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台南東區《薄多義 義式手工披薩》 台南崇學店｜高CP值人氣義式料理｜菜單

2023-11-09 10:00:00 左彥右頁 人氣：103
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窩客好文

左彥右頁

發表篇數：52篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：薄多義 台南崇學店
phone06-2909-809
place台南市東區崇學路171號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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薄多義義式手工披薩_台南崇學店

🏡薄多義 台南崇學店

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

位於崇學路與崇善路三角窗的『薄多義   台南崇學店』，主打窯烤披薩PIZZA、義大利麵、燉飯等義式料理，另還有供應排餐、開胃點心、沙拉、甜點、啤酒、飲料等等，選擇性不少，三兩家庭成員用餐或公司同事餐會都很適合。

這邊雙向都是商家店面，開車過來的話，說真的車位不是太好找，我們習慣騎小噗噗過來用餐，可以停到斜對面東區區公所的中庭機車停車位，會比較方便。

印象中薄多義 台南崇學店』生意一直很好，只不過今年這兩次過來，感覺沒有像以前經過，總會看到門口大批候位人潮的盛況，不知道是不是因為台南三井Outlet分店，分散了來客數的關係。

不過避免風險我還是習慣事先訂位，因為姊真的不愛〝等〞￣へ￣

▍一樓用餐環境

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

以手工披薩起家的『薄多義 義式手工披薩』一進門就可以看到大窯烤爐前師傅的忙碌身影。

其實鵝子是很愛吃披薩，只是為了配合也就只能點些他娘也會吃的，孝子難為啦～乖

（▼這次忘記拍，先拿舊照片頂頂先

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

大片落地玻璃窗讓室內一覽無遺，室內採沉穩的原木色系搭配鐵件、水泥牆面，仿古物件擺飾，營照出溫馨獨特的異國氛圍。

用餐空間分為一、二樓，一樓座位以雙人四人為主。

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

▍2樓用餐環境

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

二樓空間相比一樓更為寬敞，位子更多，小家庭或多人聚餐都適合。

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

台南東區《薄多義–崇學店》

▍菜單    MENU點我

台南東區《薄多義–崇學店》

薄多義現在直接掃QRcode點餐即可，還是會附上紙本菜單，餐點品項照片可參考（如下照片）

台南東區《薄多義–崇學店》

◎排餐（以下菜單下載自薄多義官網）

台南東區《薄多義–崇學店》

◎披薩

台南東區《薄多義–崇學店》

◎義大利麵

台南東區《薄多義–崇學店》

◎燉飯&焗飯

台南東區《薄多義–崇學店》

◎開胃點

台南東區《薄多義–崇學店》

◎經典法利亞小點&甜點

台南東區《薄多義–崇學店》

◎啤酒

台南東區《薄多義–崇學店》

◎飲品

台南東區《薄多義–崇學店》

◎超值套餐加購

台南東區《薄多義–崇學店》

◎會員集點福利

台南東區《薄多義–崇學店》

申辦會員消費滿300元，回饋紅利點數一點，會員生日當月會獲贈3點慶生紅利點。

▼點數可兌換餐點

台南東區《薄多義–崇學店》

▽惡魔烤半雞＄399

台南東區《薄多義–崇學店》

惡魔烤半雞附醋醬生菜、薯花

記得以前每次點惡魔烤雞都要等上20、30分鐘，所以訂位時可以先告知要點惡魔烤半雞，讓廚師先料理才不用空等。

現在出餐速度快許多，我猜想應該是用了他們自家推出的冷凍料理包烹調料理的關係，不管與否美味沒變才是重點。

以前的薯塊改成綿密薯花，搭配醋醬生菜剛好可以解膩。

表皮烤至金黃酥脆的烤雞一上桌，瞬間瀰漫著義式香料的迷人氣味，著實讓人食指大動，帶有淡淡檸檬香氣的雞肉鮮嫩爆汁，嫩透入味，真的好好吃。

台南東區《薄多義–崇學店》

台南東區《薄多義–崇學店》

▽蒜辣野菇雞肉麵＄279

台南東區《薄多義–崇學店》

台南東區《薄多義–崇學店》

我本身很不愛吃醬醬義大利麵，但清炒我是ok的，薄多義的橄欖油清炒、蒜辣、金沙，都是我能接受的清炒口味，這也是我吃義式料理基本只來薄多義的原因。

因為鵝子不吃菇類，所以特意請廚師不要加菇，我也不懂那幹嘛點蒜辣野菇雞肉麵…🤔

蒜辣野菇雞肉麵蒜味香氣本就夠迷人，夠勁的辣度更是讓嗜辣的我百吃不膩。

軟硬度剛好的麵條，相當夠味不油膩，沒有厚重的醬汁，吃起來更清爽。

雞球有點乾這點，❌️扣了些分數。

台南東區《薄多義–崇學店》

▽雙主餐＄299

✅️開胃點任選一

✅️＄179元法利亞小點任選一

✅️OREO玉米脆片奶酪

✅️80元以內飲品2杯

台南東區《薄多義–崇學店》台南東區《薄多義–崇學店》

雙主餐開胃點–佛卡夏佐醬

佛卡夏佐醬（單點價＄109），每日搭配的佐醬會不一樣，這兩次過來都剛好是我們較喜歡的燻雞起司醬

外皮酥脆的佛卡夏，麵包體柔軟帶嚼勁，單吃會覺得較單調，抹上燻雞起司醬口感更滑潤，濃郁奶香帶煙燻獨特氣味，好好吃。

台南東區《薄多義–崇學店》

台南東區《薄多義–崇學店》

雙主餐法利亞小點–匈牙利香料雞柳條

鵝子大推的香料雞柳條（單點價＄179），鮮嫩入味的雞柳搭配蜂蜜芥末醬，是不錯吃，但就是好吃的雞柳條。

台南東區《薄多義–崇學店》

台南東區《薄多義–崇學店》

雙主餐–OREO玉米脆奶酪（原價＄119

奶酪是拿來玩的輕輕一搖就ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ超會晃，忍不住一直玩（喂～不要玩食物啦…😠

台南東區《薄多義–崇學店》

雙主餐飲品–特選茉香綠茶

台南東區《薄多義–崇學店》

雙主餐飲品–芒果牛奶冰沙（補差價＄60）

台南東區《薄多義–崇學店》

▽綿密薯花（會員紅利點數換購）

台南東區《薄多義–崇學店》

金黃香酥的綿密薯花口感酥脆鬆軟，馬鈴薯香濃郁，搭配酸甜番茄醬，吃起來較不會感到膩口。

明知熱量很高，但就是喜歡能怎麼辦，我也是感到很無奈啊，😔唉～減肥什麼的就先丟了吧！

薄多義義式手工披薩_台南崇學店

▽當月壽星生日禮

台南東區《薄多義–崇學店》

最受大眾喜愛的【雞翅生日禮–當日壽星幾歲送幾隻雞翅的活動】，因不堪成本負荷，在五月底已經結束活動了。

我都還沒吃過呢，不然以我的歲數應該也是能爽吃一波。

當月壽星贈香草冰淇淋，記得帶身分證明讓服務人員確認（現場點餐先告知服務人員）。

台南東區《薄多義–崇學店》

初開始寫部落格的第三篇就介紹過『薄多義   台南崇學店』這近三年也回訪多次，一直沒再更新回訪食記主要是因為我不吃青、紅、白這類醬醬的料理，每次回訪基本也都是點惡魔烤雞、清炒蒜香義大利麵這些一樣的餐點，實屬沒新菜色分享，所以也就純吃飯。

只是每當google薄多義 台南，就會跳出我那篇筆觸非常稚嫩、排版顯得雜亂，自己都不大好意思再點進去看的初期文章。

今天再寫，就是想來將之蓋牌滴，也許3年後我再來看現在這一篇，也會想再蓋一次吧。

只不過呢，我是沒有要去修改舊文章啦，雖然自己看了都想大叫OMG😱不堪回首阿。

喜歡義式料理的朋友『薄多義   台南崇學店』分享給您

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

🏡薄多義  台南崇學店

▪︎地址：台南市東區崇學路171號

▪︎電話：（06）2909–809

▪︎營業時間：11：30–16：00．17：00–21：00

▪︎低消：每人300元（7歲以上需低消）

▪︎服務費：10%

▪︎薄多義官網：連結點我

▪︎薄多義官方FB：連結點我


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