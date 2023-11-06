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【蘆洲美食】甘釜京韓式燒肉 - 超澎湃五層海鮮塔、頂級牛五花、韓式五色五花肉，超高CP值韓式燒烤，蘆洲韓式料理推薦

2023-11-06 20:05:53 橘子亂說話 人氣：1,056
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橘子亂說話

發表篇數：368篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：甘釜京韓日燒肉料理
place新北市蘆洲區光榮路32號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【蘆洲美食】甘釜京韓式燒肉 - 超澎湃五層海鮮塔、頂級牛五花

甘釜京 - 蘆洲韓式燒肉料理

今天要介紹一間蘆洲很厲害的韓式燒肉店「甘釜京」，除了最常見的牛豬雞燒烤外，最特別的是超吸睛五層海鮮塔，每一層都是新鮮的海鮮料理，慢蒸黃金12分鐘後，海鮮精華慢慢流往最下面一層的雜炊粥，那一口粥的鮮甜只有現場吃才能體會！而且他們的套餐份量非常多，四人套餐的價格可以讓5-6個人吃飽，cp值非常高！愛吃韓式料理的人一定要來甘釜京享受韓式燒烤好滋味～

甘釜京 - 菜單

點擊連結查看詳細菜單，餐點都有收取一成清潔費。

雙人套餐.jpeg

【蘆洲美食】甘釜京韓式燒肉 - 超澎湃五層海鮮塔、頂級牛五花

甘釜京 - 用餐環境

甘釜京位於之前開箱過另一間韓式料理「That's ok 괜찮아 韓式餐酒館」的旁邊，主要提供韓式燒肉料理。

門口.jpg

▼ 餐廳內有許多韓國的元素以及老闆最愛的IU🥰 座位大多為4-6人座，有火鍋、烤肉兩種爐子。

餐桌1.jpg

餐桌2.jpg

▼ 如果想要小酌一番，也有提供許多韓國燒酒和台灣啤酒等酒精飲料。

冰箱.JPG

四人烤肉 + 五層豐富海鮮塔 $4280

今天開箱的是四人套餐，套餐內容有

1. 四種日韓小菜(韓式泡菜、醃蘿蔔、洋蔥、辣味醃蘿蔔)

2. 燒肉: 蒜味牛五花、洋蔥牛五花、梅香雞腿肉、五色五花肉、烤醬豬梅花、特選肉品

3. 五層海鮮塔

4. 甜點飲料

💡 套餐原價$4280，若辦理會員則可享$3880優惠價！詳細會員介紹請見文末👇

首圖備用2.jpg

五層豐富海鮮塔

開始用餐時，服務員會端出有五層高的海鮮塔開始蒸煮，加熱前可以看到海鮮們都非常新鮮，連蛤蜊都還是活著的，每一層的容器下方都有孔洞，海鮮煮熟的過程中，精華都會匯聚到最後一層的雜炊粥，直到最佳口感的黃金12分鐘後，美味海鮮塔就可以上桌拉！

💡 非搭配套餐也可以單點海鮮塔，價格是$1780

海鮮鍋.jpg

海鮮塔.JPG

▼ 第一層是大扇貝，扇貝上方已經有加入一些特調醬料，吃起來完全沒有任何海鮮腥味，口感也很有彈性，一口吃下超級滿足！

扇貝.jpg

▼ 第二層是特級草蝦和玉米筍

鮮蝦玉米筍.jpg

▼ 第三層是由鮮蛤和魷魚組成，老闆很阿莎力，量給的超級多！

蛤蜊魷魚.jpg

▼ 第四層是使用時令鮮魚加入胡椒粉蒸煮而成，肉質滿嫩的，魚肉中還是有一些小刺，吃的時候要特別注意。

時令鮮魚.jpg

▼ 最後一層就是整個海鮮塔的精華「雜炊粥」，加入蛋和油條就非常好吃！粥的味道完全就是海鮮的鮮甜味，鹹度剛剛好，吃完也不會有口乾舌燥的感覺，雖然沒有很多配料，但就是會想一碗接著一碗吃！如果來甘釜京沒有吃到雜炊粥等於是白來一趟了🤣

雜炊粥.jpg

洋蔥牛五花

享用海鮮塔的同時，另一邊烤肉也在如火如荼的進行著！第一道是洋蔥牛五花，牛肉是直接從產地冷凍運來的，肉質非常新鮮，而且每一片牛五花都非常完整，厚度也恰到好處，上方加入非常多的洋蔥，店員跟我們說需要將牛五花包著洋蔥直接烤，等待約5分熟就可以吃囉，我自己烤起來是有點難度，洋蔥都會掉到火爐中，可以請教店員教你怎麼烤才不會浪費牛肉那麼好的品質～

洋蔥牛五花.jpg

蒜味牛五花

蒜味牛五花看起來很常見的搭配，但在這裡配起來超級好吃！濃郁的蒜味隨著每一次的咀嚼，和牛肉的肉汁相互融合，絕美的滋味讓人印象深刻～ 不管吃完後嘴巴是否充滿大蒜味，美食當前先吃再說！

蒜味牛五花.JPG

烤肉的訣竅就是先將蒜頭集中在肉片的中心，接著慢慢捲起來，也順便將肉片均勻烤熟，接著就可以開動拉！

蒜味牛五花_烤.jpg

蒜味牛五花_.熟.jpg

烤醬豬梅花

豬肉我個人也覺得滿好吃的，豬梅花不會太油，口感也不會過柴，是我喜歡的肥瘦比，烤熟後可以搭配包肉生菜加入洋蔥、泡菜等，大啖烤肉的同時也不會這麼油膩。

醬烤豬梅花.jpg

包肉生菜 豬.jpg

梅香雞腿肉

雞肉的肉質也滿不錯的，把雞皮的部分烤到金黃焦脆，口感更豐富！

雞肉.JPG

雞腿肉.jpg

五色五花肉

烤肉的最後到了韓式燒烤一定會出現的五花肉環節，甘釜京推出五種口味，分別是大醬、蒜味、咖哩、花草和辣味

五色五花肉.jpg

▼ 豬五花我個人是不排斥肥肉的部分，不過為了口感清爽一點，我都會把油脂盡量逼出，讓五花帶皮處變的焦焦脆脆的更好吃！

五花肉烤.jpg

▼ 可以利用剪刀把五花肉剪成小塊一點更好入口

五花肉剪.jpg

▼ 烤完了！一字排開讓人食指大動～ 我個人最喜歡大醬口味，像味噌般的味道對豬五花非常加分！花草口感味道滿香的不過偏甜，其他口味表現中規中矩也是很好吃。

五色五花肉烤.jpg

五花肉近距離.jpg

甜點

最後一定要吃甜點收尾～ 是Pepero的巧克力脆皮雪糕！巧克力搭配杏仁作為脆皮外衣包裹在甜而不膩的香草冰上，這就是我最愛的冰棒組合！吃完可以心滿意足的回家了😍

【蘆洲美食】甘釜京韓式燒肉 - 超澎湃五層海鮮塔、頂級牛五花

韓國冰棒.jpg

甘釜京 - 會員介紹

甘釜京的會員制度超級優惠，只要結賬時同桌友人之一加入會員後餐點即享會員價，入會費只要$200!

而且本次結帳金額10%還可以在下一次用餐折抵，以此類推，非常超值！

【蘆洲美食】甘釜京韓式燒肉 - 超澎湃五層海鮮塔、頂級牛五花

甘釜京 - 商家資訊

營業時間: 12:00–15:00、17:00–22:00

聯絡方式: 0282869038

甘釜京 Facebook: thatsokseven

地址: 247新北市蘆洲區光榮路32號


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