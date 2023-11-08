有看過電影版的「做工的人」嗎？有注意到彰化南瑤宮是電影的拍攝場景？影片長度 1:05:07 - 1:09:40 一群人嘴中喊著「木蘭飛彈」，在南瑤宮中「跳陣頭」，尋找假律師，穿堂、大西洋殿、紅磚建築、國旗門配合劇情呈現眼前。彰化南瑤宮裝飾藝術精緻，各殿齊集當代名師作品，無論是木作或石雕，精緻、華麗堪稱全台之最，整座南瑤宮就是一座建築博物館，其中還隱藏著五個全台僅有的建築藝術秘密。



彰化南瑤宮主祀天上聖母，俗稱「彰化媽」，約在清朝乾隆年間建立，分靈自「古笨港天后宮」，為中台灣的重點古廟。



據傳南瑤宮地理為「日月鐘穴」，除非太陽、月亮都消失了，南瑤宮才會「衰敗」，清朝嘉慶年間彰化知縣楊桂森 (又稱楊本縣) 本欲破壞風水，後畏懼媽祖神威，告知廟方銅鐘的巨大聲響及回音，會破壞穴脈的「精氣」，因此南瑤宮「有鼓無鐘」成為特色。



根據記載彰化南瑤宮從嘉慶十九年 (1814) 即有笨港進香活動，堪稱台灣進香團之鼻祖，進香歷史至今已超過 200年，其中「三媽六潦溪」橫渡台灣第一大河濁水溪的壯舉，更是絕無僅有。



[彰化南瑤宮 建築藝術五秘]

一、國旗門，正殿左、右兩側的圓形拱門，拱門圓孔裝飾色彩繽紛的花卉雕塑，最引人側目的莫過於兩面青天白日滿地紅的國旗。日治時期繪的是日本國旗圖案，台灣回歸後，改繪為青天白日滿地紅國旗圖案。特別的是，拱門兩側上方還設置了龍頭排水口，以利雨水落下。



二、香爐字，廂廊對聯「門外有山皆入畫，室中無物不沾香」。香爐字以香爐為造型，有時候沒有腳的字，會虛畫香爐腳，有腳的字也會因為造型需要，做彎曲狀，因此在辨認的時候，要忽略香爐腳，只看上半部，比較容易辨別。



三、大西洋殿，日治時期南瑤宮香火旺盛，廟宇空間不足，遂進行改建耗資六萬日圓，大正二年 (1913) 廟方特別聘請板橋名匠師陳應彬施工，其高徒廖石成亦參加。



這年陳應彬剛完成朝天宮的修葺工程，接著下來的南瑤宮新建，他想為自己留下一個全新風格的廟宇巨作，因此大膽地嘗試並顛覆傳統，融合日本和式與歐洲巴洛克風格設計新殿。只是這大膽前衛的新殿，在大正五年 (1916) 落成後，隨即遭到非議，保守的信眾們無法接受非傳統樣式的西洋風格廟宇外觀，讓廟方不得不在大正九年 (1920) 以新廟「填基不實、砌造不牢、地坪陷塌，兼之白蟻為害，勢難耐久」為由，另聘請匠師吳海桐及王樹發，在新殿前方依傳統閩南式廟宇風格，再蓋一座正殿 (由吳海桐負責) 與三川殿 (由王樹發負責)，而陳應彬所設計的洋樓式新殿，則改為奉祀觀世音菩薩的觀音殿。



觀音殿主要為日式黑瓦重簷歇山式的木造建築，構材多為檜木，木作雕刻以菊花代替傳統的花草人物，外牆為日式清水磚牆，屋頂上有三座千鳥破風 (在歇山頂中央開出一個三角形的窗口)，是和式神廟的改良，屋簷下還加了一座平台、設置欄杆，則是巴洛克式的建築風格。



觀音殿屋頂正面的「山頭」正中央有一橢圓形，兩側則為花草圍繞的「勳章飾」，山頭下方橫楣題著「誠心此地即普陀」七字。



四、西洋鏡，觀音殿內兩側壁堵上，各有一面西洋風格的鏡飾，裡頭雕著姿態各異的十八羅漢像一邊各九個，中西合壁饒富趣味，更特別的是鏡飾旁邊，還掛著一面真的西洋鏡，全台廟宇絕無僅有。



五、鳳凰紋，大西洋殿 (觀音殿) 屋頂採西洋壓簷牆法，下簷加簷牆欄桿，迴廊柱頭為希臘多立克柱式造型。山牆馬背下的懸魚裝飾為鳳凰鳥 (鳳凰紋)，龍邊、虎邊飾紋各異，值得細看比較。



彰化南瑤宮

地址：彰化市南瑤里南瑤路43號

電話：04 722 2893 / 04 727 7599

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