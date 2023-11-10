彰化景點美食推薦/日式禪風庭園用餐氛圍【松柏軒景觀餐廳】董事長私廚料理、懷舊經典台灣古早味美食；茹素有素食套餐可點食

在松柏軒用餐(享) 成美文化園 免費停車(文內有:松柏餉午成美餐宴午餐/下午茶/晚餐/桌菜菜單)

松柏軒景觀餐廳

電話:04-822-1199

營業時間:

(午餐)11:00~14:00(最後點餐14:00)

(下午茶)14:30~17:30(最後點餐16:00)

(晚餐)17:30~21:00(最後點餐19:30)

(午宴或晚宴)預約制、桌菜包場或包區

地址: 彰化縣永靖鄉中山路二段86號

粉絲頁: 松柏軒景觀餐廳

餐廳~不能帶毛孩入內用餐(導盲犬除外)

(食記圖文~有時效性)避免日後松柏軒各餐期MENU菜色/價格/餐食內容做調整更新(僅供參考)請以官網活動及現場菜單為準！

以松柏為名、取珍木為景(松柏軒景觀餐廳) 又有中部第一景觀餐廳之美稱

餐廳門面是以質樸簡約清水模呈現現代風建築外觀；融合(日式禪風庭園造景)給人一種舒適靜謐禪風美感!

經常被朋友(成美文化園)旅遊打卡照誘惑!

放小紫賞遊口袋名單已久

今天終於換小紫來賞遊啦!!

詳細遊記 (上集/東園區景色)【成美文化園】紫幻許願藤/花好月圓/播夢種子/幸福小徑/百日紅大道/落羽松/千歲玉蘭花(親子/寵物友善景點)

我們是在( 成美文化園 )售票處看到 ( 預約)成美饗宴、松柏餉午套餐可享( 成美文化園 )門票半價+送50元商品抵用券+折抵停車費(免費停車)

大仁哥覺得挺划算的! 於是捨棄原本想品嚐永靖美食小吃計畫，在購買 成美文化園 門票前~於(售票處現場預訂)今天午餐改吃(松柏軒套餐)來個『文化&美食』雙享之旅。

PS：此用餐享門票優惠 非~常態活動! 開賣到何時不確定？園區隨時都可能更新優惠內容/下架此好康

避免您看了食記、沒事先預約(直接到餐廳)或購票時發現優惠好康已結束(生氣或誤解)

門票優惠訊息『 僅供參考』

避免爭議!最新成美文化園優惠好康資訊~請您一定要先查看園區 官網 訊息或電洽做詢問

(溫馨小提醒) 成美文化園 假日遊客多

(預約享用)松柏餉午成美饗宴饕客勢必也會很多(建議您)若已確定旅遊日期、可以『提前預約/訂位』假如您錯過了『成美饗宴午餐/套餐』下午2點半也有『松柏之霞-輕奢午茶宴』九宮格中式午茶可預訂

成美文化園 -園區超大！佔地10公頃 寵物友善

分成 東園區(遊記點我) 與西園區( 遊記點我 )兩大區

有毛寶貝家庭~毛孩放置自備寵物推車、背帶或提袋內(可)進入成美文化園參觀 (導盲犬免放推車) 非常適合一家老小、全家出遊欣賞百年古厝(成美公堂)與園區內松柏等珍貴美樹美花漫遊文化園紓解平時勞碌工作之壓力。( 松柏軒餐廳禁寵物入店/導盲犬除外)

11月是紫色(許願藤)開花季節

目前花兒初開、還不是盛開時期

您可以規劃安排親子遊或情侶約會拍美照+松柏軒景觀餐廳用餐

我們預約11點吃午餐

進店後在櫃檯報到!

在松柏軒用餐享免費停車(若您是純賞遊-成美文化園、沒有在松柏軒吃午餐)離園時需另付停車費100元/次。

等於用餐+賞遊成美文化園『停車免費』捏!

記得先在櫃檯填寫您的(車牌號碼)

櫃檯會幫您做(停車費)消磁

離開園區時就不用 再繳停車費

停車場位置( 點我 )查看成美文化園遊記有圖文指引

(下圖)展示著松柏軒與鹿港(正利木器行)品牌合作之『花窗+烏干金XO醬禮盒』

花窗是彰化鹿港傳統技藝之一。取『三重丸七寶古錢』造型、錢與前(同音)更有富貴近在眼前的吉祥寓意，圓古錢外觀象徵園滿、團圓，買送禮很有質感

(另有)野生烏魚子醬、北海道干貝XO醬(2入禮盒)及花窗杯墊可單買!

用餐環境分成兩大區

(下圖)2~10人用餐座位、窗邊位子可邊用餐邊賞窗外庭院松柏美景

往後走另一區座位區

則是非常適合家族旅遊、員工旅遊、社團團遊或預訂(宴會用餐)之多人團體

服務生帶位~安排我們坐在窗邊座位

深秋中午自然光灑落舒服(若炎夏可能會顯熱)

免擔心嘿!! 其實入座沒多久服務生立即主動拉下窗簾為我們這區用餐客人遮擋餐桌陽光

松柏餉午．成美饗宴(午餐套餐)$630元+10%服務費

套餐有分葷食與素食

預約用餐在櫃檯報到時服務生有問: 是否有茹素客人？

套餐菜色內容會依季節不定時做調整(小紫今天吃的成美饗宴餐食與價格僅供參考喔(請以您享食當日現場菜單為準)

素食菜單(菜色如下表/右)

酒品飲料MENU+10%服務費

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

6歲(含)以上，未滿12歲孩童有兒童餐可點食 $300元+10%服務費

午後時光也有中式下午茶(輕奢午茶宴) $450元+10%服務費

一次點2客(午茶宴)可折抵停車費(乙台)若購買(成美文化園)門票入園再享50元午茶折抵券(用餐可做折扣)

活動好康到何時？以官網公告為準(僅供參考)

松柏之夜山海食藝(晚餐套餐) $720元/人+10%服務費

原本以為平日午餐時段用餐客人應該不多

沒想到11:30餐廳裡已坐約7成客人『假日』可想而知(用餐客人)肯定更多! 避免假日訂不到位子、真心建議真的要提前預約訂位

成美饗宴午餐(套餐) 每人$630元+10%服務費(中午2點前均可用餐)

總共8道精緻餐食(依季節、不定時調整菜色)

我們兩位用餐 入座後服務生送來今日(松柏餉午)成美饗宴的屏東小農檸檬飲

口感酸甜順口非常純的檸檬汁香氣既解渴又開胃吃完烤魚喝一口還可解膩!

忘了曾看過哪篇食記分享: 檸檬飲是一人一杯？

剛剛跟櫃檯報到時小紫有先詢問做確認!

原則上是一人一杯(沒錯)

但~餐廳出餐時飲品份量都會多給、絕對不可能一人真的僅喝一杯的份量。每桌檸檬飲份量多寡，將視您們幾位同桌用餐而提供不同cc數之小農檸檬飲

我們實測(真的捏)

先各倒一杯後~壺內還有剩檸檬飲可以續杯

這兒的『檸檬飲』真的超好喝!

好喝到我們逛完(成美文化園)要離園前經過(松柏軒)又走進來外帶一瓶(1000cc)$150元檸檬飲車上喝

(外帶的飲品~不收服務費)很可以

松柏豐味有機蔬 佐主廚特調和風醬

脆口生菜沙拉淋和風醬帶著芥末子香氣搭玉米脆片酸v脆口很開胃

沙拉裡頭有一大顆炸蝦球

蝦球麵衣沾裹一層厚厚(金沙醬) 沙沙鹹蛋黃鹹香滋味『金沙蝦球』外酥內Q、蝦肉鮮甜又彈牙

鮮味雞汁蒸芙蓉

出餐時原本心想...600多元套餐怎麼只有這麼樸素的蒸蛋？sorry~我錯了! 誤會大啦！

蒸蛋入口有著滑嫩濃郁雞汁香

大仁哥吃到一半時說: 有料捏! 原來好料藏在杯底!

真的ㄝ芙蓉蒸蛋(內餡)是深藏不露的給饕客一種驚喜感! 有倒吃甘蔗fu~餡料全都藏在盅底唷(半隻鮑魚、香菇、魚板、雞肉）

餐桌上桌卡除了有各餐期之菜單外

(下圖)這張介紹著(留福納財虎咬豬與在地食材鮮炸捲)特色

留福納財虎咬豬 (這是2人份刈包)附炒酸菜、香菜、花生粉

看立卡介紹:刈包(虎咬豬)是選用在地"溫體豬肉'滷製

肥瘦相間五花肉滷的很入味；不會有肥膩感！炒酸菜很脆口，花生糖粉是帶顆粒狀(花生顆粒咀嚼後散發的堅果香氣比純使用磨細花生粉來的香)

烙印著成美公堂(學好孔孟)獨創字唸ㄎㄧㄤˇ 刈包皮

製程只加鮮奶(全程不加半滴水)以純鮮奶揉製麵糰、細嚼刈包帶著淡淡奶香口感Q彈愈嚼愈香_

此時隔壁桌傳來服務生與客人互動的歡笑聲

我好奇的靜下來聆聽是在分享什麼好康？

打卡+店家粉專按讚+google評論立即招待(主廚私房小菜)

今天招待的是我們剛進餐廳時伴手禮區看到的『北海道干貝XO醬』

鄰桌客人的歡笑聲是在謝謝服務生好康報報!

直誇這北海道干貝XO醬包夾在刈包內~好香

後來哥也有打卡評論做兌換! 招待的主廚私房小菜~份量給很多

干貝已炒成一絲一絲細絲模樣、入味鮮香若買回家炒菜、配粥、煮麵食做料理提味(很棒)送禮也很讚

我們也夾超多『北海道干貝XO醬』包夾在刈包內品嚐

爌肉(五花肉)滷的很香很入味

瘦肉口感軟硬適中；肥肉部位輕嚼幾下立即化開

看似簡單的台灣古早味小吃刈包灑上帶顆粒花生糖粉真的特香+XO干貝醬多了"鮮"味真的更涮嘴

鹿茸菇燉雞湯盅 (一人一盅)

裡面有雞腿肉與雞二節翅，肉品燉煮到非常嫩口好咬食

綜合菇品吸飽雞湯帶著淡淡菇香

煲湯湯頭濃郁回甘

在地食材鮮炸捲 (一份一捲) 附番茄醬+泡菜佐食

選用溫體豬絞肉+魚漿、荸薺等黃金比例食材、調味手工拌打成肉餡再於外層放一層豬網油包裹油炸

外層酥脆、內部咬開立馬緩緩流出肉汁、加了荸薺丁吃起帶著脆脆口感、肉餡很香吃的到肉甜

台式泡菜酸中帶甜很解膩。沾佐蕃茄醬吃讓我憶起小時候小紫外公辦桌時、手工現包現炸製作『網紗肉捲』的帥帥職人模樣(6、70年代的鄉下流水席/辦桌)都還會使用(蘿蔔/冬瓜/大黃瓜/番茄/蘋果/柳橙)等...新鮮蔬果做果雕；現在幾乎失傳啦!想看到美美果雕盤飾、需到大飯店用餐才看的到嚕

這炸肉捲很古早味且又鮮香

鮮香鯖魚狀元烤

(下圖) 2人份/一人一片。附檸檬角、七味粉、椒鹽粉

鯖魚皮烤的非常酥香脆口、下方還有舖烤杏鮑菇

烤鯖魚油脂相當豐富(口感細緻，魚肉不會柴)淡淡魚肉鹹鮮滋味擠一點檸檬汁再沾胡椒鹽~很好吃

烤魚含魚刺喔! 這不是無刺烤鯖魚

若是親子家庭用餐，媽咪們夾給小寶貝吃時要小心有魚刺

切滾刀塊烤杏鮑菇QQ地

松柏特製佳甜點 今天是木耳飲

這道加了枸杞冰涼養生甜品 白木耳燉煮到入口即化感(甜度適中)滿滿天然果膠、咕溜順口

除了來彰化永靖( 成美文化園 )旅行、品嚐( 松柏軒 )成美饗宴午食套餐享免費停車等好康外

松柏軒也是許多公司行號或團體舉辦活動(午宴)熱門首選，今天中午(有數組)團體客人來此聚餐享用桌菜；生意不錯捏

原本吃飽想到餐廳外松柏庭園散散步

服務生說: 因近期餐廳後方有新建物施工、考慮到客人的賞遊品質(暫不開放)松柏庭園區

(下圖) 外觀看起來已完工、內部尚在裝潢趕工的美美建築。不曉得未來會是( 成美文化園 )園區內的哪個新展館？

只能等...2024開放新館時再回訪參觀趣!

賞遊 成美文化園 or來彰化小旅行

(提前預約)松柏餉午、成美饗宴(午食套餐)品味董事長私廚設計的台味套餐美食後~漫遊台版兼六園美景、百年古厝(成美公堂)、歐式庭園裝置藝術賞花趣很紓壓

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每個人對『松柏軒』餐食喜好不盡相同，10/31食記心得僅供參考 ；營業時間、菜色內容優惠訊息；請依餐廳(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(按讚+追蹤)您的支持是生病的我繼續寫文的動力!一起趴趴走找尋下一站美食景點go