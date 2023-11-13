新開幕的中永和宵夜美食、中和晚餐宵夜推薦，Yuna回訪3次了！中和港式餐廳粵焱港式料理、主打台北宵夜、南勢角宵夜，有賣港式熱炒、港式點心及飲料，讓中和宵夜場你的肚子不再做餓夢，位處烘爐地附近也有許多年輕人下山品嚐這家深夜食堂。粵焱港式料理在哪裡？地理位置粵焱港式料理如果是搭捷運可以坐中和新蘆線搭到南勢角再從4號出口走路大約5分鐘！如果是開車需要停車的話可以停附近的俥亭興南停車場，停好走到粵焱港式料理只需要2分鐘喔！<如果是在地中永和人，其實粵焱港式料理就在興南夜市裡面啦。>中和必吃粵焱港式料理沒有目的性的找真的會很容易錯過粵焱港式料理這家小店！因為粵焱已經在興南夜市末端了，比較熱鬧大概在前段那邊！小吃大部分也集中在那個區域~但也因為這樣少了吵雜的人群聲，想慢食好好坐下吹冷氣吃飯，粵焱港式料理真是不二選擇~《中永和宵夜美食千萬不要錯過粵焱港式料理》粵焱是港式料理為主的餐廳，也有粵菜的餐點，其實港式料理就是從粵菜這個菜系分支過來的，港式又增加了更多元素，所以口味形成了更特別的存在(粵焱店裡牆上寫的)(我根本不知道)(我現在才知道) 粵焱港式料理菜單價格MENU 粵焱港式料理菜色有哪些？ 菜色分別有港式熱炒、港式點心、冷菜冷盤、港式炒飯、港式煲仔飯及牛肉河粉，再來蒸魚蒸蝦，個人老火煲湯等，也有一些中和港式才會出現的港式飲茶，凍檸茶呀絲襪奶茶！(沒有絲襪味)(被打)。 港式熱炒一個品項又分2到3種料理方式：例如糖醋、宮保、避風塘等，光熱炒區就有39道港粵料理(驚呀..我還不吃爆XD 菜色真的很多元化，想吃什麼就吃什麼，就算每天來吃也不會吃膩！ 粵焱港式料理套餐超划算 第一次來如果因為太多選擇不知道怎麼點，會建議大家可以先點套餐開個路！ 之後再開發其他單點菜色！或是點套餐吃不夠再加點其他菜也是很不錯的選擇唷~ 港式料理一人套餐只要$299 算是隱藏菜單，因為MENU上的套餐只有雙人及四到六人套餐，需要現場掃線上菜單才會看到X D 粵焱港式料理詳細菜色介紹 精選個人套餐$299 精選個人套餐(三菜+白飯)： (小)冬瓜糖醋鯛魚片/鳳梨咕咾肉 二選一 (小)芥蘭炒牛肉/芥蘭炒臘味 二選一 (小)金沙芙蓉豆腐/避風塘芙蓉豆腐 二選一 白飯 是泰國香米，米飯的水和米的比例被精確計算，讓每粒米都能充分吸收水分，達到完美的軟硬程度。煮的軟硬適中相當Q彈，這個白飯給過喔！ 基本套餐都會先附一碗，吃不夠可以跟老闆說飯是可以一直續的。 糖醋咕咾肉(1人份) 這道糖醋咕咾肉，將香脆的炸肉塊、鳳梨、青椒和酸甜的糖醋醬汁完美結合，味道獨具特色，令人垂涎三尺。配角鳳梨跟青椒也毫不遜色，清爽解膩~最重要的是他完美的肉質！超級軟嫩，非常適合牙口不好的人(我)XD。 避風塘芙蓉豆腐(1人份) 這道避風塘芙蓉豆腐將雞蛋做成豆腐狀，加上蒜頭、蔥末蔥段、辣椒、紅蔥頭等食材結合避風塘醬拌炒後豐富了的整體口感和風味，芙蓉豆腐炸至外表炸至金黃酥脆，咬下去卻相當嫩滑，還有蔥蒜的香酥，一起吃、單吃蒜酥、單吃豆腐都很讚，是一道完美又下飯的料理。 芥蘭炒牛肉(1人份) 牛肉非常滑順鮮嫩不老，芥蘭菜咬下去爽脆新鮮不會有芥蘭苦苦的味道！ 有時候不喜歡某些菜就是怎麼處理都處理不了不好吃的部分，但這道芥蘭炒牛肉炒的非常加分，好像失去芥蘭菜反而失去了靈魂XD 絲襪凍奶茶(套餐加購價30元) 咦~不小杯阿還有更大杯的，喝起來順口好喝，台式跟港式折衷風味，適合不喜歡港式濃厚口感但又覺得台灣奶茶很無聊的嚐鮮喔！(沒有絲襪味)(又來 粵焱港式料理總結心得及評價 粵焱港式料理吃完心得 粵焱港式料理是台北深夜食堂台北宵夜 有問過老闆為什麼需要那麼辛苦？開到南勢角宵夜場，大部分知道的中和粵菜料理、中和港式營業時間都是正常的中午及晚上的餐期~ 老闆說因為半夜找吃的真的很辛苦！一成不變的就是便利商店阿麥當勞~或是燒餅豆漿，真的很無聊，更慘的是有的人真的是下班晚了是想吃晚餐而不是宵夜，所以粵焱港式料理是半夜也有營業的宵夜餐廳，中和晚餐宵夜推薦！！ 粵焱港式料理評價 這邊半夜除了剛下班的人，也有很多去南勢角山上的烘爐地附近夜遊看夜景的年輕人結束行程就下來吃晚餐！ 晚上還不知道吃什麼嗎?南勢角宵夜就挑這家啦真的大推薦喔^ ^ 大家也知道Yuna是台中人，現在每到了飯點就很心心念念這家粵焱港式料理，因為台中竟然沒有這種店…好可惜(捶地板) 他們的春風得意腸還有冰火菠蘿油也很好吃(流口水)(忘記拍照下次再介紹) Yuna不客觀評分 4.5顆星 粵焱港式料理店家及用餐資訊 粵焱港式料理 地址：新北市中和區信義街82號(捷運南勢角4號出口) 停車：俥亭興南停車場，走路2分(無特約) 營業時間：下午6：00–凌晨3：00，週四公休 電話：0983-403-979 粉絲團：https://www.facebook.com/justfriedrice.tw Yuna小提醒！ 因為現場座位數不多非常強烈建議大家一定要訂位， 因為餐點都是現點現做雖然出餐非常快速但避免餓肚子還是需要小等一下~ 熱炒最後點餐時間是凌晨的1：50，之後只有港式點心及飲料。 如果喜歡我的文章歡迎分享，或是追蹤我的FB粉專及IG！