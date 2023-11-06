蜀九品麻辣火鍋，四川麻辣老火鍋、麻辣串串推薦。位在台中南屯的蜀九品火鍋是由四川姑娘開的道地川味麻辣火鍋，有著重油重辣的特色，以及多款特別進口的道地食材，像是：腐竹、貢菜、脆木耳、千張豆皮，涮上牛油煉製的招牌川味底料可是鮮辣暢快。另外，特別推薦四川冰粉，加了季節水果、可愛熊貓棉花糖等豐富配料，滿滿一杯只要50元~就算有免費的飲料自助吧，還是推薦你點上一杯來嘗鮮！



蜀九品麻辣火鍋 四川麻辣老火鍋

蜀九品 位置與停車

位在大墩十一街，靠近河南路口、距離林新醫院、公益路美食商圈也不遠，附近沒有收費停車場，可以在河南路、大墩十一街、黎明路上尋找路邊停車格

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價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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入口處大紅燈籠相當顯眼，地上閃爍的LED燈也很吸引行人目光，還有可愛的小熊貓迎接客人

店內座位主要以四人、六人、八人桌為主，也有提供兒童座椅

雖然是主打四川麻辣老火鍋，但許多家庭客帶小朋友一起來用餐，所以不吃辣的朋友也可以安心來吃飯喔~蜀九品有不辣的養生鍋底、素食的牛奶鍋。

桌與桌之間座位寬敞，而且不時有可愛機器人穿梭送餐

蜀九品 飲料自助吧

蜀九品非常貼心提供飲料自助吧，有三款冰飲、冷熱開水免費暢飲，讓你不用擔心吃太辣沒得解辣。但要注意冰箱內的飲品是需另外單點的呦~

還有洛神與陳皮可以自己搭配沖泡，解辣又開胃！

沾醬部分，在四川料理中也是一大學問～

老闆娘推薦他們在地蘸料的比例給我們：香油2大匙、少許蔥花、生辣椒、蒜蓉、香菜，還要來點自己炒的香辣椒一些些、蠔油1小勺就好，因為香辣椒和蠔油是比較鹹所以不建議過多；而芝麻醬與醬油是配合台灣人的習慣提供調味的。

左邊就是老闆娘教我們特調的四川道地蘸料，一定要有大量的香油才能突出涮好的麻辣肉品層次，而且多了香菜與蒜蓉的氣味讓人更是一口接一口、暢快過癮！

蜀九品 菜單

每桌低消900元、用餐時間100分鐘、收一成服務費，要特別注意的是：鍋底只有出鍋時的鴨血和豆腐，但是可單點、無免費續加

菜單有兩面，一面適合兩人用餐的份量與價格，另一面則適合多人用餐的選擇。

蜀九品 餐點介紹

老火鍋的起源於四川成都，首度引進台灣巿場，有巴蜀一絕之稱，火鍋底料調配是以幾十種中藥自造出來的，調料是載體，油處理是規範，下料順序是邏輯，溫度控制菜是顏色與味道的關係，是四川成都地區特色傳統小吃之一，老火鍋其實是火鍋的另外的一種形式，還有特別的串串，它可以讓食客徒們一口一串，好吃又好玩。

火鍋最早出現于四川，最初的串串香鍋底和菜品都是很簡單的，發展到現在都是幾乎是無所不刷，因此四川的火鍋種類繁多，風味獨特，是當地最有名的特色小吃，個人刷溫暖，二人刷恩愛，三人刷夢想，四人刷未來，六人刷到五湖四海來。以及多款特色進口的道地食材給安排上，麻辣鍋底耍起來真是回味無窮，涮上牛油煉製的招牌川味底料可是鮮辣暢快，越煮越香越好吃！

蜀九品的鍋底可以做【單一口味、鴛鴦鍋、9宮格鍋】，價格也會有所差異，這次妮妮布魯品嘗的就是鴛鴦鍋，可選兩種口味鍋底，一邊選涮肉的麻辣鍋底、一邊選要喝湯的養生鍋底。

辣度的部分，建議要比你平常吃的辣度小一階，例如平常吃”小辣”的，來蜀九品吃”微辣”就好，以免隔天菊花開得太過燦爛。因為四川老闆娘做的底料頗道地，辣度油度可不是依台灣人習慣來做，所以愛吃四川料理的人會很愛，而還不太習慣的人最好還是循序漸進的嚐試你能承受的辣度比較好喲!

推薦你辣鍋用來涮黑毛肚、鴨腸、豬黃喉、大刀豬腰等特色肉品，清湯留給蔬菜與海鮮用來喝湯暖胃

蜀九品的麻辣底料裡面清晰可見用了許多花椒粒、大紅袍、燈籠椒等，據說有十多種食材獨家配方炒製，妮妮布魯吃的是牛油版的川味老火鍋，香氣渾厚濃郁，如果不吃牛的可以選蔬菜油版的麻辣鍋底。

妮妮布魯平常吃小辣，所以來蜀九品就吃”微辣版”，一開始加高湯煮的時候不覺得有多辣，但是那麻辣感可是隨著時間越煮越濃郁，層層堆疊之下可是很刺激的！可別太高估自己的耐辣程度，吃到最後才能見真功夫啊！

麻辣鍋中有提供鴨血，但是沒有免費續，喜歡的話可以另外單點。

鴨血相當水嫩，吃的時候要注意裡面紅油湯汁會燙口喲！

養生鍋底部分，我們搭配的是三鮮金湯，真如其名呈現金黃色，是以海鮮與蔬果熬製，相當鮮濃好喝，還附有些許凍豆腐，但和麻辣鍋一樣沒有免費續豆腐喔！

四川冰粉

吃麻辣鍋搭配可解辣的冰粉實在是很享受的一件事，而蜀九品的冰粉配料有夠誇張的豐富，除了冰涼的透明冰粉之外，還加了西瓜丁，隨季節不同會有其他水果替換，以及山楂、芝麻、花生、新疆葡萄果乾、熊貓漂浮棉花糖，重點是這杯只要50元，比街頭小吃攤賣的冰粉還便宜又更豐盛啊! 就算有免費飲料自助吧讓你解辣，這杯還是要點起來！

貢菜

這是大陸特有的蔬菜，放在麻辣鍋中可以久煮，口感有點像瓜類的脆，但又軟，是台灣食材中少有的風味，非常值得一試

脆木耳

店員推薦說這是特別從大陸買回來的脆木耳，讓妮妮聽了覺得有這必要嗎？木耳在台灣也有啊～哪需要特別從大陸買呢？沒想到，一吃之下還真的很不一樣，相當耐煮而且口感依舊很脆，不像台灣木耳會變軟糊，果然不一樣、還真得從大陸買！放麻辣鍋中特好吃！

招牌粉條

紅薯粉特製的寬粉條，需要比較多的時間煮到軟Ｑ，但可別久泡到軟得沒彈性，推薦你淋上老闆娘特別推薦比例的蘸料，超好吃～

腐竹

這也是特別來自四川的腐竹，捲起的豆皮皺褶間會夾帶著紅油辣湯，超級過癮，妮妮布魯非常喜歡

千張豆皮

雖然和腐竹一樣也是豆製品，但口感略有不同，腐竹偏柔軟、千張豆皮則有點像薄片豆乾的咀嚼感，而上面格紋能讓麻辣湯停留入味，越吃越辣越帶勁

精品黃牛肉（小）

帶有厚度的溫體牛肉片，油花不多口感卻是超嫩，極度建議吃一片、涮一片，幾秒的時間就能涮出粉紅嫩口感，可別煮太久過老囉~

大刀豬腰

平常台灣吃腰子都是切花、切半月塊狀，是富有彈性咀嚼感，而大刀豬腰則是切成大面積的薄片，形成相當柔滑水嫩的口感，好好吃耶！

大刀豬腰的吃法讓人耳目一新，超水嫩滑口

黑毛肚

表面布滿細小絨毛的黑毛肚特別適合涮麻辣鍋，滾燙奔放的紅油熱湯滯留在毛肚間，讓人辣得滿口鮮香又刺激，獨特的胃袋彈性富有咬勁，越咬越耐人尋味。

在普通麻辣鍋店不一定吃得到的黑毛肚，記得嘗試看看～

鴨腸

一根筷子浮在半空中的浮誇造型一端上桌就吸引眾人目光，連隔壁桌的都很好奇地問這是什麼麵條呀？ 這可不是麵條，而是一條條的鴨腸，處理得相當乾淨無腥羶味，而且還很晶瑩剔透呢!

看似麵條的鴨腸其實頗有脆口，而且很有咀嚼感，但卻不是耐久煮的食材，所以也是要注意涮的時間，可別放到鍋裡煮到忘記喲!

光滑剔透的鴨腸從熱湯撈起時像披了一層紅衣，別小瞧水嫩Q彈的外觀，其實是很耐咬的，所以建議吃的時候請”小小口”、一段一段的慢慢咬，以免一長條的卡在喉間噎著。

串串系列

四川麻辣鍋的另一大重頭戲就是”串串”，而且要點上一大把的串串看起來才過癮，一串一口、豪邁吃辣很舒壓

香菜牛、金針菇牛、小籤牛肉、蔥五花豬、雞脆骨、掌中寶、酸豆角牛都是相當有特色又好吃的口味

其中妮妮布魯特別推薦：掌中寶，掌中寶是雞腳底部中心的那塊厚肉與軟骨，所以一隻雞只有兩塊掌中寶，不只量少還難處理，可不是每家麻辣串串店都吃得到，所以來蜀九品一定要記得點起來～

整體感想：

妮妮布魯本身就很喜歡四川美食、麻辣鍋，很難得的是蜀九品的鍋底保有四川的重油重辣感，而不是調整成台灣人口味，雖然店家說油量還是有比四川少一些，但對台灣人來說依舊頗重油的，可是整體吃起來相當刺激過癮，而且越煮越香辣、味道越濃郁，渾厚的麻辣湯讓你吃不完打包回家隔天又能涮超多食材，這價值很可以啊！ 而且在蜀九品能吃到許多特別從四川引入的特色食材，越吃越讓人想去四川玩～

蜀九品是妮妮布魯一吃就愛上的四川麻辣老火鍋，吃的當下就在想，下回要帶哪些嗜辣的朋友們一起來過癮，真的是辣的讓人欲罷不能啊！迫不及待要約下一回～

蜀九品火鍋 店家資訊

官方粉絲頁

地址：台中市南屯區大墩十一街642號

電話：04-22511697

營業時間：11:30～00:00，最後收客23:00、用餐到00:00

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店家/景點資訊

店家名稱：蜀九品麻辣火鍋

所在地址：臺灣台中市南屯區大墩十一街642號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-24:00

店家電話：0422511697

備註資訊：

最後收客23:00、用餐到00:00 Google即時導航





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