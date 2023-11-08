為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 現炒爆炒湯底更夠味，多達11種選擇，平價好吃的火鍋，景美必吃鍋物 | 【台北 文山區】熟度精緻鍋物-文山景美店

現炒爆炒湯底更夠味，多達11種選擇，平價好吃的火鍋，景美必吃鍋物 | 【台北 文山區】熟度精緻鍋物-文山景美店

2023-11-08 02:33:31 安妮 Anny 人氣：101
share
窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：523篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：熟度精緻鍋物 文山景美店
phone02-2935-1968
place台北市文山區羅斯福路六段192號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 15.jpeg

雖然我不是很愛秋冬，但進入秋冬最讓我期待的就是吃鍋

這陣子相信大家很少看到我分享火鍋，但最近大家可以開始吃鍋啦！

熟度精緻鍋物的文山景美店一開幕就飛奔去

他們的湯底讓我非常驚艷，不僅款式多元、甚至還上桌現炒，費工又讓人印象深刻的美味

 

 

熟度精緻鍋物-文山景美店 環境

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 21.jpg

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 19.jpg

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 20.jpg

熟度精緻鍋物有不少分店，文山景美店離景美站超近，交通很方便

店內是舒適的典雅精緻風格，有點大理石紋理牆面、藍色沙發

完全能好好坐在裡面享受火鍋

 

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 18.jpg

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 17.jpg

飲品、冰淇淋皆可無限享用！

 

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 16.jpg

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 13.jpg

醬料最推薦他們的萬能醬～主要是他們自製的胡麻配上蒜泥

蒜味、醬香與尾韻微辣的口感超涮嘴！推薦一定要試試～

 

 

 

熟度精緻鍋物-文山景美店 餐點

湯底-燒酒烈火白蒙古湯 +NT.80 不客觀推薦★★★★★

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 5.jpg

熟度精緻鍋物有多樣的湯底選擇，且不少都有現場炒製

大火燒酒燒香中藥材，再加入純正的蒙古湯底，溫潤的中藥材香很對味

 

 

湯底-法式香濃起司湯 +NT.89 不客觀推薦★★★★★

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 4.jpg

不像多數火鍋店，牛奶鍋加入幾片起司而已

熟度精緻鍋物是一大塊煙燻起司，現切入牛奶湯底

奶香十分濃郁夠味，尤其搭配海鮮、魚肉，超絕配組合

 

 

湯底-重慶四川爆炒麻辣湯 +NT.89 不客觀推薦★★★★★

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 6.jpg

他們現場爆炒重慶四川辛香料，邊炒邊散發出麻辣的香氣

湯中本來就會附有鴨血及豆腐，鴨血孔洞細緻滑嫩，豆腐吸足湯香

我很喜歡微微的辣度，最後舌尖停留一絲麻感、尾韻充斥辣香

不會太嗆辣或過麻，剛剛好的香、很能襯托肉品的油脂香

 

 

湯底-北海道札幌辛味噌湯 +NT.89 不客觀推薦★★★★★

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 10.jpg

光是一隻魚的冰磚佇立在湯中就足夠顯眼～

如果不喜歡四川麻辣的，那日系淡淡辣味與味噌香會很適合你

辣度低，和味噌一同融入肉品中，增添香氣與層次

 

 

時蔬菜盤/附餐

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 1.jpg

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 14.jpg

所有鍋物套餐都會有份菜盤，附餐則是白飯、冬粉、王子麵、雞蛋、海藻烏龍麵+15五選一

海藻烏龍麵是我超推薦的品項！麵條彈牙、很能扒附湯香

重點是吃起來會多股淡雅的清香氣息！

 

 

特選海陸海鮮套餐 NT.599 不客觀推薦★★★★★

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 3.jpg

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 8.jpg

特選海陸海鮮套餐華麗登場！有白蝦、草蝦、扇貝、多利魚、鮭魚、蛤蠣

肉品部分則是豬五花、松阪豬、雪花牛、沙朗牛四選二

他們的魚肉是我很喜歡的，切得很漂亮、肉質新鮮紮實

另外我一定要稱讚他們的豬五花，均勻的紋理、有油脂香卻不會肥膩

松阪豬則吃起來帶有嚼脆口感，無論是海鮮或是肉品，都很好吃！

 

 

犇牛套餐 NT.669 不客觀推薦★★★★★

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 9.jpg

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 11.jpeg

犇牛有三種美國牛肉品，雪花牛、沙朗牛、翼板牛

雪花牛充斥脂肪香、口感非常嫩口，沙朗和翼板則附有牛肉香甜的氣息

當天一吃到就立刻和一起來的朋友說好好吃！

 

 

山海蛤蠣 +NT.169 不客觀推薦★★★★★

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 7.jpg

只要有點任何一個套餐，就可以加點他們的超值餐點

有真的蝦(就是一堆蝦)、山海蛤蠣和手切菲力鮭魚三種選擇

愛吃海鮮的，這一區真的很超值！會讓你一次吃得很爽快

 

 

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 12.jpg

台北 文山區 熟度精緻鍋物 火鍋 景美 22.jpeg

火鍋最重要的是湯底和食材，湯底多樣選擇、很多都是現炒爆出香氣

可以體現出他們對於湯的堅持！嚴選新鮮食材，肉品海鮮都很好吃

難怪開了多家分店，幾乎每家都是Google上的高評分

秋冬第一鍋，可以來熟度嚐嚐他們特色的火鍋～

 

 

熟度精緻鍋物-文山景美店(粉專)

地址：台北市文山區羅斯福路六段192號(捷運景美站)

電話：02 2935 1968

營業時間：週一~週日11:30~14:00/17:30~22:30(週六日中間不休息)

文章標籤

熟度精緻鍋物 熟度精緻鍋物菜單 熟度精緻鍋物價錢 景美火鍋 景美火鍋推薦 景美火鍋店 文山區火鍋 文山區火鍋推薦 台北火鍋 台北火鍋推薦 台北火鍋店 台北火鍋推介 台北火鍋平價 台北火鍋店推薦 台北火鍋必吃 台北火鍋餐廳 景美餐廳 景美餐廳推薦 景美美食 景美美食餐廳
創作者介紹
創作者 安妮 Anny 的頭像
安妮 Anny

安妮 Anny




檢舉
share
chevron_left

台北韓式餐酒館，醬油螃蟹必點，還有風靡韓國的

創新特色泰北料理！充滿南洋風情、道地餐點，新

chevron_right
延伸閱讀

高雙管四神湯｜景美最厲害的四神管湯，小腸軟Ｑ又好吃

 布咕布咕

【占卜推薦】芊懿療癒占卜～塔羅占卜、大眾占卜、紫微斗數～還有魔法蠟燭祈福～工作事業、愛情運勢都可以算喔！

 貓少女日記

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：523篇

是個吃貨女孩❤️以下都是我的不客觀美食紀錄 合作邀約私訊FB、IG小盒子或寄mail

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
沐牧鍋物 照片

沐牧鍋物

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大同區
沐澤鍋物 MUZE 照片

沐澤鍋物 MUZE

4.55 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
蛤 Huh Pot 市民創始店 照片

蛤 Huh Pot 市民創始店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店 照片

如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

4.55 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
94咖哩孃萬大鍋物店 照片

94咖哩孃萬大鍋物店

4.83 (3人評鑑)

區域：台北市萬華區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up