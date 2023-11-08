久千代海鮮百匯餐廳 地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段168號 電話：(03)933-4000 營業時間： 週一~週五 11:30-14:20/17:30-21:00 週六~週日 11:20-13:20/13:40-15:20/17:00-19:00/19:30-21:20 停車場：有 價格 平日午餐 (11:30-14:20) ➡ 630元 平日晚餐 (17:30-21:00) ➡ 630元 假日午餐I (11:20-13:20) ➡ 680元 假日午餐II (13:40-15:20) ➡ 590元 假日晚餐I (17:00-19:00) ➡ 680元 假日晚餐II (19:30-21:20) ➡ 680元 *兒童：90公分以下➡免費 / 90-109公分➡ 150元 / 110-139公分➡ 299元▼久千代海鮮百匯餐廳算是宜蘭在地小有名氣的吃到飽餐廳，評價也是滿兩極的，大部分的人都是說櫃檯人員態度不好之類的，可能因為這次不是我訂位所以針對這點我沒辦法評論。 ▼就餐點內容跟價位來說我是覺得滿可以的，加上有停車場停車超方便，位置上我覺得就稍微擁擠一點。 ▼久千代用餐位置滿多的，但桌距不是很寬，位置也有點小。 ▼如果要一次拿很多東西的話桌面可能會有點放不下，這點我覺得稍微麻煩一些。
久千代吃到飽餐廳 價位▼價位的話平日都是630元/人，假日則有四個時段，價格是590-680元，我覺得以吃到飽的價位來說是滿可以的。重點是平日直接午餐給你3個小時-晚餐3個半小時的用餐時間，基本上一定吃的飽也能吃的回本。 ▼久千代海鮮百匯餐廳主打現撈海鮮，包含各式鮮魚、生蠔、螃蟹…等，餐廳裡直接把活海鮮擺出來給你看，跟一般吃到飽餐廳比較不同的地方是，這裡幾乎都是要放夾子的居多，表示很多料理都是現點現做，新鮮度滿OK的。 ▼像螃蟹就是用清蒸的方式，一次給一隻，有些還有蛋，愛吃螃蟹的人來這裡可以一直點直接回本。 ▼幾乎每桌都會一直點螃蟹，如果不限只有秋天才有螃蟹的話，光是來吃螃蟹真的就很值得了。 ▼螃蟹新鮮又有蛋，簡單清蒸就能上桌，完全不需要額外調味。 ▼看看一盤盤疊起來的螃蟹，因為很多人點所以幾乎從頭到尾都一直在蒸螃蟹，肉質我覺得還不錯，沒有到很甜但也不至於沒味道。 ▼生蠔不能生食，一樣是夾夾子用清蒸的方式，因為有蒸過所以尺寸有點縮小，但還是滿好吃的。 ▼老實說我覺得生蠔清蒸有點可惜了，如果可以直接提供生食的方式會更棒。 ▼清蒸後的生蠔少了海味，多了緊實度，但有些不敢吃生蠔的人應該會很開心。 ▼這一區通通都是燒烤類的魚跟蔬菜 ▼蝦子直接在現場穿竹籤上烤檯，肉質Q彈新鮮度有夠。 ▼超推這個大蝦肉質Q彈又很好吃 ▼如果跟我一樣愛吃魚的人，來到久千代海鮮百匯餐廳應該會很開心，這裡有超級多種類的魚，可以用清蒸的、燒烤的、煮成魚湯的，以600元的價位可以吃到這的多魚是我願意回訪的主因。 ▼魚的種類有香魚、鯖魚、紅目鰱、鮭魚…等，有很多是我叫不出名字的，但無論是用何種方式料理只要新鮮就好吃。 ▼每次去的時候魚種應該會更換，但我覺得以新鮮度跟好吃程度來說是滿值得來的。 ▼大推味噌魚湯很好喝，魚給的超多，裡面還有豆腐，主要是湯頭很不錯。 ▼香煎紅目鰱也很讚，肉質細緻，第一次在吃到飽餐廳吃到這麼多魚超滿足。 ▼冷盤類我覺得還好，沒有特別吸引人的食材，有生魚片跟握壽司但我都沒拿，這次重點都在海鮮類。 ▼握壽司我覺得可以PASS，第一是太快就會飽了，第二是看起來都沒有很好吃。 ▼紹興醉蝦還不錯，吃起來滿新鮮的，酒味不會太濃。 ▼生魚片常常一出來就被秒搶，還好我對生魚片沒有很熱衷，種類算滿多的。 ▼另外還有沙拉也不錯，醬料有千島醬跟油醋醬自己添加，沙拉裡面還有橘子跟番茄等水果。 ▼燒賣種類也很多，而且會一直換，但一直沒看到叉燒包，有拿到鳳爪但口味還好。其它像是蘿蔔糕、花椰菜、花生、腐皮捲、燒賣等，對小點類有興趣的人可以試試看。 ▼這裡還有提供豬排、雞排和牛排，牛排和雞排是需要夾夾子的，後來點了牛排想嘗鮮一下、送來的時候是一小塊，不能挑部位跟大小比較可惜。 ▼炸物部份種類也算多，有牛蒡絲、糕渣、柳葉魚、花枝丸、杏仁酥、天婦羅等，但因為天婦羅一出來很快就被秒殺了，所以從頭到尾我都沒拿到，只能說阿姨伯伯門的戰鬥力很強XD ▼柳葉魚炸的有點過酥，吃起來稍微乾一點，糕渣還不錯~ ▼湯品區除了有現煮魚湯外，還有雞湯跟土瓶蒸，另外還有蒸蛋也不錯。 ▼熱炒區是整區最熱門的地方，這裡的菜色會一直更換，所以妳想吃的如果沒搶到可能之後就沒了換別道。 ▼種類上算是滿多樣的，一開始有螃蟹料理沒多久就被搶光，從此再也沒看過，之後可能會有蒸魚、五更腸旺、小卷、煎魚肚、蝦子…等，難怪大家都會一直在這區徘徊排隊，等著看有上什麼新的菜色。 ▼這尺寸是比蛤蠣再小的，主要是吃醬料的味道。 ▼螃蟹一出來就被秒殺，我拍完照之後連一隻都沒吃到，然後也沒有再端出來過，表示這裡的菜色會一直更換。 ▼平日午餐的用餐時間是3小時滿長的，我大概吃最多的是各種魚類，有魚湯、烤魚、煎魚，另外還有螃蟹、蝦子、烤牡蠣…等，熱炒類就是有看到喜歡的就吃，冷盤跟燒賣幾乎沒吃，整體吃下來也滿飽的。 ▼不定時也會有特別的菜色，可以隨時注意熱炒區，而且有些會限制一個人只能拿一個。 ▼飲料的種類也滿多的，有咖啡、冰沙、汽水、果汁、茶飲…等。 ▼這裡居然有我在新麻辣最常喝的水果沙瓦系列，讓我很驚訝，超推這系列很好喝。 ▼雀巢系列還有冰沙也不錯 ▼熱飲部分有咖啡 ▼甜點跟水果也滿豐富的，以吃到飽餐廳來說提供的品項算多，水果都滿甜的，種類也會更換，算給的很大方。 ▼甜點因為我沒有吃到太多，所以沒辦法評論，但至少種類是滿多樣的。 ▼冰品是提供杜老爺的，口味也滿多選擇。 ▼水果也給的很大方，甜度也都還可以。 ▼整體來說我覺得久千代海鮮百匯餐廳算是CP值滿高的宜蘭吃到飽餐廳推薦，以平日午餐1個人600元來說，用餐時間3小時很長，主要以現撈魚類跟海鮮為主，如果你是愛吃魚的人應該會很喜歡，像我就吃了很多魚覺得很開心，而且新鮮度也都滿夠的。其它像是螃蟹跟生蠔還有烤蝦也都不錯，主要是挑對東西吃，像是冷盤跟燒賣還有炸物就不在我這次的範圍內，所以我會覺得這600元花的有值得，是我會想再回訪的宜蘭吃到飽餐廳。
久千代海鮮百匯餐廳 地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段168號 電話：(03)933-4000 營業時間： 週一~週五 11:30-14:20/17:30-21:00 週六~週日 11:20-13:20/13:40-15:20/17:00-19:00/19:30-21:20 停車場：有 價格 平日午餐 (11:30-14:20) ➡ 630元 平日晚餐 (17:30-21:00) ➡ 630元 假日午餐I (11:20-13:20) ➡ 680元 假日午餐II (13:40-15:20) ➡ 590元 假日晚餐I (17:00-19:00) ➡ 680元 假日晚餐II (19:30-21:20) ➡ 680元 *兒童：90公分以下➡免費 / 90-109公分➡ 150元 / 110-139公分➡ 299元