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[手帳開箱] 2024年行天宮平安手曆 週曆

2023-11-08 18:13:15 機車仁妻 人氣：109
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機車仁妻

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文章類別：生活-居家雜貨

[手帳開箱] 2024年行天宮平安手曆 週曆
每年固定行程、固定開箱又來囉 - 行天宮平安手曆

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行天宮北投分宮充滿了寧靜美，

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2024年平安手曆封面是橘紅色，偏近愛馬仕橘了，
A5大小本，可以平攤書寫，

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首兩頁仍是暖紅色，
必須有關聖帝君傳世明訓
願人人：讀好書說好話行好事做好人

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清淨身心口 和諧天地人
(完了，是不是越有年紀越對這些勸世語有感)

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各分宮服務時間及項目，

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平攤的2024年曆，

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進入每個月份前的用心轉境

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圖案剛好可以做為分辨月份的間隔，

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月曆/月計畫區，週末六日擺一起方便安排行程，
這次所有月份都是紅色，左下角都是「龍」字，各月份不同字體，

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週曆部分仍是週一開始，週末擺一起，

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最後給了幾頁方格記事，非常迷你的 0.25 × 0.25cm 格

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個人資料頁，

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最後是行天宮五大志業資訊，

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今年有記得拿了平安小卡，4月及10月的黃線分別是春季及秋季的祈安大法會。

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【索取資訊】
福贈期間：2023年11月8日起，贈完為止，一人一本為原則
福贈地點：行天宮台北本宮、行修宮(三峽分宮)、北投分宮、恩主公醫院 復興醫療大樓

 

看看其他手帳、平安手曆開箱：
https://sweety612.pixnet.net/blog/category/2083071

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