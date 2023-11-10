為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 吉仔冬瓜肉飯|土城美食/超人氣土城好吃便當推薦(菜單價錢)

吉仔冬瓜肉飯|土城美食/超人氣土城好吃便當推薦(菜單價錢)

2023-11-10 08:35:04 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：115
share
窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：715篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 土城區

造訪商家：吉仔冬瓜飯
place新北市土城區延和路27號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

吉仔冬瓜肉飯這家社團討論度很高超人氣土城美食，網路評價破千則4.1顆星土城好吃的便當專賣店，網路鄉民封為在地最強排隊便當店，吉仔冬瓜肉飯菜單有排骨、紅燒肉、冬瓜肉、梅干扣肉、宮保雞丁等等，份量多就連便當配菜也很豐富，吃完會讓人想要再訪，趕緊來跟大家分享

內容目錄

吉仔冬瓜肉飯在哪裡

 

吉仔冬瓜肉飯這家土城便當店地址就在新北土城延和路27號，不論開車或騎車來買便當，一定要找好停車位再來買，店家還特別提醒為了您的荷包前面紅線請勿停汽機車

吉仔冬瓜肉飯營業時間

 
 

 

吉仔冬瓜肉飯營業時間從早上10點半賣到晚上8點半，星期六日會固定公休，樹小編用餐時段來買，遠遠就看到排隊人龍超過2個店面，來到這裡排隊是必須的，不過店家手腳很快，所以也不會等太久

不得不說排隊人潮越多，真的會讓人好奇到底有多好吃，我看到排我前面都一次就買好幾個便當，整個買氣有夠旺的啦

吉仔冬瓜肉飯點餐方式

吉仔冬瓜肉飯點餐方式，店家有寫明點餐規則，記得照著說就好，先是要幾個便當，然後要挑什麼配菜，主菜要點什麼

吉仔冬瓜肉飯菜單價錢

吉仔冬瓜肉飯菜單價錢，只有外帶便當為主，便當種類算算有10多款可以選擇，比較熱門的有冬瓜肉、排骨以及紅燒肉等等，其他還有梅干扣肉、宮保雞丁、青蚵、糖醋里肌等等

吉仔冬瓜肉飯的配菜都會有變化，所以每次吃到的菜色都會有所不同，現場可以看到後面廚房煮好都會拿到前方餐台，還看到現場現煎菜脯蛋

店家手腳都很俐落，可以一次打菜好幾個便當都沒問題，配菜最受歡迎的菜脯蛋推薦必點，另外還有辣椒在桌子上自己加

冬瓜肉飯

店名都叫冬瓜肉飯所以必須吃一下家傳冬瓜肉便當，店家給的冬瓜肉真的很多，清爽冬瓜肉吃起來也很涮嘴，醬汁鹹淡適中很下飯，另外菜餔蛋厚實也給的很多，整個便當吃下來超合我的口味很好吃

特製排骨便當

特製排骨便當也是店內人氣菜色，排骨份量不小幾乎排滿整個便當，店家是炸排骨不是滷排骨，排骨炸到酥香不會太乾，排骨酥香肉質有彈性，還有黑胡椒香氣，難怪可以那麼受歡迎

真心推薦吉仔冬瓜飯雖然是家自助餐便當店，但餐點都很有水準，就連配菜也不會馬虎，吃過還會讓人想要再訪

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊
喜歡樹小編的文章不妨幫忙按讚分享給我掌聲鼓勵
歡迎加入Darren蘋果樹旅遊玩樂誌跟著我玩透透吃夠夠吧
►E-mail：[email protected]
►FB：Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 ►IG：darrenappletree ►TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSXwxbu4/ 阿樹團購優惠社團(好物優惠開團)：桃園吃喝玩樂團購優惠吃貨團

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：吉仔冬瓜肉飯
  • 所在地址：臺灣新北市土城區延和路27號
  • 營業時間：一 二 三 四 五 10:30-20:30
  • 店家電話：02 2265 4318
 
 

 

 

 

交通資訊

 
 

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

噗嚨哄海鮮餐廳|正妹老闆娘台北熱炒包廂/大安海
延伸閱讀

古意人養生米粿|藏在市場宜蘭紅龜粿/宜蘭麻糬伴手禮(菜單價錢)

 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

康橋商旅台南民生館|台南平價住宿推薦/24小時點心飲料冰淇淋免費吃

 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

港宏燒臘|新莊美食/新莊香城燒臘徒弟接手港式燒臘便當推薦(菜單價錢)

 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：715篇

網站：https://www.darren0322.com/ FB：https://www.facebook.com/darren0322/ 邀稿邀約：darrenje0322@gmail.com Darren蘋果樹(阿樹いっき) 經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群、主題：國內外旅遊、美食、生活資訊

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
伍股鹹粥小吃店 照片

伍股鹹粥小吃店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市五股區
阿楠食堂「炊飯、涼麵」 照片

阿楠食堂「炊飯、涼麵」

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
72度C舒肥健康餐 永和保平店 照片

72度C舒肥健康餐 永和保平店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市永和區
小食聊聊Brunch 照片

小食聊聊Brunch

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
金枝紅糟肉圓(總店) 照片

金枝紅糟肉圓(總店)

4.35 (1人評鑑)

區域：新北市瑞芳區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up