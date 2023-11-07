說到萬巒就想到萬巒豬腳
『 大人物 』
主打獨特的紅麴豬腳外
還能預約算命唷~
10幾年就曾去吃過,也帶朋友去算過
這次目的純吃飯而已
萬巒算是客家庄
這裡彩繪成客家花布圖騰
餐廳外觀
門口也有販售現剁豬腳
鴉片泡菜也是大人物主推小菜
餐廳內吃甲意可外帶一罐回家
想算命的朋友,記得先領取號碼牌
用餐環境雖不大,佈置卻很溫馨
餐桌布選用客家布,客家風情十足
菜單
餐具
熱茶招待免費
白飯 ~15元/碗
鴉片泡菜 (招待)
選用大白菜,添加新鮮蔬果提味,純手工製作
小昭很歡這口味,單吃、配飯、配豬腳都很搭
紅麴萬巒豬腳 ~300元
別於其他家豬腳的做法,多了紅麴及13種中藥材滷製
除了有特製沾醬外,還搭配酸菜,
感覺像是台式德國豬腳做法
外皮Q彈,肉質軟嫩適中,肥瘦均勻
建議先吃一口原味,再沾特製醬汁
最後搭配酸菜吃,層次豐富,風味皆不同
炒粄條 ~80元
來客家地盤一定要點上粄條來吃吃
客家美食代表之一
野蓮 ~150元
以客家鳳梨醬下去拌炒,
野蓮的脆口及鳳梨酸甜香是絕佳組合
整個好下飯~超美味
薑絲炒大腸 ~200元
風味整體不錯,酸溜口感挺開胃
但是大腸稍微有嚼勁
客家小炒 ~190元
份量很多,豆干、豬肉、魷魚、芹菜都很到位
整體小昭算是喜歡,比豬腳街其他家好吃
但最愛還是 胖匠守作料理
蒜泥白肉 ~200元
單純的蒜泥調味讓豬肉片更美味
芹菜鯊魚肉 ~220元
這道小昭很推,鯊魚肉軟嫩
南瓜海鮮捲 ~200元
熱騰騰出爐很燙口,內餡南瓜泥很綿密
內餡包含多樣海鮮,
單吃有南瓜甜香,或沾醬酸辣醬可增加風味
芋泥香酥鴨 ~220元
滿滿的芋泥真材實料,
吃多稍微會膩一點點
餐點口味上都非常棒
豬腳也別於其他家的風味
大家來萬巒豬腳街可以來吃大人物看看唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
店家:大人物餐廳
電話:(08) 781 0240
營業時間: 09:00~14:00 17:00~20:00
(周一公休)
地址:屏東縣萬巒鄉民和路17號
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