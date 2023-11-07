三義砂鍋魚頭｜苗栗三義餐廳必吃鯉魚潭砂鍋魚頭.客家料理，享受鯉魚潭風景

苗栗美食推薦鯉魚潭砂鍋魚頭是來訪苗栗三義必吃的餐廳，鯉魚潭水庫附近有很多活魚料理，不過我們決定前往三義美食砂鍋魚頭，這家砂鍋魚頭在苗栗小有名氣常常客滿，建議早來用餐才能吃到美味料裡而不用等待呦！苗栗三義美食鯉魚潭砂鍋魚頭中可以選擇單點、合菜、客家菜，樣樣都挺不錯吃！我們點砂鍋魚頭、白斬土雞、客家小炒、鳳梨蝦球、過貓涼拌時蔬、炒青菜、炒麵，大概8人左右就可以吃得很飽！週末玩苗栗景點規劃懶人包！苗栗住宿.美食.景點100個全攻略)

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鯉魚潭砂鍋魚頭

來到三義鯉魚潭不是要吃個砂鍋魚頭有個很大的停車場，不用擔心無停車處，覺得很便利！

平日用餐不用訂位，假日沒訂位也可以提早來用餐，餐廳寬敞到現場在點餐就好，這裡很適合吃個合菜，因為每盤都是2-3人的份量，跟家人或朋友一起來很適合。

鯉魚潭砂鍋魚頭菜單

在牆上的菜都有圖片出來，可以直接做點選，人多建議還是以合菜為主，份量上也會多一點呦！

鯉魚潭砂鍋魚頭

砂鍋魚頭的食材堆疊這麼高，太誇張了！滿滿的炸魚放到砂鍋裡，加入大量的蔬菜裡面中透抽、蝦子、屋肉片、豆皮、金針菇..很多種料搭配食用，一看就知道豪讚呀！

鯉魚潭砂鍋魚頭的湯頭沙茶味道重不過喝起來是種清爽感，嚴格說我覺得份量足，很適合多人享用。

湯的部分也可以自己在酌加，工作人員每個都很忙，不過有問必答啦！

白斬土雞

白斬土雞油亮油亮的雞皮，是客家料理界必點的佳餚～

黃澄澄的土雞肉咀嚼中帶點甜味，鮮嫩多汁，多人點選分食最好。

客家小炒

店裡客家小炒也是很多人點，很油亮也很下飯！

鳳梨蝦球

我們點的餐並不多，鳳梨蝦球也是同行者說不錯就一起點起來，酥脆脆包著蝦～加上美乃滋好吃。

炒麵

同行的朋友額外點的炒麵～

涼拌過貓時蔬

涼拌的蔬菜清甜清甜再撒上柴魚片，整體口感也是很不錯的。

炒青菜

青菜部分的份量就中規中矩～·不過每口都很清脆。

鯉魚潭砂鍋魚頭評價

鯉魚潭砂鍋魚頭是來訪苗栗三義必吃的餐廳，砂鍋魚頭在苗栗小有名氣常常客滿，建議早來用餐才能吃到美味料裡而不用等待呦！鯉魚潭砂鍋魚頭中可以選擇單點、合菜、客家菜，樣樣都挺不錯吃！我們點砂鍋魚頭、白斬土雞、客家小炒、鳳梨蝦球、過貓涼拌時蔬、炒青菜、炒麵，大概8人左右就可以吃得很飽！

鯉魚潭砂鍋魚頭

住址：苗栗縣三義鄉上山下60-1號

電話： 03 788 1771

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00六日中間無休