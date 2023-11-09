歐洲風格的餐廳吃過不少間，不過「我愛希臘捲餅」這間希臘餐廳倒是第一吃，還沒走進店裡就看到門外有許多外國人在點餐，整間店一半以上都是外國人，可見這裡的美味不只獲得台灣人的好評，連外國人的胃也被征服，還沒去過希臘當地吃捲餅過，但從每位客人津津有味的表情中就知道絕對不能錯過這間的餐點，特別是拼盤不只份量多還兼顧營養，讓人更沒有理由不點一份來品嚐。

餐廳資訊

我愛希臘捲餅 名稱 : 我愛希臘捲餅 TPE Souvlaki

電話 : 0916-038-581

地址 : 台北市信義區松信路70號

營業時間 : 週一~週六 11:30-21:00，週日公休

粉絲專頁 : 我愛希臘捲餅tpe Souvlaki

Instagram : TPE Souvlaki 我愛希臘捲餅(@tpesouvlaki)

這次是從捷運松山站走過去，步行大約12分鐘左右就可抵達，也可從市政府或是永春站走，時間稍微多個幾分鐘左右。招牌的部分是白底藍字一眼就可以辨認出地中海風格

餐廳環境

店內的座位不算多，加外面大約6~7張桌子而已，不過客滿時吧台區也是可以坐人

門口左側貼滿餐點照片以及外國人拜訪的合照，可見食物的美味是不分國界

餐點都是現點現做需要等候一段時間，不過因為烤肉架也是在店裡會不斷聞到陣陣的烤肉香

座位區的最裡面是餐具和醬料區，旁邊還有開水可以自由取用

牆上擺滿各式酒類跟酒杯，整間店的風格都是地中海風非常像在度假的感覺

菜單

菜單的種類非常多，主要是捲餅、拼盤跟肉串

實際菜單的模式是先找到想要的肉類或炸物，再選擇要單點、捲餅或是拼盤

餐點介紹

飲料區看到「澳洲進口氣泡果汁」好奇就點下去，現場還有好幾種口味可以選，最後是選「芒果」口味，喝起來氣泡綿密配上芒果香非常順口，甜度剛剛好不會死甜

這次一共點三道不同餐點，分別是「科夫塔肉串捲餅」、「鷹嘴豆泥拼盤」和「手工餅皮」

第一道是餅皮，當初點的時候不知道拼盤有附餅皮所以才額外點，沒想到瞬間餅皮的量佔滿整張桌子

第二道是「鷹嘴豆泥拼盤」，一端上來才知道份量這麼多，特別是豆泥占了三分之一的盤子空間

薯條吃起來外皮酥脆裡面鬆軟，起鍋時有把油瀝乾不會覺得油膩

沾一點鷹嘴豆泥吃，炸物的味道就不會那麼重，口感變得溫和許多

沙拉的部分有青菜、番茄跟洋蔥，每樣蔬菜都非常新鮮，特別是番茄吃起來香甜多汁

洋蔥吃起來有微微的辛辣味非常過癮，很適合當作轉換口味用的食物

鷹嘴豆泥直接吃豆味比實體豆子淡一點，不過有撒上紅辣椒粉讓味道更豐富

拿餅皮沾鷹嘴豆泥吃非常對味，餅皮紮實的厚度咀嚼後會有淡淡的麵香，搭配濃郁的豆泥吃起來更有層次

吃一吃後來做一個簡單的披薩?上面加上沙拉吃起來變得十分清爽

第三道是「科夫塔肉串捲餅」，端上來我直接笑出來，原來它也是有用到餅皮，只不過是包起來

把包裝袋撕開後，裡面有薯條、肉串、沙拉跟酸奶醬

薯條沾酸奶吃起來跟鷹嘴豆泥完全是不同的風格，有種淡淡的酸甜味，讓薯條的油膩感大大的降低

因為我滿喜歡吃酸奶的味道，就把整個捲餅打開直接挖酸奶吃哈哈~不過它的酸奶味道不會很重，如果以前不太敢吃或是沒吃過的人都可以試試看，香濃度比較符合台灣人的口味

科夫塔肉串是用羊肉跟牛肉混合在一起放到烤肉架上烤，一口咬下肉質紮實飽滿香味十足

搭配酸奶吃會稍微減少一點肉味，讓味道更平衡吃起來更舒服

最後還是要整個捲餅一起吃才可以，大口咬下肉香跟沙拉的清爽味會先出來，咀嚼過後酸奶的味道會慢慢出來，讓整體的口感更豐富吃起來更爽口，讓人忍不住一口接一口

結語

吃完後終於理解為何這麼多外國人會前來品嚐，餐點的味道跟地中海風的裝潢，讓人彷佛短暫穿梭到希臘去，一個氣候宜人風景絕美的國家。餐點的份量十足，不同的餐點都有各自的特色，個人覺得餅皮是這間店的一個靈魂角色，不管是搭配鷹嘴豆泥還是跟酸奶結合做成捲餅，紮實的口感獨特的麵香，伴隨著其他食材以及醬料的味道，交織出讓人陶醉的美味，試著用歐洲人緩慢的用餐步調更能細細品嚐老闆所要表達的意義。最後因為店內座位有限加上餐點現場製作都需要等待，建議要提早來不然等候的時間會比較久一點。