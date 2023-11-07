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【桃園食記】老巷小館 - 經營超過一甲子歲月，中壢必吃瞎子巷粄條

2023-11-07 09:09:12 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：625
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：589篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：老巷小館
phone03-427-6355
place桃園市中壢區中正路243號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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【桃園食記】老巷小館

 

中壢以前有條瞎子巷又叫算命街，巷內有三大著名的瞎子巷粄條，分別是瞎仔巷50年麵店阿婆麵店和這間老巷小館，這三家只剩阿婆麵店還在巷內，其他兩家都已搬到大馬路上，三家瞎子巷粄條都已經營超過一甲子歲月，是老中壢人的共同回憶，這次先帶大家來吃這家老巷小館，來回味一下這難忘的家鄉味。

開車可停中壢國小地下停車場步行約三分鐘。

【桃園食記】老巷小館

【桃園食記】老巷小館

▲老巷小館位在中正路和康樂路路口，就在舊址中正路193巷不遠處，每到用餐時段店內總是擠了滿滿的用餐人潮。

 

【桃園食記】老巷小館

▲看著阿姨熟練著切著小菜，口水忍不住要流下來了！

 

【桃園食記】老巷小館

 

【桃園食記】老巷小館

▲店內為狹長的用餐空間，空間不大幾乎是跟鄰座背貼著背一起用餐，靠窗的一側為吧檯用餐區，可在用餐同時欣賞窗外風景。(雖然沒什麼風景拉)

 

【桃園食記】老巷小館

▲老巷小館菜單：麵體有油麵、米粉、粄條和米苔目四種可選，可做湯的或乾的，小菜有豬頭肉、粉腸、豬心、肝連、鴨肉鴨翅。

 

【桃園食記】老巷小館

【桃園食記】老巷小館

豬頭肉(小) 60元：小份的份量頗多，使用帶點油花的全瘦肉，雖然是全瘦肉但意外的軟嫩，味道滷得相當入味完全沒有豬腥味。

 

【桃園食記】老巷小館

湯粄條 50元：湯頭使用大骨長時間熬煮，味道非常香濃，跟加滿味精的湯頭一喝馬上就知道差異，粄條口感滑順，油蔥酥和芹菜提味不少。

 

【桃園食記】老巷小館

 

【桃園食記】老巷小館

湯油麵 50元：油麵麵條軟硬適中，吸滿湯頭的精華很夠味阿！

 

【桃園食記】老巷小館

▲湯內附了兩片豬肉，本以為切成薄片吃起來會很柴，結果也是意外的軟嫩，食材果然都用心處理有水準。

 

雞蛋糕短評：這家是在地老店，最早是在瞎子巷內經營所以又被稱作瞎子巷粄條，店內用餐空間稍小，湯頭使用大骨熬煮超香，中壢人壞念的好滋味。


用餐環境★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★


老巷小館美食資訊：

地址：桃園市中壢區中正路243號
電話：034276355
官網：老巷小館
營業時間：08:00–20:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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