位在知名新美街上雙透天復古建築超美的。

格友有分享知名「千森製菓ちもり」已經遷移營業地點，當小高得知訊息馬上列入品嚐名單，今天利用平日午餐時間專程前來品嚐，當來到新美街90號心中有點納悶，這棟建築不是知名文青店「熨斗目花珈琲」 的店面，原來 小高愛店「熨斗目花珈琲」近期結束營業，千森製果老闆相中這棟唯美復古建築，把店面頂下來稍微重新裝潢再開幕，小高品嚐覺得美味定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

走入店內發現裝潢有重裝潢再與顧客見面，一樓用餐空間很寬敞座位間距夠，

大門入口處有卡式沙發座位供顧客坐下來用餐。

大門推開迎面是寬敞高雅點餐與結帳櫃檯，這櫃檯有點英倫風格融入在其中。

這櫃檯後方是料理廚房環境維護很整潔舒服。

櫃檯上有設置每天不同的甜點供顧客直接挑選，裡面千層蛋糕很美觀超吸睛訂價約190元，千層蛋糕小高已經吃膩了，我選擇宇治抹茶生乳捲定價150元。

小高覺得店家很獨特在旁還設置吧台，原來這吧台是現場裝飾甜點的地方。

柱子旁有放置餐具跟茶水供客人自取使用。

靠窗處有擺放6人座位供客人做下來用餐，高聳大面積透明玻璃採光極好令人愉悅。

靠牆處是往二樓老舊樓梯充滿歷史痕跡。

現在因剛開幕所以用餐顧客並不踴躍，所以二樓基本上在假日時間才會開放，小高發現二樓用餐空間完全沒改變 （連結➡️熨斗目花珈琲）。

這厚實的精美菜單供顧客點餐參考，菜單主要分類有甜點類、冰淇淋類、特調類、咖啡類、義式咖啡類、熱茶類及酒類等，菜單品項很多可選擇定價還可接受。

小高今天點哥斯大黎加音樂家（莫札特）180元與宇治抹茶生乳捲定價150元。

小高僅點咖啡和生乳捲而已，至於冰淇淋跟餅乾是店家招待的，冰淇淋跟餅乾我個人覺得還不錯吃 。

這杯是哥斯大黎加音樂家（莫札特）180元。

我個人對於音樂家系列咖啡是非常鍾愛，這咖啡杯測充滿果香甘甜非常好喝 。

宇治抹茶生乳捲定價150元。

店家招牌就是抹茶系列的甜點和飲品。

這宇治抹茶生乳捲定價150元確實不會貴，這抹茶超濃郁爽口不苦澀濕綿超好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）： 「 千森製菓ちもり」銷售空間很復古文青溫馨舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：千森製菓ちもり

地址： 700台南市中西區新美街90號

營業時間：11:30~19:00 （週三公休）

電話：06-223-0801

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com