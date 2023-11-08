新竹隱藏版百年肉圓世家!!
駱媽媽手工肉圓原來是新竹隱藏版的百年肉圓世家，早期都是專注肉圓代工為主。
經過了三代的傳承，現在由女婿製作的手工肉圓來開店，讓大家都可以知道他們的美味所在
駱媽媽手工肉圓特色是使用純米製作外皮，包裹鮮肉做烹調，吃得到外皮Q彈和彈牙的肉餡。
如此作業繁複與美味的手工肉圓，大家還不趕快跟著小米嚐看看~~
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉駱媽媽手工肉圓位置及停車方式
*******************
駱媽媽手工肉圓位於竹蓮寺對面的小巷子內，是竹蓮市場魷魚羹麵以前的位置。
附近有停車場，開車的朋友可以在竹蓮街上找路邊停車格
👉駱媽媽手工肉圓環境介紹
*******************
店裡空間不大，簡單的擺放著4張桌子，人多時可能需要共桌唷
餐具採自助式讓大家自行取用。
👉駱媽媽手工肉圓菜單目錄搶先看
*******************
來看看菜單吧！
招牌是當然是手工肉圓啦
另外還有三種不同口味的乾麵，個人推薦他們的四川辣拌麵，其他還有湯麵跟湯品可以選擇唷
👉駱媽媽手工肉圓用餐心得分享
*******************
這次來到駱媽媽手工肉圓，在品嚐每道餐點時，小米感受得到老闆的用心，也感受得到疫情退去後創業蓬勃發展~
今天跟小結巴帶著遠從台北來的小結巴媽媽，帶她來品嘗新竹在地美食
肉圓(2個50元/3個75元)是一定要點的。
傳統的新竹肉圓用的是紅糟肉，淋上紅醬配上些許的香菜，吃肉圓不配香菜能吃嗎?大家說是不是
聽說太晚去還吃不到呢~
老闆強調他們的紅糟肉使用的是鮮肉烹調，所以肉比較扎實還吃的到塊狀彈牙的口感。
帶著紅鞠的甜香與蔥香，是很標準的新竹內圓，肉甜味十足，可以吃出肉的新鮮感。
外皮使用純米製作，並非坊間使用地瓜粉、太白粉等粉類製作，吃起來帶有白米的甜香以外，口感更加Q彈。
配上新竹特有紅醬鹹甜的風味加上蒜味，愛吃肉圓的朋友真的不能錯過。
因為都是每天手工現做，所以當天賣完就沒有了，要吃肉圓的朋友記得早點去唷！
四川麻辣拌麵(60元)是老闆娘自行研發，使用前記得攪拌均勻~
麻辣醬是四川辣醬，屬於中小辣口味帶點微微的麻，加上豬油、酸菜、肉片等配料~
麵條特別使用較細的油麵，吃起來口感更Q吸附著四川辣醬，真的辣得很過癮
而且是小米好朋友龔鈺恆 家的麵(品質保證啦 XD)！
肉塊也燉煮的嫩嫩的，搭配著乾拌麵吃真的很棒
古早拌麵(小45元/大65元)。
古早味傳統的乾麵淋上特有的紅醬，搭配蒜末、青菜和肉片等等。
這是小碗的份量，小米有看到隔壁桌吃大碗的份量真的超大！
提醒大家食用前時記得攪拌攪拌，讓麵條均勻的裹上醬料。
因為加了紅醬，口味比較偏甜一些，喜歡甜口味的朋友推薦古早味乾拌麵，喜歡鹹香的推薦四川辣拌麵
豬血湯(45元)豬血湯竟然有兩種口味，真的太特別了。
大骨湯頭的香甜不過於油膩，又帶有酸菜酸 v 口感，酸酸甜甜的滋味讓人有順口解膩的感覺。
喜歡重口味的朋友，老闆還會附上沙茶醬讓客人自行調味。
加入沙茶就變成比較重口味的沙茶豬血湯啦 XD
骨肉湯(50元)大骨清甜的湯頭配上酸菜跟燉煮軟嫩的骨仔肉，骨仔肉還帶點肥肉就是小米的最愛啦。
餛飩湯(50元) 清爽的湯底與餡料調味剛剛好的餛飩，提供了豐富的口感和味道。
小米跟老闆聊天後發現老闆也是熱心參與公益的義消人員
👉駱媽媽手工肉圓營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：駱媽媽手工肉圓
🏠地址：新竹市東區竹蓮街101巷3號
☎電話：0962062061
⏰營業時間：06:00–14:00(週一公休)
粉絲團：駱媽媽手工肉圓
➡️現金交易/無收取服務費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: