LINE是台灣使用率最高的社群軟體，LINE FRIENDS更是可愛到不行，我最喜歡呆萌的熊大，甚至因為他而下載《熊大農場》，因為裡面有各式可愛的熊大，工作疲備時、心情不悅時玩一下，讓萌萌熊大療癒心靈，可惜台北最後一間LINE FRIENDS STORE於去年8月底熄燈，想要看實體商品只能等快閃店，這次快閃店在忠孝SOGO，當然要衝囉！

【活動資訊】

《PLAY LINE FRIENDS STORE忠孝SOGO主題快閃店》

地點：忠孝SOGO 12樓LOBBY區(電梯出來左手邊就能看到)

時間：2023/11/1~2023/11/21

周一-周四 11:00-21:30，周五-周日 11:00-22:00

【快閃店環境】

在門口迎接大家的是可愛的莎莉（SALLY），之前還和朋友討論過，莎莉究竟是鴨？是雞？還是鳥？你是否也有相同困惑呢？如今這問題已經有了答案，官方宣佈「莎莉是雞」，還蠻意外的www 但不管牠是什麼，都不影響牠的可愛~

除了LINE FRIENDS外，當然也有世界彈設計的BT21囉！

BTS真的很有才華，作詞、作曲、能歌、能舞，設計的概念卡通也好可愛

想要提升居家儀式感，放個擴香瓶是不錯的選擇，不同的香氣可以有不同的心情，瓶身又是可愛的LINE FRIENDS療癒效果加倍！

來到公仔區，我興奮的聲音高了八度，太可愛了啦！

這區如果理智不夠，很容易買到剁手手www

《NIGHT-NIGHT系列》

平時大家睡覺是什麼樣子呢？

喜歡饅頭人的星空被

之前我也有一條星空圖樣的被子，有飛翔的放鬆感

兔兔的睡相沒有太好呀www

熊大連睡覺都這麼可愛（大心）

哈哈哈哈哈

為什麼莎莉睡覺還要拿武器www

看來熊美睡前還在滑手機www

要注意眼睛保健，睡前別滑手機呀~

太好笑了啦~雷納德睡到"翻"過去www

《JUNGLE BROWN》

被蜜蜂熊大可愛暴擊

太可愛了啦~~~

蜜蜂熊大已經很可愛了，再加上蜜蜂莎莉，可愛到受不了～

超愛～

《CHINESE FOOD TRIP系列》

《情境系列》

辦公/書桌上有LINE FRIENDS相伴，隨時被可愛療癒，工作效率提升、考試100分！www

來到快閃店，荷包要厚一點，錢錢沒有消失，只是變成了LINE FRIENDS可愛的樣子，這次快閃只到11/21與SOGO週年慶同時，憑當日發票拍照打卡，就送口罩喔！

#LINEFRIENDS #PLAYLINEFRIENDS #快閃店 #限時活動 #台北景點 #LINE家族 #台北展覽 #展覽

★歡迎加入誠實牛牛粉絲團★

https://www.facebook.com/taurus941

★IG追踪起來★

https://www.instagram.com/honesttaurus941/