午的時間，真的讓人食慾不振。

想著也有一段時間沒有帶媽媽出門吃好料了，趁今天有空帶她來去吃個比較開胃的。

之前曾經有外帶月亮蝦餅給媽媽吃過，媽媽也很愛那樣的口味，今天就來吃泰國菜吧台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

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我決定今天帶媽媽到進化北路上的曼谷小城泰式料理餐廳，好好的來吃一頓！

附近路邊停車位不少，也有停車場，還蠻方便的。

走到門口，顯眼的店招，經過都不會錯過台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

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門口的裝潢，清楚的告訴我們要來吃的就是泰式料理。

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整片的玻璃門窗，可以清楚的看到店內座位狀況，採光也比較好。

門口有泰國仕女雕像迎賓，絕對不會走錯家。

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進門後，櫃台就在前方，牆上與柱子都有泰國相關飾品的裝飾。

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櫃台旁邊有自助飲料區（冰水、冬瓜檸檬），這邊也提供打包的餐盒跟塑膠袋。

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另一邊的用餐區，牆上也是充滿了大象等等泰國的風味的裝飾。

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海南雞

上菜的速度還蠻快的，這一道上來，就聞到帶有微微酸味的香氣。

而且份量十足，鮮艷的配色，嘴裡的口水已經開始分泌了！

本以為看起來那麼多辣椒會很辣，可是實際吃了，才發現到最後入喉才出現微微的辣味，而且微酸微辣的風味，感覺胃口都打開了！

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涼拌海鮮

各式各樣的海鮮與生菜，在醬汁的搭配下，很搶眼。

這道菜一上桌，媽媽就忍不住要動筷子了！

夾了一塊花枝，在嘴裡咀嚼，感覺還在跳動呢！

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雲南大薄片

切的薄薄肉片，在酸辣香調味的唱襯托下，再加上那QQ脆脆的口感，非常好下飯！

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月亮蝦餅

等等，我有沒有看錯，這厚度是月亮披薩吧！！！台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

表皮煎的酥酥的，沾一點沾醬，微微的酸，再加上蝦餅內蝦子的鮮甜，真夠味！我覺得我一個人就可以吃掉一盤！

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泰式檸檬炸蛋

我以前沒吃過這道菜耶～～～

沒想到炸得酥酥的蛋白，在泰式醬汁的搭配下，可以把酸、甜、辣這三種口味，組合的那麼好，

而且，跟蛋本身的味道，不會衝突，也是一道很下飯的菜。

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打拋牛肉

吃泰式料理怎麼可以沒有點打拋呢！

牛肉剁的夠細，所以跟生菜搭配，我覺得可以拌飯吃，喜歡吃辣的朋友，可以增加辣度。

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辣吵空心菜

這種菜就是餐廳才炒得出來滋味，除了有鍋氣之外，因為餐廳的大鍋大火，讓青菜受熱均勻，吃起來清脆爽口。

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清蒸檸檬魚

這也是我吃泰式料理必點的菜色之一！台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

新鮮的魚肉，吸收了泰式醬汁之後，咬下去魚肉的軟嫩，佐以酸甜辣醬汁的加乘，讓魚肉更好吃了呢。台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

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酸辣海鮮鍋

一端上桌，就可以聞到泰式酸辣海鮮湯獨有的香氣，香茅葉與檸檬葉增加了湯頭的風味，是淡淡的清香而不會過重，連媽媽都喜歡喝呢。

而且可以看到，用料也不馬虎，裡面也是滿滿的海鮮！

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泰國香米飯，

還好有這鍋飯，煮的火侯剛好，不會黏也不會硬，配著上面那幾道菜，連媽媽都盛了兩碗半台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

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餐後飲料我點了摩摩喳喳泰式奶茶

看媽媽喝的模樣，就知道她多滿意了台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

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帶家人出來吃飯，看到這樣的吃相，就表示選的餐廳跟菜色沒錯！

廚師看到顧客這樣的表情，相信也是對廚藝的認證吧台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

今天吃的超滿足，離開前，媽媽還主動跟店家說：下次還要來吃！

所以，今天帶媽媽吃泰式料理的任務，大成功！台中平價泰式料理推薦，高CP值的選擇，曼谷小城泰式料理，好吃

 

 

 

店家資訊：

曼谷小城泰式料理

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063909616463

營業時間：11：00～14：00、17：00～21：30（週三休息）

電話：04-22350081

地址：台中市北區進化北路300號


檢視較大的地圖

 

文章標籤

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