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台北中山-[雲&泰小館] 松江南京站四平陽光商圈，美味實惠擺夷小鍋米線，風味道地大薄片與打拋豬，平價高CP值百元泰式料理午餐推薦

2023-11-06 22:48:07 Elisa 人氣：98
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窩客好文

Elisa

發表篇數：311篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：雲&泰雲南風味泰式料理
phone02-2502-7773
place台北市中山區南京東路二段115巷3弄4-1號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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寫文章 回報歇業

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剛開始在松江南京附近上班的時候對這一帶只認真研究了咖啡廳

真心除了富霸王之外不知有什麼好吃

還好有好同事友情推薦他的愛店雲&泰小館給我

平日中午人潮洶湧的四平街到了晚餐時間意外清淨

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低調沒特別裝潢的門口有一張大菜單看板

單點炒菜類很適合多人聚餐

價格都不超過200元選擇超多種

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店內空間很寬敞

亮綠色的桌面跟白色鐵椅打掃維護還不錯

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沒有特別裝潢的空間樸素低調

沒有距離感很親民實在

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紙本菜單主要是飯麵主食跟涼拌小菜

主食餐點都是100元出頭便宜得驚人

小菜跟飲品也都幾乎一枚銅板就可以搞定

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擺夷小鍋 TWD110

朋友力推的擺夷小鍋直接是一整個鐵鍋端上

吃的時候要小心不要碰到鍋子會燙到手

分量足夠我一餐吃飽沒有問題

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頂層的番茄與豬絞肉末是調味的精隨

有著清爽甘甜的番茄香

混合肉末吃起來鹹香帶點微辣

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主食我選了最道地的米線

口感Q彈滑順很柔軟易食

湯料有蠻多青菜與豆芽菜以及豆腐豆皮

雖然不能說豐盛但對比價格真心CP值高

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涼拌大薄片 TWD50

一人份小菜的大薄片非常酸爽開胃

辣度小辣加上花生粒的堅果香

大薄片本身超級脆口彈牙完全不膩

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打拋豬肉飯 TWD110

一道打拋豬主菜配上三樣配菜還有一碗海帶湯

菜色簡單樸實雖然視覺上有點平淡但是依舊好吃

配菜調味不會太鹹就是很家常菜的味道

白飯表現比較可惜偏乾了點

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打拋豬肉的肉質是瘦肉為主稍微有點微乾

味道辣度我覺得微辣而已不會太強烈

帶點甜感非常下飯

 

這年頭物價高漲之際還能以百元出頭吃到與價格相符的餐點

真的很值得用鈔票持續給予鼓勵支持

推薦給同是松江南京附近工作的上班族們午餐實惠選擇

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/04/25

花費: TWD160(大薄片+擺夷小鍋各1)

雲&泰小館

Lunch: 11:30-14:30

Dinner: 17:00-21:00

公休日: 週六、日

有無服務費: No

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  104 台北市中山區南京東路二段115巷3弄4-1號

電話: 02-2502-7773


檢視較大的地圖

 

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