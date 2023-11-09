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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台東-願井民宿+英式早餐《拉丁風情 西班牙風特色民宿 》

台東-願井民宿+英式早餐《拉丁風情 西班牙風特色民宿 》

2023-11-09 23:31:00 chaoerh小昭 人氣：102
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：44篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台東縣 > 東河鄉

造訪商家：願井民宿(臺東縣民宿351號)
phone089-541-343
place台東縣東河鄉隆昌村七里橋10-2號
作者本次評價：
4.30
環境設備
4.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
5.00
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封面.jpg

 

當天晚上臨時入住願井民宿

一直以來算是我口袋名單

google位置有點不好找

錯過了一次再掉頭才找到

經七里橋後135.5K (後100公尺處)左轉小巷子

直行即可抵達

願井民宿不只是民宿

並對外營業的下午茶咖啡館

11:00~17:00

如需享用排餐主食(晚餐)須前一日預約

 

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停車場

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民宿大門

也有另外開放餐廳下午茶

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夜晚的外觀

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先至櫃台詢問有無空房

當晚6.7點才抵達民宿,

很幸運還有一間4人房

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一樓有販售異國風商品

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名片設計好可愛

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先來拍一下民宿夜晚的景色

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下雨過後,地還濕濕

但不減浪漫氛圍

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感覺很像法國普羅旺斯,義大利托斯卡尼風格的房子

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民宿共有5種房型

2人房~回憶地圖.邂逅邊城.且向花邊

4人房~愛情海.北非花園

我們入住的房型為北非花園

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房卡鑰匙

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房間內部

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異國風燈具

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熱水瓶及茶杯

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免費提供泡麵.餅乾茶包咖啡

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原本想到附近玩冰箱吃晚餐,店家竟營業到下午4點而已

繞了一下附近沒店家,

最近7-11在東河包子那(5分鐘車程),

我們剛已經在東河包子吃過包子,就不想再繞過去

只好簡單吃泡麵,還跟民宿老闆要了熱開水

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紙拖鞋

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浴室~乾溼分離

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小芯芯跟2個侄兒搶入境

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淋浴設備~水量及熱度夠

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毛巾齊全乾淨

(我個人習慣自己帶)

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盥洗用品

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小芯芯跟侄兒丸哥

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一早期待大太陽,結果還是陰天

大清早到戶外走走拍照

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天氣不好,看不到海景

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民宿的後方有山

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亮橘色的外觀,搭配噴泉及ㄇ形建築

濃厚的西班牙特色建築物

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坐在這吹著微風讓身心放鬆,欣賞海景聽聽大自然的聲音

再來一杯香醇的咖啡,愜意十足~

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小庭園可散步走走

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餐廳

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住宿含早餐,

入住時會先點好隔日早餐,我們點A餐B餐各2份

4人份的早餐豐富又美味,而且送餐速度非常快

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烤吐司.奶油及果醬

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B餐~綜合果沙拉+自製優格

我非常喜歡這道,添加燕麥及水果

整體清爽好吃,口感又豐富

不過小孩子接受度就不高,最後2份都是我吃完

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B餐 英式煎餅~火腿起司口味

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鹹鹹的火腿起司搭配軟嫩煎餅皮,

外觀有點像薄一點的粉漿蛋餅

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B餐 英式煎餅~香蕉口味

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A餐~英式香腸.培根.滑蛋.烤番茄

培根稍微乾一點,滑蛋滑嫩,搭配番茄黃豆很OK

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熱茶+牛奶

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拿鐵咖啡

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洛神茶

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這2位調皮的表姊弟

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菜單

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拍了一下內容,給大家參考

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輕食及餐點(需預約)

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飲品

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硬體上雖沒前一晚住的花蓮煙波花時間設計新穎

民宿走的風格本來就與旅飯店的訴求不同

願井整體環境充滿異國浪漫氛圍是在飯店享受不到

加上英式早餐的豐盛美味,有大大加分

小昭非常喜歡這家民宿,民宿人員也都非常親切

大家來台東可以考慮入住 願井 唷~

 

 

,以上僅供參考~

 

----延伸閱讀----

>>台東-麵包與巧克力倉庫《 緣分麵包~下次出爐12/4才販售 ‼》

 

 

<>

  • 願井民宿咖啡
  • (089) 54 1343
  • 官網
  • 台東縣東河鄉隆昌村七里橋10-2號


檢視較大的地圖


 

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚(2021.7月新成立)~

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