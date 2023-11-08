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一個人只要550元，還免收服務費　ＣＰ值真的爆炸高的

2023-11-08 13:17:20 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：103
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：213篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：正老林羊肉爐社中店
place台北市士林區社中街119號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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餐點超豐盛，有羊肉排/羊大骨/羊腳筋，牛羊豬肉片，多種蔬菜及菇類，還有肉燥飯，飲料、冰淇淋皆無限享用，ＣＰ值真的爆炸高的

撰文。拍攝／呂萱萱

羊肉爐有紅燒及麻辣口味，另外也有雞白湯可選擇，多人用餐也可以鴛鴦鍋（不加價）

不得不說～這真的是我吃過ＣＰ值最高的火鍋了《正老林羊肉爐社中店》一個人550元餐點吃到飽，吃完我都覺得老闆你賺屁阿（笑）實在有夠划算的啦

價格：成人550元（冰箱內酒水飲料另計）
兒童：110-130公分/250元，90-110公分/100元，90公分以下免費
用餐時間90分鐘
免收服務費

外帶羊肉爐每份699元（包含肉排一斤及高湯）可另外加購羊腳筋或羊大骨

店家生意非常好，尤其一到假日容易客滿，建議用餐前先訂位唷

先跟大家介紹吃到飽的自助區，玉米、芋頭、木耳、花椰菜、金針菇、洋蔥、香菇、南瓜，玉米筍、空心菜、大陸妹、高麗菜…等數十種蔬菜菇類可選擇

王子麵、鍋燒意麵、蒸煮麵、冬粉、豆皮、豆干…等，吃多少夾多少

這真的有夠扯！羊腳筋、羊大骨、羊肉排也是無限享用，超級划算的

你以為餐點就這樣？ＮＯＮＯ～旁邊的冰櫃還有各式火鍋料、牛/豬/羊肉片，一樣也是無限享用

白飯吃到飽，旁邊還有肉燥醬，可以diy滷肉飯

冰淇淋、汽水無限享用

　冰箱飲料酒水自取
（冰箱內的飲品另計）

很多人以為吃到飽的餐點不怎樣，哪就錯囉～！餐點豐盛有水準，要說一個人才550元，真的很難令人相信

羊肉爐有紅燒及麻辣口味，另外也有雞白湯可選擇，多人用餐也可以鴛鴦鍋 

因為這次用餐的人數較多，所以選擇鴛鴦鍋（不用加價真的超划算）

紅燒羊肉爐的口感很甘甜，不會太鹹不燥熱，雞白湯溫韻味順口也不錯，二者不管加任何食材都很搭

↑ 羊肉排：帶皮帶骨、咬勁十足，口感很嫩不會柴，完全沒有腥羶味，煮久了也不會死鹹，燉愈久愈好吃

↑ 羊大骨：吃羊肉爐就是要點羊大骨，而且一定要整隻拿起來啃才爽，記得拿吸管吸出肥厚的羊骨髓哦

↑ 羊腳筋：膠質豐富，啃吮時富有嚼勁，口感黏嘴又彈牙

如果不想吃有骨頭的肉，現場還有牛/羊/豬肉片可以涮來吃，我個人覺得搭配紅燒羊肉湯底最適合，涮過的肉片帶點醇厚的甘味，大人小孩都喜歡

火鍋料、蔬菜也不錯，我個人覺得雞白湯搭配滿滿的蔬菜超對味！營養好吃又有飽足感　　

吃飽再來份冰淇淋
真的好滿足

坦白說，坊間吃到飽的火鍋，少說一個人都要8百、9百元，而且還會收服務費，很多都只有給肉片，《正老林羊肉爐社中店》除了羊肉排，還有羊大骨/羊腳筋都是無限享用，真的很大方

用餐過程中我有發現，店家的補貨速度也很快，只要自助區的餐點快被夾完，馬上就會補新的食材進來，這點真的很值得讚

而且羊肉沒有腥羶味，餐點的選擇性也非常多，一個人只要550元，就可以爽爽盡情吃，實在太幸福了！

最後再次提醒大家，如果多人聚餐、或例假日，真的要先預約喔！

此文與品牌廠商合作│本文皆為本人親自試用過後的體驗心得。每個人生活習慣、使用習慣、感受感觀不同，實際效果依每人體驗為主。

 

 

 

 

 

 




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