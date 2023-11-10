吉仔冬瓜肉飯這家社團討論度很高超人氣土城美食，網路評價破千則4.1顆星土城好吃的便當專賣店，網路鄉民封為在地最強排隊便當店，吉仔冬瓜肉飯菜單有排骨、紅燒肉、冬瓜肉、梅干扣肉、宮保雞丁等等，份量多就連便當配菜也很豐富，吃完會讓人想要再訪，趕緊來跟大家分享

內容目錄

吉仔冬瓜肉飯在哪裡

吉仔冬瓜肉飯這家土城便當店地址就在新北土城延和路27號，不論開車或騎車來買便當，一定要找好停車位再來買，店家還特別提醒為了您的荷包前面紅線請勿停汽機車

吉仔冬瓜肉飯營業時間

吉仔冬瓜肉飯營業時間從早上10點半賣到晚上8點半，星期六日會固定公休，樹小編用餐時段來買，遠遠就看到排隊人龍超過2個店面，來到這裡排隊是必須的，不過店家手腳很快，所以也不會等太久

不得不說排隊人潮越多，真的會讓人好奇到底有多好吃，我看到排我前面都一次就買好幾個便當，整個買氣有夠旺的啦

吉仔冬瓜肉飯點餐方式

吉仔冬瓜肉飯點餐方式，店家有寫明點餐規則，記得照著說就好，先是要幾個便當，然後要挑什麼配菜，主菜要點什麼

吉仔冬瓜肉飯菜單價錢

吉仔冬瓜肉飯菜單價錢，只有外帶便當為主，便當種類算算有10多款可以選擇，比較熱門的有冬瓜肉、排骨以及紅燒肉等等，其他還有梅干扣肉、宮保雞丁、青蚵、糖醋里肌等等

吉仔冬瓜肉飯的配菜都會有變化，所以每次吃到的菜色都會有所不同，現場可以看到後面廚房煮好都會拿到前方餐台，還看到現場現煎菜脯蛋

店家手腳都很俐落，可以一次打菜好幾個便當都沒問題，配菜最受歡迎的菜脯蛋推薦必點，另外還有辣椒在桌子上自己加

冬瓜肉飯

店名都叫冬瓜肉飯所以必須吃一下家傳冬瓜肉便當，店家給的冬瓜肉真的很多，清爽冬瓜肉吃起來也很涮嘴，醬汁鹹淡適中很下飯，另外菜餔蛋厚實也給的很多，整個便當吃下來超合我的口味很好吃

特製排骨便當

特製排骨便當也是店內人氣菜色，排骨份量不小幾乎排滿整個便當，店家是炸排骨不是滷排骨，排骨炸到酥香不會太乾，排骨酥香肉質有彈性，還有黑胡椒香氣，難怪可以那麼受歡迎

真心推薦吉仔冬瓜飯雖然是家自助餐便當店，但餐點都很有水準，就連配菜也不會馬虎，吃過還會讓人想要再訪

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

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店家/景點資訊

店家名稱：吉仔冬瓜肉飯

所在地址：臺灣新北市土城區延和路27號

營業時間：一 二 三 四 五 10:30-20:30

店家電話：02 2265 4318 Google即時導航

交通資訊

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