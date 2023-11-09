當天晚上臨時入住願井民宿
一直以來算是我口袋名單
google位置有點不好找
錯過了一次再掉頭才找到
經七里橋後135.5K (後100公尺處)左轉小巷子
直行即可抵達
願井民宿不只是民宿
並對外營業的下午茶咖啡館
11:00~17:00
如需享用排餐主食(晚餐)須前一日預約‼
停車場
民宿大門
也有另外開放餐廳下午茶
夜晚的外觀
先至櫃台詢問有無空房
當晚6.7點才抵達民宿,
很幸運還有一間4人房
一樓有販售異國風商品
名片設計好可愛
先來拍一下民宿夜晚的景色
下雨過後,地還濕濕
但不減浪漫氛圍
感覺很像法國普羅旺斯,義大利托斯卡尼風格的房子
民宿共有5種房型
2人房~回憶地圖.邂逅邊城.且向花邊
4人房~愛情海.北非花園
我們入住的房型為北非花園
房卡鑰匙
房間內部
異國風燈具
熱水瓶及茶杯
免費提供泡麵.餅乾茶包咖啡
原本想到附近玩冰箱吃晚餐,店家竟營業到下午4點而已
繞了一下附近沒店家,
最近7-11在東河包子那(5分鐘車程),
我們剛已經在東河包子吃過包子,就不想再繞過去
只好簡單吃泡麵,還跟民宿老闆要了熱開水
,
紙拖鞋
浴室~乾溼分離
小芯芯跟2個侄兒搶入境
淋浴設備~水量及熱度夠
毛巾齊全乾淨
(我個人習慣自己帶)
盥洗用品
小芯芯跟侄兒丸哥
一早期待大太陽,結果還是陰天
大清早到戶外走走拍照
天氣不好,看不到海景
民宿的後方有山
亮橘色的外觀,搭配噴泉及ㄇ形建築
濃厚的西班牙特色建築物
坐在這吹著微風讓身心放鬆,欣賞海景聽聽大自然的聲音
再來一杯香醇的咖啡,愜意十足~
小庭園可散步走走
餐廳
住宿含早餐,
入住時會先點好隔日早餐,我們點A餐B餐各2份
4人份的早餐豐富又美味,而且送餐速度非常快
烤吐司.奶油及果醬
B餐~綜合果沙拉+自製優格
我非常喜歡這道,添加燕麥及水果
整體清爽好吃,口感又豐富
不過小孩子接受度就不高,最後2份都是我吃完
B餐 英式煎餅~火腿起司口味
鹹鹹的火腿起司搭配軟嫩煎餅皮,
外觀有點像薄一點的粉漿蛋餅
B餐 英式煎餅~香蕉口味
A餐~英式香腸.培根.滑蛋.烤番茄
培根稍微乾一點,滑蛋滑嫩,搭配番茄黃豆很OK
熱茶+牛奶
拿鐵咖啡
洛神茶
這2位調皮的表姊弟
菜單
拍了一下內容,給大家參考
輕食及餐點(需預約)
飲品
硬體上雖沒前一晚住的花蓮煙波花時間設計新穎
民宿走的風格本來就與旅飯店的訴求不同
願井整體環境充滿異國浪漫氛圍是在飯店享受不到
加上英式早餐的豐盛美味,有大大加分
小昭非常喜歡這家民宿,民宿人員也都非常親切
大家來台東可以考慮入住 願井 唷~
體驗感受因人而異,以上僅供參考~
----延伸閱讀----
>>台東-麵包與巧克力倉庫《 緣分麵包~下次出爐12/4才販售 ‼》
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- 願井民宿咖啡
- (089) 54 1343
- 官網
- 台東縣東河鄉隆昌村七里橋10-2號
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