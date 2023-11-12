為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > {台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳承阿嬤好滋味的火鍋店，超推他們家的麻辣牛奶鍋！/內有菜單

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳承阿嬤好滋味的火鍋店，超推他們家的麻辣牛奶鍋！/內有菜單

2023-11-12 20:51:27 別讓一姐不開心 人氣：135
share
邀約
窩客好文

別讓一姐不開心

發表篇數：189篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：丹閎鍋
phone04-2326-1125
place台中市西區忠明南路46號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳承阿嬤好滋味的火鍋店，超推他們家的麻辣牛奶鍋！/內有菜單

台中根本就是火鍋的天堂啊！最近發現了一家由藝人李千娜兄妹合力在台中西區成立的「丹閎鍋」，

店內裝潢充滿復古懷舊風格，還有獨立的包廂可以預訂，傳承了阿嬤的好滋味，還有獨門慢熬湯頭加上頂級新鮮食材，難怪每次經過都超級多人，

超推薦他們家的麻辣牛奶鍋，香醇甘甜不燥熱，各種肉品都是新鮮現切，份量十足也很鮮甜，

喜歡吃火鍋的朋友一定不要錯過！
影片在這裡：https://www.instagram.com/p/CzTzjEvvpqo/

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

丹閎鍋

地址：台中市西區忠明南路46號

電話：04-23261125

營業時間：17:00~24:00（週一公休）

線上訂位https://www.google.com/maps/reserve/v/dine/c/JhPn1o4JoJ8

菜單丹閎鍋菜單

粉專丹閎鍋

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

「丹閎鍋」店家的位置在忠明南路與長春街口，雖然沒有停車場，

不過忠明南路上的路邊停車格很多，不管是機車還是汽車停車都很方便，

而且「丹閎鍋」也與sogo百貨、勤美商圈，以及國立自然科學博物館鄰近，很適合逛街、遊玩之後來享受美食。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

前庭擺設了網美打卡盪鞦韆，可以坐在鞦韆上享受一下瓊瑤少女的美照。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

一推開厚實的木製大門，馬上就被店內復古又充滿特色的裝潢吸引，

大紅色的客家花布，以及木質裝潢餐椅，搭配傳統屋瓦的設計，真的是太有心啦！

而「丹閎鍋」這店名也是相當有意義，

因為丹閎鍋是由藝人李千娜三兄妹一起合開的火鍋店，以奶奶名字中「丹」以及哥哥名字的「閎」字，

希望丹閎鍋傳承了記憶中阿嬤那傳統又充滿熟悉的味道，透過家人傳承讓在座的每一位客人，

都可以感受到阿嬤那疼惜孫子的純樸心思，每一個鍋物都是對阿嬤的思念啊！

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳
店內的座位有吧台區，也有二、四人的座位，對於親子用餐也相當友善，都會事先準備兒童餐椅以及餐具。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

店內還有一間超特別的包廂，裝潢的古色古香相當有特色，

可以容納8人以上，非常適合親朋友好友、家庭聚會等等，都非常適合。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

店內鍋物有丹閎系列、獨家麻奶鍋、牛奶貴賓、麻辣鴨血、燒酒、壽喜以及昆布系列，選擇非常多樣，

每一份鍋物都會有基本的菜盤，

丹閎鍋害有推出「菜盤換肉」的服務，對於肉肉一族的朋友真的是幸福了吧！

店家對於親子用餐也相當友善，120公分以上孩童才需要共鍋費，而且共鍋費還可以折抵單點食材，點超過200元就不收共鍋費，真的是佛心了。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

點好鍋物，就可以到醬料區調配專屬的醬料了，

超推他們家的特製辣醬，不管是搭配肉品還是蔬菜都很搭，

另外有提供冷飲無限暢飲，更厲害的是他們還有提供莊園咖啡豆的咖啡機，真的是很有誠意。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

這次我們總共三個大人兩位小孩一起用餐，

點了三份鍋物，每一份都會有菜盤之外，肉品給的相當有誠意，超大一盤！

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

丹閎鍋加提供的菜盤，沒有多餘的火鍋料，主要都是提供新鮮的蔬菜，健康美味就可以吃到食物本身的鮮甜。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

獨家麻奶鍋

丹閎鍋特製熬煮的獨家麻奶鍋，微麻微辣的口感搭配牛奶的濃郁香氣與香甜，

可以直接單喝湯頭都沒有問題。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

牛奶貴賓系列

新鮮牛奶加入高湯以及洋蔥一起熬煮，讓牛奶鍋濃郁香甜奶味十足，

除此之外，牛奶鍋還會附贈一隻可愛的乳酪貴賓狗，可以放入鍋物一起熬煮，讓湯頭更加濃郁香甜。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

昆布系列

簡單的昆布以及清澈的高湯，湯頭沒有花俏的調味，只有食材熬煮過後單純的甘醇，簡單就是如此美味。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

霜降雪花牛

個人好推薦他們家的霜降雪花牛，牛肉色澤鮮紅漂亮，油花分布均勻，

不管是在哪一種鍋物裡涮都好好吃，不過個人推薦搭配麻奶鍋，口感特別好。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

小麥梅花豬

他們家的梅花豬由花比較少，相對的口感也比較扎實彈牙好吃。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

香煎去骨嫩雞腿肉

丹閎鍋的去骨雞腿非常特別，會先將去骨雞腿肉進行油煎，將雞腿肉外層堅的有點焦香，鎖住雞腿肉的鮮甜肉汁之後再放入鍋裡，

煮出來的雞腿肉肉質相當鮮美多汁，超級好吃！

（出餐的時候雞腿肉還沒有全熟，記得一定要煮熟之後才能吃喔！）

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

在用餐的時候，工作人員的服務跟態度超級好，

看到我們火鍋裡的湯比較少了，都會過來主動詢問是否要加湯，

而且加湯的湯底也很有誠意，像是牛奶鍋就是添加專屬的牛奶高湯，麻奶鍋則是可以添加麻辣原汁還是牛奶高湯，

讓鍋物整體吃起來口感依舊抱持完美。

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

銀耳甜湯（餐後甜點）

吃完火鍋可別急著離開，丹閎鍋還會特別準備鍋後甜點，

這次店家提供的是香甜養生的「銀耳甜湯」，甜蜜的好滋味完全收服了味蕾，小朋友好吃到一直問說能不能續碗呢！

{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳

這次來丹閎鍋用餐，不管是店內的裝潢用餐氣氛、工作人員的服務態度，還有火鍋湯頭、食材上都讓人相當滿意， 

地點停車也非常方便，對親子用餐也相當友善，喜歡吃鍋的朋友，

千萬不要錯過，強烈建議一定要事先預約訂位，現在只要是壽星使用「線上訂位」就會有肉品二擇一免費增量的活動喔！（當月100g/當日150g），

（實際活動店家公告為主）

而且因為是藝人開設的店家，說不定來用餐還有機會巧遇藝人，或者是李千娜本人喔！

文章標籤

別讓一姐不開心 丹閎鍋 台中美食 台中西區美食 台中火鍋 台中火鍋推薦 台中火鍋推薦2023 李千娜 李千娜火鍋 藝人推薦鍋物⁣ 台中西區火鍋 親子寵物友善餐廳 網紅打卡美食⁣ 台中個人火鍋 台中地圖美食⁣ 蒜頭蛤蠣雞湯鍋 麻辣牛奶鍋 壽星活動 台中勤美商圈美食 台中丹閎鍋
 
創作者介紹
創作者 一姐爸 的頭像
一姐爸

別讓一姐不開心http://jack74327.pixnet.net/blog




#別讓一姐不開心
morechevron_right
文章關鍵字
別讓一姐不開心 丹閎鍋 台中火鍋 台中西區美食 more
檢舉
share
chevron_left

{台中美食}哥寶哈妮GlobalHoney來台中開店囉！
延伸閱讀

【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店的招牌也是好吃的底蘊

 Julia Hsu

【美食】台中美食推薦－Smile Cøffee 憲賣咖啡（台中市北屯區／早午餐推薦／菜單／北歐丹麥咖啡吧）

 簡婕恩
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

別讓一姐不開心

發表篇數：189篇

作者的其它文章
同類據點
蜀九品麻辣火鍋 照片

蜀九品麻辣火鍋

4.00 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
京川鍋物 台中逢甲店 照片

京川鍋物 台中逢甲店

3.95 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
初鍋物私廚(預約制) 照片

初鍋物私廚(預約制)

4.40 (1人評鑑)

區域：台中市西區
鍋杯杯 照片

鍋杯杯

3.55 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
洞豆腐 酸白菜/麻辣鍋 照片

洞豆腐 酸白菜/麻辣鍋

4.65 (3人評鑑)

區域：台中市北屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up