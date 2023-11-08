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村民食堂廚窗港點｜只要600多元！媲美單點等級，近乎零負評超猛港點吃到飽

2023-11-08 10:45:04 大手牽小手。玩樂趣 人氣：1,359
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：735篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：村民食堂 廚窗港點飲茶百匯
phone03-3163-838
place桃園市桃園區中正路1078號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園港點吃到飽推薦這家村民食堂廚窗港點，桃園藝文特區美食『村民食堂』真的超級厲害，第一次來還不太敢相信村民食堂廚窗港點吃到飽可以近乎零負評，強到一個只能用狂妄來形容，而且來吃的這一天還是平日中午，依舊還可以坐八成滿，我終於相信他們平日中午是可以客滿的，真的就算是專程來一趟桃園藝文特區來吃，也是超級值得啦！

村民食堂廚窗港點｜交通方式＆停車資訊

村民食堂廚窗港點就在桃園藝文特區的精華地段，超大的灰階建築物搭配綠意植栽真的非常醒目，附近也很多收費停車場可以利用非常方便

村民食堂廚窗港點｜吃到飽價位

村民食堂廚窗港點吃到飽價位很直接大大的掛在門口～營業時間&價位：
平日→午餐11:30-14:00 $600/晚餐17:30-21:00 $600
假日→午餐11:30-14:00 $660/晚餐17:30-21:00 $660
100公分以下免費、100-140公分半價，以上價格須另加10%服務費

村民食堂廚窗港點｜用餐環境

一進門分成兩個主要區域，一邊是採光明亮的圓桌用餐區，另一邊則是整排的開放式廚房，平日中午基本上都是八成滿以上，假日不用說絕對是大爆滿，開放式的廚房也可以看到師傅在廚房現做港點料理

村民食堂廚窗港點｜港式料理無限吃到飽

你想得到的港點這邊幾乎一應俱全，燒賣、珍珠丸、蝦餃等等都有，而且光是燒賣就有很多種口味，完完全全不怕你吃，一次就是拿一籠，也沒限制你能拿取多少，超級讚有夠讚，叉燒包、荷葉雞、馬來糕、蒸排骨則不方便一次拿一籠，就得分批夾取，但是補的很快

各式各樣的炸物，像是鮮蝦腐皮卷、蛋塔之類的，這邊也算是一應俱全

我覺得最猛的應該還是這個現做蝦仁腸粉，味道真的太狂了，根本是無人能敵的境界了，皮有夠嫩而且醬料以及蝦仁大小都沒話說，整個已經算是單點等級的了！

大家有志一同的集合到港式燒臘區排隊，因為金牌片皮鴨出爐啦！這可是廚窗港點超熱門的限時料理，油亮亮的烤鴨師傅當場現片，看著師傅片下鮮嫩的鴨肉，肉汁不斷的從切口泌出，超誘人的啦！

你以為只有點心類的嗎? 不只唷，二樓還有大菜類的自助餐，完全滿足了喜歡熱炒跟小點的朋友，這邊還有叉燒、烤鴨等一應俱全，完全不用擔心只是被點心餵到粗飽而已，這邊應有盡有的港式熱炒，套一句食尚玩家的話，吃五道就回本啦！

村民食堂飲料除了罐裝的雪碧跟可樂之外，還有檸檬紅茶、港奶，就連台啤也都給你了，這價位有提供酒水實在太厲害，真的非常扯， 另一邊還有古早味豆花以及楊枝甘露，重點是還非常好吃，另外水果、沙拉種類也很多樣，基本上甜點飲料還真的找不到死角

每樣看起來都好好吃，我怕吃不完所以每樣都先拿一點（這也太大一點了），說真的，如果不是吃到飽，這些港點我們不知道單點要花多少錢才吃到，還外加啤酒暢飲，划算爆了！

因為都是現場做，所以口感特好，菜色精緻度及口味也力求完美，村民食堂廚窗港點真的是無懈可擊哪！

以這樣的餐點品質，廚窗港點價位設定可以算是佛心來著，港點堅持現做，所用的食材也都經過嚴格的挑選，重點無論是港點或是燒臘，口味都相當道地，精緻度也夠，如果去一般單點店，早就爆預算，還沒算水酒錢勒，想一嘗道地的港式料理，到廚窗港點，不用擔心荷包消瘦，大口吃大口喝就對哦！

 

村民食堂廚窗港點

地址：桃園市桃園區中正路1078號

電話：03-3163838

營業時間：平日11:30-14:00 17:30-21:00 假日11:30-14:00 晚餐17:30-21:00

村民食堂FB

村民食堂官網

村民食堂廚窗港點Q&A

Q1:村民食堂廚窗港點停車場？

A1:沒有自家停車場，但附近有很多收費停車場可以利用

Q2:村民食堂廚窗港點吃到飽價位？

A2:平日→午餐11:30-14:00 $600/晚餐17:30-21:00 $600/假日→午餐11:30-14:00 $660/晚餐17:30-21:00 $660，100公分以下免費、100-140公分半價，以上價格須另加10%服務費

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：村民食堂廚窗港點
  • 所在地址：臺灣桃園市桃園區中正路1078號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:00
  • 店家電話：03-3163838
  • 評價：★★★★★

 

 

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