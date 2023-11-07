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三義砂鍋魚頭｜苗栗三義餐廳必吃鯉魚潭砂鍋魚頭.客家料理，享受鯉魚潭風景

2023-11-07 20:03:03 Kiwi 人氣：104
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Kiwi

發表篇數：486篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 三義鄉

造訪商家：鯉魚潭水庫餐廳(鯉魚潭砂鍋魚頭)
place苗栗縣三義鄉上山下60-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三義砂鍋魚頭｜苗栗三義餐廳必吃鯉魚潭砂鍋魚頭.客家料理，享受鯉魚潭風景

苗栗美食推薦鯉魚潭砂鍋魚頭是來訪苗栗三義必吃的餐廳鯉魚潭水庫附近有很多活魚料理，不過我們決定前往三義美食砂鍋魚頭，這家砂鍋魚頭苗栗小有名氣常常客滿，建議早來用餐才能吃到美味料裡而不用等待呦！苗栗三義美食鯉魚潭砂鍋魚頭中可以選擇單點、合菜、客家菜，樣樣都挺不錯吃！我們點砂鍋魚頭、白斬土雞、客家小炒、鳳梨蝦球、過貓涼拌時蔬、炒青菜、炒麵，大概8人左右就可以吃得很飽！週末玩苗栗景點規劃懶人包！苗栗住宿.美食.景點100個全攻略)

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鯉魚潭砂鍋魚頭

來到三義鯉魚潭不是要吃個砂鍋魚頭有個很大的停車場，不用擔心無停車處，覺得很便利！

平日用餐不用訂位，假日沒訂位也可以提早來用餐，餐廳寬敞到現場在點餐就好，這裡很適合吃個合菜，因為每盤都是2-3人的份量，跟家人或朋友一起來很適合。

鯉魚潭砂鍋魚頭菜單

在牆上的菜都有圖片出來，可以直接做點選，人多建議還是以合菜為主，份量上也會多一點呦！

鯉魚潭砂鍋魚頭

砂鍋魚頭的食材堆疊這麼高，太誇張了！滿滿的炸魚放到砂鍋裡，加入大量的蔬菜裡面中透抽、蝦子、屋肉片、豆皮、金針菇..很多種料搭配食用，一看就知道豪讚呀！

鯉魚潭砂鍋魚頭的湯頭沙茶味道重不過喝起來是種清爽感，嚴格說我覺得份量足，很適合多人享用。

湯的部分也可以自己在酌加，工作人員每個都很忙，不過有問必答啦！

白斬土雞

白斬土雞油亮油亮的雞皮，是客家料理界必點的佳餚～

黃澄澄的土雞肉咀嚼中帶點甜味，鮮嫩多汁，多人點選分食最好。

客家小炒

店裡客家小炒也是很多人點，很油亮也很下飯！

鳳梨蝦球

我們點的餐並不多，鳳梨蝦球也是同行者說不錯就一起點起來，酥脆脆包著蝦～加上美乃滋好吃。

炒麵

同行的朋友額外點的炒麵～

涼拌過貓時蔬

涼拌的蔬菜清甜清甜再撒上柴魚片，整體口感也是很不錯的。

炒青菜

青菜部分的份量就中規中矩～·不過每口都很清脆。

鯉魚潭砂鍋魚頭評價

鯉魚潭砂鍋魚頭是來訪苗栗三義必吃的餐廳，砂鍋魚頭在苗栗小有名氣常常客滿，建議早來用餐才能吃到美味料裡而不用等待呦！鯉魚潭砂鍋魚頭中可以選擇單點、合菜、客家菜，樣樣都挺不錯吃！我們點砂鍋魚頭、白斬土雞、客家小炒、鳳梨蝦球、過貓涼拌時蔬、炒青菜、炒麵，大概8人左右就可以吃得很飽！

鯉魚潭砂鍋魚頭

住址：苗栗縣三義鄉上山下60-1號

電話： 03 788 1771

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00六日中間無休




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