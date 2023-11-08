久千代海鮮百匯餐廳 地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段168號 電話：(03)933-4000 營業時間： 週一~週五 11:30-14:20/17:30-21:00 週六~週日 11:20-13:20/13:40-15:20/17:00-19:00/19:30-21:20 停車場：有 價格 平日午餐 (11:30-14:20) ➡ 630元 平日晚餐 (17:30-21:00) ➡ 630元 假日午餐I (11:20-13:20) ➡ 680元 假日午餐II (13:40-15:20) ➡ 590元 假日晚餐I (17:00-19:00) ➡ 680元 假日晚餐II (19:30-21:20) ➡ 680元 *兒童：90公分以下➡免費 / 90-109公分➡ 150元 / 110-139公分➡ 299元

久千代吃到飽餐廳 價位

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▼幾乎每桌都會一直點螃蟹，如果不限只有秋天才有螃蟹的話，光是來吃螃蟹真的就很值得了。

▼螃蟹新鮮又有蛋，簡單清蒸就能上桌，完全不需要額外調味。

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▼老實說我覺得生蠔清蒸有點可惜了，如果可以直接提供生食的方式會更棒。

▼清蒸後的生蠔少了海味，多了緊實度，但有些不敢吃生蠔的人應該會很開心。

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▼超推這個大蝦肉質Q彈又很好吃

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▼魚的種類有香魚、鯖魚、紅目鰱、鮭魚…等，有很多是我叫不出名字的，但無論是用何種方式料理只要新鮮就好吃。

▼每次去的時候魚種應該會更換，但我覺得以新鮮度跟好吃程度來說是滿值得來的。

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▼握壽司我覺得可以PASS，第一是太快就會飽了，第二是看起來都沒有很好吃。

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▼種類上算是滿多樣的，一開始有螃蟹料理沒多久就被搶光，從此再也沒看過，之後可能會有蒸魚、五更腸旺、小卷、煎魚肚、蝦子…等，難怪大家都會一直在這區徘徊排隊，等著看有上什麼新的菜色。

▼這尺寸是比蛤蠣再小的，主要是吃醬料的味道。

▼螃蟹一出來就被秒殺，我拍完照之後連一隻都沒吃到，然後也沒有再端出來過，表示這裡的菜色會一直更換。

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▼不定時也會有特別的菜色，可以隨時注意熱炒區，而且有些會限制一個人只能拿一個。

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▼雀巢系列還有冰沙也不錯

▼熱飲部分有咖啡

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▼甜點因為我沒有吃到太多，所以沒辦法評論，但至少種類是滿多樣的。

▼冰品是提供杜老爺的，口味也滿多選擇。

▼水果也給的很大方，甜度也都還可以。

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久千代海鮮百匯餐廳 地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段168號 電話：(03)933-4000 營業時間： 週一~週五 11:30-14:20/17:30-21:00 週六~週日 11:20-13:20/13:40-15:20/17:00-19:00/19:30-21:20 停車場：有 價格 平日午餐 (11:30-14:20) ➡ 630元 平日晚餐 (17:30-21:00) ➡ 630元 假日午餐I (11:20-13:20) ➡ 680元 假日午餐II (13:40-15:20) ➡ 590元 假日晚餐I (17:00-19:00) ➡ 680元 假日晚餐II (19:30-21:20) ➡ 680元 *兒童：90公分以下➡免費 / 90-109公分➡ 150元 / 110-139公分➡ 299元

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