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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 隱藏版百年肉圓老店！每天手工現做太晚去會買不到 四川辣拌麵意外超好吃！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

隱藏版百年肉圓老店！每天手工現做太晚去會買不到 四川辣拌麵意外超好吃！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-11-08 12:00:00 踢小米 人氣：102
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1093篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：駱媽媽手工肉圓
phone09-6206-2061
place新竹市東區竹蓮街101巷3號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹隱藏版百年肉圓世家!!

駱媽媽手工肉圓原來是新竹隱藏版的百年肉圓世家，早期都是專注肉圓代工為主。

經過了三代的傳承，現在由女婿製作的手工肉圓來開店，讓大家都可以知道他們的美味所在

駱媽媽手工肉圓特色是使用純米製作外皮，包裹鮮肉做烹調，吃得到外皮Q彈和彈牙的肉餡。
如此作業繁複與美味的手工肉圓，大家還不趕快跟著小米嚐看看~~

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 
 

 

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👉閱讀很方便

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新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

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👉駱媽媽手工肉圓位置及停車方式

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駱媽媽手工肉圓位於竹蓮寺對面的小巷子內，是竹蓮市場魷魚羹麵以前的位置。

附近有停車場，開車的朋友可以在竹蓮街上找路邊停車格

👉駱媽媽手工肉圓環境介紹

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店裡空間不大，簡單的擺放著4張桌子，人多時可能需要共桌唷

餐具採自助式讓大家自行取用。

👉駱媽媽手工肉圓菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

招牌是當然是手工肉圓啦 

另外還有三種不同口味的乾麵，個人推薦他們的四川辣拌麵，其他還有湯麵跟湯品可以選擇唷

 

👉駱媽媽手工肉圓用餐心得分享

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這次來到駱媽媽手工肉圓，在品嚐每道餐點時，小米感受得到老闆的用心，也感受得到疫情退去後創業蓬勃發展~

今天跟小結巴帶著遠從台北來的小結巴媽媽，帶她來品嘗新竹在地美食

肉圓(2個50元/3個75元)是一定要點的。

傳統的新竹肉圓用的是紅糟肉，淋上紅醬配上些許的香菜，吃肉圓不配香菜能吃嗎?大家說是不是

聽說太晚去還吃不到呢~

 

老闆強調他們的紅糟肉使用的是鮮肉烹調，所以肉比較扎實還吃的到塊狀彈牙的口感。

帶著紅鞠的甜香與蔥香，是很標準的新竹內圓，肉甜味十足，可以吃出肉的新鮮感。

外皮使用純米製作，並非坊間使用地瓜粉、太白粉等粉類製作，吃起來帶有白米的甜香以外，口感更加Q彈。

配上新竹特有紅醬鹹甜的風味加上蒜味，愛吃肉圓的朋友真的不能錯過。

因為都是每天手工現做，所以當天賣完就沒有了，要吃肉圓的朋友記得早點去唷！

四川麻辣拌麵(60元)是老闆娘自行研發，使用前記得攪拌均勻~

麻辣醬是四川辣醬，屬於中小辣口味帶點微微的麻，加上豬油、酸菜、肉片等配料~

麵條特別使用較細的油麵，吃起來口感更Q吸附著四川辣醬，真的辣得很過癮

而且是小米好朋友龔鈺恆 家的麵(品質保證啦 XD)！

肉塊也燉煮的嫩嫩的，搭配著乾拌麵吃真的很棒

 

古早拌麵(小45元/大65元)。

古早味傳統的乾麵淋上特有的紅醬，搭配蒜末、青菜和肉片等等。

這是小碗的份量，小米有看到隔壁桌吃大碗的份量真的超大！

提醒大家食用前時記得攪拌攪拌，讓麵條均勻的裹上醬料。

因為加了紅醬，口味比較偏甜一些，喜歡甜口味的朋友推薦古早味乾拌麵，喜歡鹹香的推薦四川辣拌麵

豬血湯(45元)豬血湯竟然有兩種口味，真的太特別了。

大骨湯頭的香甜不過於油膩，又帶有酸菜酸 v 口感，酸酸甜甜的滋味讓人有順口解膩的感覺。

喜歡重口味的朋友，老闆還會附上沙茶醬讓客人自行調味。

加入沙茶就變成比較重口味的沙茶豬血湯啦 XD

骨肉湯(50元)大骨清甜的湯頭配上酸菜跟燉煮軟嫩的骨仔肉，骨仔肉還帶點肥肉就是小米的最愛啦。

 

餛飩湯(50元) 清爽的湯底與餡料調味剛剛好的餛飩，提供了豐富的口感和味道。

小米跟老闆聊天後發現老闆也是熱心參與公益的義消人員

👉駱媽媽手工肉圓營業時間地址

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🌟店家資訊：駱媽媽手工肉圓
🏠地址：新竹市東區竹蓮街101巷3號
☎電話：0962062061
⏰營業時間：06:00–14:00(週一公休) 
粉絲團：駱媽媽手工肉圓
➡️現金交易/無收取服務費

 

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

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