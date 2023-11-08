每年固定行程、固定開箱又來囉 - 行天宮平安手曆
行天宮北投分宮充滿了寧靜美，
2024年平安手曆封面是橘紅色，偏近愛馬仕橘了，
A5大小本，可以平攤書寫，
首兩頁仍是暖紅色，
必須有關聖帝君傳世明訓
願人人：讀好書、說好話、行好事、做好人
清淨身心口 和諧天地人
(完了，是不是越有年紀越對這些勸世語有感)
各分宮服務時間及項目，
平攤的2024年曆，
進入每個月份前的用心轉境，
圖案剛好可以做為分辨月份的間隔，
月曆/月計畫區，週末六日擺一起方便安排行程，
這次所有月份都是紅色，左下角都是「龍」字，各月份不同字體，
週曆部分仍是週一開始，週末擺一起，
最後給了幾頁方格記事，非常迷你的 0.25 × 0.25cm 格
個人資料頁，
最後是行天宮五大志業資訊，
今年有記得拿了平安小卡，4月及10月的黃線分別是春季及秋季的祈安大法會。
【索取資訊】
福贈期間：2023年11月8日起，贈完為止，一人一本為原則
福贈地點：行天宮台北本宮、行修宮(三峽分宮)、北投分宮、恩主公醫院 復興醫療大樓
看看其他手帳、平安手曆開箱：
https://sweety612.pixnet.net/blog/category/2083071