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火鍋季來囉！馬上下載「台北火鍋捷運圖」，大台北必吃16間火鍋、麻辣鍋、涮涮鍋、特色鍋物，火鍋控們趕緊收到口袋名單裡，每一間都各有特色，不能錯過的美味喔！

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延伸閱讀：捷運府中站高CP值5間火鍋店！龍蝦鍋只要388元／吃到飽只要238元

台北火鍋捷運圖免費下載！趕緊收藏吧！

身為一個愛吃火鍋的火鍋控，一年四季都在吃火鍋，今天整理了16間我的愛店，跟大家分享台北在地有名的火鍋店，依照捷運地圖標示，來到台北旅遊，就跟著地圖吃火鍋吧！

紅線：淡水信義線必吃火鍋

捷運信義安和站｜品湯 白色麻辣鍋專賣店

台北通化街必吃火鍋店～我心目中台北最強胡椒鍋「品湯 白色麻辣鍋專賣店」，google評論擁有4.2顆星的高評價，品湯的火鍋湯底都很讓人驚艷，除了最厲害的招牌老火豬肚煲湯之外，也很推薦新加坡叻沙咖哩鍋、高梁酒酸白菜鍋，愛吃火鍋的朋友千萬別錯過，店內的肉類、海鮮、蔬菜品質也都很新鮮，我的台北火鍋口袋名單推薦給大家！

詳細食記：品湯 白色麻辣鍋專賣店｜通化街必吃火鍋！最好吃的「老火豬肚煲湯」

品湯 信義安和本店

地址：台北市大安區通化街24巷3號

電話：02-27008560

營業時間：11:30-22:30（最後點餐21:30）

公休日：週二公休

捷運東門站｜草原風蒙古火鍋

台北超高評分火鍋店「草原風蒙古火鍋」，在google上有將近5000人評分，竟然還能高達4.9顆星，真的超級厲害，不愧是台北最強蒙古火鍋、永康街必吃火鍋！草原風蒙古火鍋今年更獲得2023年「美食在台北 鍋際大賞」人氣票選店家，台北必吃火鍋店推薦，大家千萬不要錯過了！

詳細食記：草原風蒙古火鍋 永康店｜永康街必吃！4.9星超高評價特色蒙古火鍋

草原風蒙古火鍋 永康店

地址：台北市大安區永康街37巷18號

電話：02-23583319

營業時間：

平日 12:00-14:30、17:00-21:30

假日 11:30-22:00

捷運中山站｜沐田NO.2-1涮涮工廠

捷運中山站必吃美食「沐田No.2-1涮涮工廠」，老字號和田鍋物品牌推出的高CP值鍋物，沐田涮涮鍋肉品都是現點現切，品質與美味兼具，必點「沐田有夠牛」套餐，超大份量肉盤、超好吃熟食、超厲害湯頭。沐田涮涮鍋壽星優惠、商業午餐、雙人海陸>>

詳細食記：台北老饕推薦高CP大肉盤火鍋！沐田NO.2-1涮涮工廠｜中山站必吃美食

沐田No.2-1涮涮工廠

地址：台北市大同區南京西路25巷2-1號2樓

電話：02-25598389

營業時間：

週一～週四 11:30-15:00、17:00-22:00

週五～週日 11:30-22:00

捷運民權西路站｜汆食 作伙鍋

超可愛的文青火鍋店「汆食 作伙鍋」，文青裝潢、親子友善空間、新鮮食材、特色鍋底，真的是台北必吃火鍋店！汆食就位在台北中山區晴光市場附近，推薦大家聚餐約會餐廳好選擇，帶小朋友也可以開心吃火鍋！（壽星優惠）

詳細食記：汆食 作伙鍋｜台北最文青的親子火鍋餐廳！特色客家福菜蛤蠣鍋必點！

汆食 作伙鍋

地址：台北市中山區中山北路三段26號1樓

電話：02-2585-2555

營業時間：11:30-15:00、17:00-22:00

捷運淡水站｜兩餐韓國年糕火鍋

淡水吃到飽推薦！CP值最高的韓式料理吃到飽，就在兩餐年糕火鍋吃到飽，超平價只要349元，就能吃到韓國炸雞、年糕鍋，還有超過10款熱門韓國泡麵吃到飽！肉肉吃到飽只要100元！

詳細食記：兩餐韓國年糕火鍋吃到飽！只要349元！韓式炸雞/炒飯/年糕/韓國泡麵吃到飽！

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽-淡水店

地址：251新北市淡水區中山路8號9樓

電話：02-26231235

營業時間：11:00-22:00（最後收客20:30）

綠線：松山新店線必吃火鍋

捷運松江南京站｜石·撈麻辣鴛鴦鍋

台北高CP值火鍋吃到飽！石‧撈麻辣鴛鴦鍋擁有全台唯一魷魚螺肉蒜鍋！一人只要698元就能吃到頂級食材，和牛吃到飽只要＋99元！

詳細食記：石·撈麻辣鴛鴦鍋｜全台唯一魷魚螺肉蒜鍋吃到飽！和牛吃到飽只要99元！

石‧撈麻辣鴛鴦鍋

地址：104台北市中山區松江路95-1號3樓

電話：02-2500-6667

營業時間：11:30-23:30（週五-週日營業至隔日1:30）

捷運南京復興站｜老撈麻辣火鍋

喜歡吃辣的朋友看過來，麻辣老饕的私房清單「老撈麻辣鍋」，必吃的台北美食餐廳！老撈麻辣鍋以新派火鍋掛帥，湯底是台灣少見有中藥香氣的川味麻辣鍋，主打高級食材，Prime等級牛肉、高級海鮮等都吃得到，從湯底到各式肉品都很用心，不管是經典麻辣鍋或是高人氣的胡椒豬肚雞鍋都讓我難以抗拒！重點是，老撈火鍋是被火鍋耽誤的熱炒店，超強的私房料理必點，每一道都超級厲害，老闆不開間熱炒店真的太可惜了！

詳細食記：老撈麻辣火鍋｜被火鍋耽誤的熱炒店！老撈瘋鍋季免費送海鮮拼盤！

老撈麻辣火鍋

訂位電話：02-27719957

營業時間：11:30~14:00、17:30~23:00

餐廳地址：台北市松山區敦化北路4巷53號

捷運台北小巨蛋站｜紅九九個人鴛鴦鍋

來到台北小巨蛋附近的紅九九個人鴛鴦鍋，一人就能開鍋吃麻辣鍋，品嚐正宗川味麻辣鍋，媲美詹記等級鴨血，必點九宮格火鍋料、先炒後涮火焰鍋，甜點竟然有黑丸嫩仙草、九份芋圓、超綿密芋泥球，太狂了呀！

詳細食記：紅九九個人鴛鴦｜秘制火焰鍋九宮格火鍋料必吃！甜點是黑丸嫩仙草！

紅九九個人鴛鴦鍋

地址：台北市松山區南京東路四段179巷3號

電話：02-87867299

營業時間：11:30-15:00、17:00-23:00

捷運南京三民站｜肉吞俱樂部

位在松山區南京三民站最潮最好拍的火鍋店「肉吞俱樂部」，香氣四溢的各式特色火鍋湯底，搭配山珍海味，加點火鍋料，還有必點的「神秘薯條」，不愧是google評論上擁有4.7顆星的高評價火鍋，沉浸式的復古風格，隨便一拍就是IG美照，還是間寵物友善餐廳喔，台北必吃火鍋推薦給大家！

詳細食記：肉吞俱樂部｜網友激推松山區港式復古火鍋店

肉吞俱樂部

地址：台北市松山區南京東路五段123巷1弄8號

電話：02-37651368

營業時間：平日15:30-22:00、假日12:00-22:00

捷運南京三民站｜參木鍋物

民生社區火鍋推薦！在參木鍋物免千元就能吃到龍蝦、干貝、鮑魚等新鮮海鮮！絕對是松山區必吃火鍋！

詳細食記：參木鍋物｜高CP火鍋推薦，免千元就能吃到龍蝦、干貝、鮑魚

參木鍋物

地址：105台北市松山區民生東路五段42號

電話：02-2760-3339

營業時間：11:30-15:00、17:00-21:00

藍線：板南線必吃火鍋

捷運忠孝復興站｜肉多多大安大安店

連鎖火鍋店「肉多多」在台北東區可說是高ＣＰ直火鍋，最低只要299元就能吃到肉品、蔬食吧吃到飽！難怪吸引超多火鍋控饕客，熱門時段滿滿人潮完全沒在客氣的喔！建議先訂位唷！

詳細食記：肉多多大安大安店｜火鍋吃到飽只要299元起！

肉多多大安大安店

地址：106台北市大安區大安路一段52巷7號

電話：11:30-凌晨1:30

營業時間：02-87723500

捷運忠孝敦化站｜COCA泰式海鮮火鍋

誰說網美餐廳不好吃！COCA泰式海鮮火鍋真的是好吃又好拍，道地泰式火鍋，搭配各式泰式小點，還有超好吃的泰式奶茶生乳捲，東區網美系火鍋店，女友一定會滿意的最美火鍋店！

詳細食記：COCA泰式海鮮火鍋｜東區文青泰式火鍋，路過還以為是咖啡廳！

COCA泰式海鮮火鍋

・聯絡電話：02-6613-0013

・營業時間：

週一至週五11:00-15:00、17:00-23:00

週六至週日11:00-23:00

・地址：106台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄2號1樓

捷運忠孝敦化站｜蛤?!市民創始店

在台灣也能吃到正宗粵式鍋物，東區火鍋必吃「蛤?! 市民創始店」，除了網美打卡必點「滿出來蛤蜊鍋」，大推港式小點系列，讓人驚艷的燒鴨和菠蘿油！

詳細食記：蛤?!市民創始店｜被火鍋耽誤的港式飲茶｜必點主廚燒鴨＆鴨片菠蘿油

蛤?! 市民創始店

・聯絡電話：02-2721-9488

・營業時間：17:00-01:00（假日12點營業）

・地址：106台北市大安區市民大道四段82號

捷運府中站｜樂釜極上鍋物

板橋火鍋推薦！三蘆知名海鮮火鍋「樂釜極上鍋物」，來到捷運府中站，開幕馬上吸引超多人前來，超高CP值澎湃海鮮拼盤，讓樂釜極上鍋物立馬成為超夯府中美食～超大龍蝦竟然只要388元！！

詳細食記：樂釜極上鍋物｜板橋海鮮火鍋推薦！超大龍蝦只要388！

樂釜極上鍋物板橋店 店家資訊

地址：220新北市板橋區中山路一段8號

電話：02-2950-0025

營業時間：11:30-23:00

橘線：中和新蘆線必吃火鍋

捷運永安市場站｜狂一鍋中和永貞店

中永和火鍋推薦！狂一鍋中和永貞店只要299元吃到飽！樂多多集團旗下爆紅名店，一年狂開13間分店，特色爆炒石頭火鍋吃到飽，高CP超平價火鍋必吃推薦！

詳細食記：狂一鍋 最潮台式火鍋店，只要299元吃到飽！

狂一鍋中和永貞店

地址：新北市中和區永貞路274號1樓

電話： 02-2927-5678

營業時間：12:00-15:00、17:00-22:00

捷運輔大站｜崔記麻辣鴛鴦-新莊店

三重超厲害的「崔記麻辣鴛鴦鍋」來到新莊展店囉！崔記麻辣鍋有內涵的麻辣鍋是冬季必吃的美食推薦，在崔記可以吃到夢幻鴨血和軟嫩入味的豆腐喔！輔大學生聚餐首選／台北必吃火鍋店／麻辣鍋推薦！

詳細食記：崔記麻辣鴛鴦-新莊店｜輔大學生力推！冬季必吃道地四川麻辣鴛鴦鍋！

崔記麻辣鴛鴦-新莊店

地址：242新北市新莊區中正路599號1樓

訂位專線：02-29088978

營業時間：17:00-23:00

延伸閱讀：捷運府中站高CP值5間火鍋店！龍蝦鍋只要388元／吃到飽只要238元