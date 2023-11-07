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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

2023-11-07 23:19:18 chaoerh小昭 人氣：109
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：40篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 萬巒鄉

造訪商家：大人物餐廳
phone08-7810-240
place屏東縣萬巒鄉民和路17號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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封.jpg

 

說到萬巒就想到萬巒豬腳

吃過海鴻萬泰,這次帶家人去吃

『 大人物 

主打獨特的紅麴豬腳外

還能預約算命唷~

10幾年就曾去吃過,也帶朋友去算過

這次目的純吃飯而已

萬巒算是客家庄

這裡彩繪成客家花布圖騰

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

餐廳外觀

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

門口也有販售現剁豬腳

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

鴉片泡菜也是大人物主推小菜

餐廳內吃甲意可外帶一罐回家

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

想算命的朋友,記得先領取號碼牌

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

用餐環境雖不大,佈置卻很溫馨

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

餐桌布選用客家布,客家風情十足

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

菜單

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

餐具

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

熱茶招待免費

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 白飯 ~15元/碗

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 鴉片泡菜 (招待)

選用大白菜,添加新鮮蔬果提味,純手工製作

小昭很歡這口味,單吃、配飯、配豬腳都很搭

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 紅麴萬巒豬腳 ~300元

別於其他家豬腳的做法,多了紅麴及13種中藥材滷製

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

除了有特製沾醬外,還搭配酸菜,

感覺像是台式德國豬腳做法

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

外皮Q彈,肉質軟嫩適中,肥瘦均勻

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

建議先吃一口原味,再沾特製醬汁

最後搭配酸菜吃,層次豐富,風味皆不同

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 炒粄條 ~80元

來客家地盤一定要點上粄條來吃吃

客家美食代表之一

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 野蓮 ~150元

以客家鳳梨醬下去拌炒,

野蓮的脆口及鳳梨酸甜香是絕佳組合

整個好下飯~超美味

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 薑絲炒大腸 ~200元

風味整體不錯,酸溜口感挺開胃

但是大腸稍微有嚼勁

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 客家小炒 ~190元

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

份量很多,豆干、豬肉、魷魚、芹菜都很到位

整體小昭算是喜歡,比豬腳街其他家好吃

但最愛還是 胖匠守作料理

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 蒜泥白肉 ~200元

單純的蒜泥調味讓豬肉片更美味

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 芹菜鯊魚肉 ~220元

這道小昭很推,鯊魚肉軟嫩

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 南瓜海鮮捲 ~200元

熱騰騰出爐很燙口,內餡南瓜泥很綿密

內餡包含多樣海鮮,

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

單吃有南瓜甜香,或沾醬酸辣醬可增加風味

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

 芋泥香酥鴨 ~220元

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

滿滿的芋泥真材實料,

吃多稍微會膩一點點

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳

 

餐點口味上都非常棒

豬腳也別於其他家的風味

大家來萬巒豬腳街可以來吃大人物看看唷~

 

屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳,以上僅供參考~

 

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屏東萬巒-大人物餐廳 紅麴萬巒豬腳Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

店家:大人物餐廳 

電話:(08) 781 0240 

營業時間: 09:00~14:00 17:00~20:00

            (周一公休)

地址:屏東縣萬巒鄉民和路17號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

屏東萬巒-海鴻飯店萬巒豬腳 《萬巒豬腳唯一創始店 》

屏東萬巒-萬泰豬腳大王

屏東萬巒-林家豬腳 萬巒豬腳

文章標籤

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