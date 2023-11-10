怡寶吐司｜銅板價滿餡韓式吐司早午餐，融入台式元素的創意口味！

香噴噴的韓式奶油吐司誰能抗拒，在審計新村附近新開的【怡寶吐司】，主打滿餡爆料的豐盛食感路線，同時融入創意新奇的口味元素，從炸雞、燒肉、黃金泡菜、芋泥通通有，還有各式各樣的早午餐可以選擇，想要吃飽飽也不用花大錢！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【怡寶吐司】位在台中市西區華美街，鄰近國美館、審計新村等景點，外觀有著可愛的吐司招牌，開車可停放忠明南路河邊停車位。

▼【怡寶吐司】以灰色系的質感裝潢為主軸，分為室內和戶外的兩區座位，在綠意植栽點綴下很有清新感，無論獨自前來或多人都適合，也可以透過線上點餐直接外帶!

▼【怡寶吐司】的餐點都是現點現做，將一大塊奶油直接塗在鐵板上，再把吐司放進來煎烤料理，過程中散發迷人的香氣。

▼【怡寶吐司】擺放了三款醬料和餐具自取，還有台中人最愛的東泉辣椒醬，讓大家可以任意搭配口味。

菜單

【怡寶吐司】以吐司專賣為主打，分為較厚實的韓式吐司或經典的方形牛奶土司，另外有有、炸物、蘿蔔糕，炒麵等，吐司品項最低45元起跳，加價49元就可以升級成套餐。

餐點介紹

炸雞歐姆蛋韓式吐司💰95元

▼料多到滿出來的炸雞歐姆蛋韓式吐司，塞入超厚實的現炸雞腿排，軟嫩充滿蛋香的歐姆蛋，伴隨大量的生菜清爽又夠味，香濃的胡麻醬很有加分效果，大口咬蓬鬆帶有微甜感的吐司體，吃起來過癮又很有飽足感！



台味十足套餐💰159元（泡菜燒肉歐姆蛋韓式吐司＋馬鈴薯泥＋酥炸蘿蔔糕＋黃金脆薯＋25元飲品）

▼超澎派的台味十足套餐，包含泡菜燒肉歐姆蛋韓式吐司，馬鈴薯泥＋酥炸蘿蔔糕＋黃金脆薯拼盤，還能任選一杯25元飲品，主角泡菜燒肉歐姆蛋韓式吐司，加入了店家自製黃金泡菜，結合洋蔥拌炒過的恰恰五花肉，在嘴裡炸出迷人的油脂香氣！

▼酥炸蘿蔔糕外脆內彈牙，沾點醬油膏好有台味!

滑順芋泥肉鬆牛奶吐司💰55元

▼喜歡甜口味的推薦滑順芋泥肉鬆牛奶吐司，在鬆軟綿密的奶香吐司中，塗滿帶有顆粒感的芋泥，再鋪上厚厚一層的鹹肉鬆，又鹹又甜的口味好涮嘴，滑順的芋泥讓整體吃起來不會乾～

麥克雞塊＋25元飲品💰49元

▼餐點加價49元就能升級成套餐，包含麥克雞塊和25元飲品任選，雞塊吃起來酥脆好咬，不會過於油膩！

柚香烏龍茶💰45元 香醇奶茶💰30元

▼飲品的選擇也是相當豐富，我很喜歡這杯柚香烏龍茶，入口有著淡雅的茶香，伴隨柚子果肉的酸甜感，喝起來相當順口不甜膩！

用餐心得

看著看著是不是就想流口水，這家【怡寶吐司】用料超實在，每一款的餡料都多到快滿出來，搭配滿滿的生菜吃起來清爽不膩口，私心推薦充滿創意的泡菜燒肉，酸酸甜甜的滋味特別又好吃，重點是價格也不會太貴，不用飛韓國就能吃到同款風味！

店家資訊

怡寶吐司

粉絲團：怡寶吐司 FB

地址：台中市西區華美街86號

電話：0966-860-367

營業時間：07:00～14:00（週二休）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/