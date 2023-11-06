今日下班和家人一起到南屯一家溫馨小店用餐，🚩法丼法式舒烤丼飯座落在偏住宅區的地方，不遠處就能看到燈火通明🏠而且附近也非常好找停車位🅿️ 至少有兩個地方👍🏻

會取名：法丼 做為店名，

主要是老闆‘’以法式元素重新定義丼飯‘’

裡面的主廚都是用專業的熟成方式來處理原肉塊🥓 也會依據部位和食材特性來挑選出適🈴️的烹調方式🔥 所有肉品再經過嚴謹的料理熟成後，香氣與風味也會更提升一階👍🏻

除了肉品有品質堅持之外，還有最重要的靈魂醬汁及爐烤時蔬配菜，也是讓整碗丼飯能達到最好風味的一大關鍵，一起來看看我今天品嚐了哪些必吃的丼飯料理😋

法丼的菜單上都有標註✨主廚推薦

大家可以挑選最喜歡的肉品主食🥩

🔸丼飯裡面均附：

爐烤季節鮮蔬、松露蕈菇、水浴溫泉蛋

是可以補充各種營養的美味搭配🥬🥦

#舒烤放牧無骨雞腿排

（陳年巴薩米醋/自耕香草/胡麻油/紅蔥頭）

·無骨雞腿排咬起來完全不會乾柴，反而是軟嫩，外層帶點香脆的口感！這可是高溫脫水後的好功夫⭕️

·雞腿排的顏色看起來也非常漂亮，原來是老闆有淋上雞油、醬汁難怪看起來那麼美味😍 吃起來當然就很夠味！

·搭上爐烤時蔬還有必吃的溫泉蛋🥚 還有獨門丼飯醬汁，整碗丼飯好快就吃光光💦

#季節舒烤熟成角切牛

·初榨橄欖油/法丼特調香料/原粒黑胡椒

·我個人蠻喜歡角切牛因為大小剛好入口！

·法丼主廚選用高溫做炭烤，再灑上綜合特調香料來提味：紅椒粉、小茴香、大蒜、百里香、原粒黑胡椒⋯等，所以整碗丼飯味道非常足夠，不太需要再額外添加玫瑰鹽等配料（法丼還是非常貼心有在座位旁放置玫瑰鹽）

#舒烤熟成美國板腱牛

·卡本内蘇維濃紅酒 /自製紫蘇梅 /油封番茄

·美國板腱牛，是牛嫩肩的部位，肉質吃起來軟嫩還會帶點Q彈嚼勁🥩 不過原塊板腱牛再透過專業烙烤後，原本較難咀嚼的筋膜部位，也更加軟化好入口👍🏻👍🏻

·主廚還選用🍷卡本内蘇維濃紅酒、自製紫蘇梅以及利用油封蕃茄熬煮成的醬汁來添味，微酸甜的味道嚐起來更開胃！

💡法丼有在菜單介紹主要烹調方式

這都是肉質吃起來更美味的原理🔥🔥

—舒烤—

低溫水浴後肉質軟嫩再經由高溫烙烤瞬間鎖住肉汁進而產生梅納的酥脆口感與香氣。

—烙烤—

經由高溫直火烙烤瞬間鎖住肉汁進而產生梅納的酥脆口感與香氣

—法丼熟成原理—

肉品水分從肌肉組織散失，進而集中風味，牛肉本身天然的肌肉蛋白酵素作用軟化牛肉的纖維，使得肌肉組織變得更柔軟，降低牛肉本身酸度讓脂肪更均勻，肉香變得更集中、更醇厚形成特殊香氣

如果丼飯無法飽足，法丼也提供了加購套餐

A套餐 主廚沙拉＋60元以下飲品 $ 90

B套餐 主廚沙拉＋60元以下飲品+蔥蒜鹹酥脆薯 $140

（兩種套餐$60飲品換購需補差額）

♦️綜合沙拉時蔬

♦️爐烤杏鮑菇

·時蔬種類蠻多樣的，節瓜、玉米筍、南瓜、番茄、娃娃菜🥬⋯等，爐烤的方式吃起來不油不膩！

·我還多點了一份杏鮑菇，杏鮑菇的水份都有保留住！咬下去還會有汁的那種😍😍我好喜歡

♦️招牌鹹酥脆薯(蔥花/現磨白胡椒/法丼調味）

·身為薯條的愛好者🍟法丼的薯條粗細我覺得是非常剛好的，我喜歡的薯條是比較偏硬不要軟軟的那種口感～法丼的薯條是特殊裹漿成份可以恆溫所以不會軟軟的，是我愛的酥脆感！

·除了有蒜碎和蔥花，我要特推店家特製的糖醋醬！一吃就知道跟外面的味道不同，雖然我也很喜歡旁邊的松露白醬，但糖醋醬剛好的酸甜比例深得我心❤️

♦️現沖牛肉清湯

·最喜歡桌邊現沖的牛肉清湯了👍🏻法丼使用自家種的迷迭香&日本生食山藥去做調製的，喝起來我覺得很清爽！還帶點溫潤的甘甜味

·我覺得吃碗丼飯來一碗法丼的招牌湯品很不錯！而且老闆非常貼心，如果沒有吃牛也會客製成白湯豚味湯🥣一樣非常清爽好喝

大快朵頤後，再來杯無糖綠或100%蘋果汁吧！下次朋友如果特別詢問南屯區美食～我會推薦來法丼用餐，不管是獨門烹調技術以及自製的丼飯醬汁還是爐烤時蔬，我覺得在色、香、味上都蠻不錯的！

而且當天晚間已經幾乎過了吃飯時間還座無虛席！（空景照片是最後離席才拍的📷）

想必好吃的味道應該🈶️擄獲大家！

如果有機會到南屯尋找美食～可以到法丼嚐嚐！但建議大家要事先訂位唷！因為好吃的餐廳總是需要等待的❤️

✅用餐時間90分鐘

✅內用酌收10%服務費

✅最低消費為每人一份主食

📝店家IG ｜@fadone2021

📍 法丼 法式舒烤丼飯

⏰時間：11:30AM-2:30PM、5:30PM-8:30PM

☎️電話：04-24730506

🚩地址：台中市南屯區大墩五街328號(近文心路南屯捷運站）

ℹ️活動資訊可以加入LINE@： @525vupic

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