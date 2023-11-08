雖然我不是很愛秋冬，但進入秋冬最讓我期待的就是吃鍋

這陣子相信大家很少看到我分享火鍋，但最近大家可以開始吃鍋啦！

熟度精緻鍋物的文山景美店一開幕就飛奔去

他們的湯底讓我非常驚艷，不僅款式多元、甚至還上桌現炒，費工又讓人印象深刻的美味

熟度精緻鍋物-文山景美店 環境

熟度精緻鍋物有不少分店，文山景美店離景美站超近，交通很方便

店內是舒適的典雅精緻風格，有點大理石紋理牆面、藍色沙發

完全能好好坐在裡面享受火鍋

飲品、冰淇淋皆可無限享用！

醬料最推薦他們的萬能醬～主要是他們自製的胡麻配上蒜泥

蒜味、醬香與尾韻微辣的口感超涮嘴！推薦一定要試試～

熟度精緻鍋物-文山景美店 餐點

湯底-燒酒烈火白蒙古湯 +NT.80 不客觀推薦★★★★★

熟度精緻鍋物有多樣的湯底選擇，且不少都有現場炒製

大火燒酒燒香中藥材，再加入純正的蒙古湯底，溫潤的中藥材香很對味

湯底-法式香濃起司湯 +NT.89 不客觀推薦★★★★★

不像多數火鍋店，牛奶鍋加入幾片起司而已

熟度精緻鍋物是一大塊煙燻起司，現切入牛奶湯底

奶香十分濃郁夠味，尤其搭配海鮮、魚肉，超絕配組合

湯底-重慶四川爆炒麻辣湯 +NT.89 不客觀推薦★★★★★

他們現場爆炒重慶四川辛香料，邊炒邊散發出麻辣的香氣

湯中本來就會附有鴨血及豆腐，鴨血孔洞細緻滑嫩，豆腐吸足湯香

我很喜歡微微的辣度，最後舌尖停留一絲麻感、尾韻充斥辣香

不會太嗆辣或過麻，剛剛好的香、很能襯托肉品的油脂香

湯底-北海道札幌辛味噌湯 +NT.89 不客觀推薦★★★★★

光是一隻魚的冰磚佇立在湯中就足夠顯眼～

如果不喜歡四川麻辣的，那日系淡淡辣味與味噌香會很適合你

辣度低，和味噌一同融入肉品中，增添香氣與層次

時蔬菜盤/附餐

所有鍋物套餐都會有份菜盤，附餐則是白飯、冬粉、王子麵、雞蛋、海藻烏龍麵+15五選一

海藻烏龍麵是我超推薦的品項！麵條彈牙、很能扒附湯香

重點是吃起來會多股淡雅的清香氣息！

特選海陸海鮮套餐 NT.599 不客觀推薦★★★★★

特選海陸海鮮套餐華麗登場！有白蝦、草蝦、扇貝、多利魚、鮭魚、蛤蠣

肉品部分則是豬五花、松阪豬、雪花牛、沙朗牛四選二

他們的魚肉是我很喜歡的，切得很漂亮、肉質新鮮紮實

另外我一定要稱讚他們的豬五花，均勻的紋理、有油脂香卻不會肥膩

松阪豬則吃起來帶有嚼脆口感，無論是海鮮或是肉品，都很好吃！

犇牛套餐 NT.669 不客觀推薦★★★★★

犇牛有三種美國牛肉品，雪花牛、沙朗牛、翼板牛

雪花牛充斥脂肪香、口感非常嫩口，沙朗和翼板則附有牛肉香甜的氣息

當天一吃到就立刻和一起來的朋友說好好吃！

山海蛤蠣 +NT.169 不客觀推薦★★★★★

只要有點任何一個套餐，就可以加點他們的超值餐點

有真的蝦(就是一堆蝦)、山海蛤蠣和手切菲力鮭魚三種選擇

愛吃海鮮的，這一區真的很超值！會讓你一次吃得很爽快

火鍋最重要的是湯底和食材，湯底多樣選擇、很多都是現炒爆出香氣

可以體現出他們對於湯的堅持！嚴選新鮮食材，肉品海鮮都很好吃

難怪開了多家分店，幾乎每家都是Google上的高評分

秋冬第一鍋，可以來熟度嚐嚐他們特色的火鍋～

熟度精緻鍋物-文山景美店( 粉專 ) 地址：台北市文山區羅斯福路六段192號(捷運景美站) 電話：02 2935 1968 營業時間：週一~週日11:30~14:00/17:30~22:30(週六日中間不休息)

文章標籤