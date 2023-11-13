新開幕的 中永和宵夜美食 、 中和晚餐宵夜推薦 ，Yuna回訪3次了！ 中和港式餐廳 粵焱港式料理 、主打台北宵夜、南勢角宵夜，有賣港式熱炒、港式點心及飲料，讓 中和宵夜 場你的肚子不再做餓夢，位處 烘爐地附近 也有許多年輕人下山品嚐這家 深夜食堂 。

粵焱港式料理在哪裡？地理位置

粵焱港式料理 如果是搭捷運可以坐中和新蘆線搭到 南勢角 再從 4號出口 走路大約5分鐘！如果是開車需要停車的話可以停附近的 俥亭興南停車場 ，

停好走到粵焱港式料理只需要2分鐘喔！

<如果是在地中永和人，其實粵焱港式料理就在興南夜市裡面啦。>

中和必吃粵焱港式料理

沒有目的性的找真的會很容易錯過粵焱港式料理這家小店！因為粵焱已經在興南夜市末端了，比較熱鬧大概在前段那邊！小吃大部分也集中在那個區域~

但也因為這樣少了吵雜的人群聲，想慢食好好坐下吹冷氣吃飯，粵焱港式料理真是不二選擇~

《中永和宵夜美食千萬不要錯過粵焱港式料理》

粵焱是港式料理為主的餐廳，也有粵菜的餐點，其實 港式料理就是從粵菜這個菜系分支過來的，港式又增加了更多元素，所以口味形成了更特別的存在 (粵焱店裡牆上寫的)(我根本不知道)(我現在才知道)