

每年固定行程、固定開箱又來囉 - 行天宮平安手曆



行天宮北投分宮充滿了寧靜美，





2024年平安手曆封面是橘紅色，偏近愛馬仕橘了，

A5大小本，可以平攤書寫，





首兩頁仍是暖紅色，

必須有關聖帝君傳世明訓

願人人：讀好書、說好話、行好事、做好人



清淨身心口 和諧天地人

(完了，是不是越有年紀越對這些勸世語有感)



各分宮服務時間及項目，



平攤的2024年曆，





進入每個月份前的用心轉境，



圖案剛好可以做為分辨月份的間隔，





月曆/月計畫區，週末六日擺一起方便安排行程，

這次所有月份都是紅色，左下角都是「龍」字，各月份不同字體，









週曆部分仍是週一開始，週末擺一起，



最後給了幾頁方格記事，非常迷你的 0.25 × 0.25cm 格



個人資料頁，



最後是行天宮五大志業資訊，





今年有記得拿了平安小卡，4月及10月的黃線分別是春季及秋季的祈安大法會。



【索取資訊】

福贈期間：2023年11月8日起，贈完為止，一人一本為原則

福贈地點：行天宮台北本宮、行修宮(三峽分宮)、北投分宮、恩主公醫院 復興醫療大樓

看看其他手帳、平安手曆開箱：

https://sweety612.pixnet.net/blog/category/2083071

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