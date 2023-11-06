剛開始在松江南京附近上班的時候對這一帶只認真研究了咖啡廳

真心除了富霸王之外不知有什麼好吃

還好有好同事友情推薦他的愛店雲&泰小館給我

平日中午人潮洶湧的四平街到了晚餐時間意外清淨

低調沒特別裝潢的門口有一張大菜單看板

單點炒菜類很適合多人聚餐

價格都不超過200元選擇超多種

店內空間很寬敞

亮綠色的桌面跟白色鐵椅打掃維護還不錯

沒有特別裝潢的空間樸素低調

沒有距離感很親民實在

紙本菜單主要是飯麵主食跟涼拌小菜

主食餐點都是100元出頭便宜得驚人

小菜跟飲品也都幾乎一枚銅板就可以搞定

擺夷小鍋 TWD110

朋友力推的擺夷小鍋直接是一整個鐵鍋端上

吃的時候要小心不要碰到鍋子會燙到手

分量足夠我一餐吃飽沒有問題

頂層的番茄與豬絞肉末是調味的精隨

有著清爽甘甜的番茄香

混合肉末吃起來鹹香帶點微辣

主食我選了最道地的米線

口感Q彈滑順很柔軟易食

湯料有蠻多青菜與豆芽菜以及豆腐豆皮

雖然不能說豐盛但對比價格真心CP值高

涼拌大薄片 TWD50

一人份小菜的大薄片非常酸爽開胃

辣度小辣加上花生粒的堅果香

大薄片本身超級脆口彈牙完全不膩

打拋豬肉飯 TWD110

一道打拋豬主菜配上三樣配菜還有一碗海帶湯

菜色簡單樸實雖然視覺上有點平淡但是依舊好吃

配菜調味不會太鹹就是很家常菜的味道

白飯表現比較可惜偏乾了點

打拋豬肉的肉質是瘦肉為主稍微有點微乾

味道辣度我覺得微辣而已不會太強烈

帶點甜感非常下飯

這年頭物價高漲之際還能以百元出頭吃到與價格相符的餐點

真的很值得用鈔票持續給予鼓勵支持

推薦給同是松江南京附近工作的上班族們午餐實惠選擇

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/04/25

花費: TWD160(大薄片+擺夷小鍋各1)

雲&泰小館

Lunch: 11:30-14:30

Dinner: 17:00-21:00

公休日: 週六、日

有無服務費: No

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區南京東路二段115巷3弄4-1號

電話: 02-2502-7773



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