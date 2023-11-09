當天晚上臨時入住願井民宿

一直以來算是我口袋名單

google位置有點不好找

錯過了一次再掉頭才找到

經七里橋後135.5K (後100公尺處)左轉小巷子

直行即可抵達

願井民宿不只是民宿

並對外營業的下午茶咖啡館

11:00~17:00

如需享用排餐主食(晚餐)須前一日預約‼

停車場

民宿大門

也有另外開放餐廳下午茶

夜晚的外觀

先至櫃台詢問有無空房

當晚6.7點才抵達民宿,

很幸運還有一間4人房

一樓有販售異國風商品

名片設計好可愛

先來拍一下民宿夜晚的景色

下雨過後,地還濕濕

但不減浪漫氛圍

感覺很像法國普羅旺斯,義大利托斯卡尼風格的房子

民宿共有5種房型

2人房~回憶地圖.邂逅邊城.且向花邊

4人房~愛情海.北非花園

我們入住的房型為北非花園

房卡鑰匙

房間內部

異國風燈具

熱水瓶及茶杯

免費提供泡麵.餅乾茶包咖啡

原本想到附近玩冰箱吃晚餐,店家竟營業到下午4點而已

繞了一下附近沒店家,

最近7-11在東河包子那(5分鐘車程),

我們剛已經在東河包子吃過包子,就不想再繞過去

只好簡單吃泡麵,還跟民宿老闆要了熱開水

,

紙拖鞋

浴室~乾溼分離

小芯芯跟2個侄兒搶入境

淋浴設備~水量及熱度夠

毛巾齊全乾淨

(我個人習慣自己帶)

盥洗用品

小芯芯跟侄兒丸哥

一早期待大太陽,結果還是陰天

大清早到戶外走走拍照

天氣不好,看不到海景

民宿的後方有山

亮橘色的外觀,搭配噴泉及ㄇ形建築

濃厚的西班牙特色建築物

坐在這吹著微風讓身心放鬆,欣賞海景聽聽大自然的聲音

再來一杯香醇的咖啡,愜意十足~

小庭園可散步走走

餐廳

住宿含早餐,

入住時會先點好隔日早餐,我們點A餐B餐各2份

4人份的早餐豐富又美味,而且送餐速度非常快

烤吐司.奶油及果醬

B餐~綜合果沙拉+自製優格

我非常喜歡這道,添加燕麥及水果

整體清爽好吃,口感又豐富

不過小孩子接受度就不高,最後2份都是我吃完

B餐 英式煎餅~火腿起司口味

鹹鹹的火腿起司搭配軟嫩煎餅皮,

外觀有點像薄一點的粉漿蛋餅

B餐 英式煎餅~香蕉口味

A餐~英式香腸.培根.滑蛋.烤番茄

培根稍微乾一點,滑蛋滑嫩,搭配番茄黃豆很OK

熱茶+牛奶

拿鐵咖啡

洛神茶

這2位調皮的表姊弟

菜單

拍了一下內容,給大家參考

輕食及餐點(需預約)

飲品

硬體上雖沒前一晚住的 花蓮煙波花時間 設計新穎

民宿走的風格本來就與旅飯店的訴求不同

願井整體環境充滿異國浪漫氛圍是在飯店享受不到

加上英式早餐的豐盛美味,有大大加分

小昭非常喜歡這家民宿,民宿人員也都非常親切

大家來台東可以考慮入住 願井 唷~

體驗感受因人而異,以上僅供參考~

----延伸閱讀----

>>台東-麵包與巧克力倉庫《 緣分麵包~下次出爐12/4才販售 ‼》

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願井民宿咖啡

(089) 54 1343

官網

台東縣東河鄉隆昌村七里橋10-2號



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