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吃。台南美食｜中西區。「2.0千森製菓ちもり」知名甜點店遷移營業地點全新開幕。唯美日式文青氣息抹茶控千

2023-11-09 09:15:05 樂天小高&樂天人生 人氣：102
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2286篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：千森製菓ちもり
phone06-2230-801
place台南市中西區新美街90號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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 位在知名新美街上雙透天復古建築超美的。

格友有分享知名「千森製菓ちもり」已經遷移營業地點，當小高得知訊息馬上列入品嚐名單，今天利用平日午餐時間專程前來品嚐，當來到新美街90號心中有點納悶，這棟建築不是知名文青店熨斗目花珈琲 的店面，原來小高愛店「熨斗目花珈琲近期結束營業，千森製果老闆相中這棟唯美復古建築，把店面頂下來稍微重新裝潢再開幕，小高品嚐覺得美味定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

 走入店內發現裝潢有重裝潢再與顧客見面，一樓用餐空間很寬敞座位間距夠，

大門入口處有卡式沙發座位供顧客坐下來用餐。

大門推開迎面是寬敞高雅點餐與結帳櫃檯，這櫃檯有點英倫風格融入在其中。

這櫃檯後方是料理廚房環境維護很整潔舒服。

櫃檯上有設置每天不同的甜點供顧客直接挑選，裡面千層蛋糕很美觀超吸睛訂價約190元，千層蛋糕小高已經吃膩了，我選擇宇治抹茶生乳捲定價150元。

小高覺得店家很獨特在旁還設置吧台，原來這吧台是現場裝飾甜點的地方。

柱子旁有放置餐具跟茶水供客人自取使用。

靠窗處有擺放6人座位供客人做下來用餐，高聳大面積透明玻璃採光極好令人愉悅。

靠牆處是往二樓老舊樓梯充滿歷史痕跡。

現在因剛開幕所以用餐顧客並不踴躍，所以二樓基本上在假日時間才會開放，小高發現二樓用餐空間完全沒改變（連結➡️熨斗目花珈琲）。

這厚實的精美菜單供顧客點餐參考，菜單主要分類有甜點類、冰淇淋類、特調類、咖啡類、義式咖啡類、熱茶類及酒類等，菜單品項很多可選擇定價還可接受。

小高今天點哥斯大黎加音樂家（莫札特）180元與宇治抹茶生乳捲定價150元。

 小高僅點咖啡和生乳捲而已，至於冰淇淋跟餅乾是店家招待的，冰淇淋跟餅乾我個人覺得還不錯吃

這杯是哥斯大黎加音樂家（莫札特）180元。

我個人對於音樂家系列咖啡是非常鍾愛，這咖啡杯測充滿果香甘甜非常好喝

宇治抹茶生乳捲定價150元。

店家招牌就是抹茶系列的甜點和飲品。

這宇治抹茶生乳捲定價150元確實不會貴，這抹茶超濃郁爽口不苦澀濕綿超好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：千森製菓ちもり銷售空間很復古文青溫馨舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：千森製菓ちもり

地址： 700台南市中西區新美街90號

營業時間：11:30~19:00 （週三公休）

電話：06-223-0801

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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    想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: highskyhighsky88@gmail.com
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