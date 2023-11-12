{台中美食}台中西區火鍋推薦「丹閎鍋」，李千娜兄妹合力打造傳承阿嬤好滋味的火鍋店，超推他們家的麻辣牛奶鍋！/內有菜單

台中根本就是火鍋的天堂啊！最近發現了一家由藝人李千娜兄妹合力在台中西區成立的「丹閎鍋」，

店內裝潢充滿復古懷舊風格，還有獨立的包廂可以預訂，傳承了阿嬤的好滋味，還有獨門慢熬湯頭加上頂級新鮮食材，難怪每次經過都超級多人，

超推薦他們家的麻辣牛奶鍋，香醇甘甜不燥熱，各種肉品都是新鮮現切，份量十足也很鮮甜，

喜歡吃火鍋的朋友一定不要錯過！

影片在這裡：https://www.instagram.com/p/CzTzjEvvpqo/

丹閎鍋

地址：台中市西區忠明南路46號

電話：04-23261125

營業時間：17:00~24:00（週一公休）

線上訂位：https://www.google.com/maps/reserve/v/dine/c/JhPn1o4JoJ8

菜單：丹閎鍋菜單

粉專：丹閎鍋

「丹閎鍋」店家的位置在忠明南路與長春街口，雖然沒有停車場，

不過忠明南路上的路邊停車格很多，不管是機車還是汽車停車都很方便，

而且「丹閎鍋」也與sogo百貨、勤美商圈，以及國立自然科學博物館鄰近，很適合逛街、遊玩之後來享受美食。

前庭擺設了網美打卡盪鞦韆，可以坐在鞦韆上享受一下瓊瑤少女的美照。

一推開厚實的木製大門，馬上就被店內復古又充滿特色的裝潢吸引，

大紅色的客家花布，以及木質裝潢餐椅，搭配傳統屋瓦的設計，真的是太有心啦！

而「丹閎鍋」這店名也是相當有意義，

因為丹閎鍋是由藝人李千娜三兄妹一起合開的火鍋店，以奶奶名字中「丹」以及哥哥名字的「閎」字，

希望丹閎鍋傳承了記憶中阿嬤那傳統又充滿熟悉的味道，透過家人傳承讓在座的每一位客人，

都可以感受到阿嬤那疼惜孫子的純樸心思，每一個鍋物都是對阿嬤的思念啊！



店內的座位有吧台區，也有二、四人的座位，對於親子用餐也相當友善，都會事先準備兒童餐椅以及餐具。

店內還有一間超特別的包廂，裝潢的古色古香相當有特色，

可以容納8人以上，非常適合親朋友好友、家庭聚會等等，都非常適合。

店內鍋物有丹閎系列、獨家麻奶鍋、牛奶貴賓、麻辣鴨血、燒酒、壽喜以及昆布系列，選擇非常多樣，

每一份鍋物都會有基本的菜盤，

丹閎鍋害有推出「菜盤換肉」的服務，對於肉肉一族的朋友真的是幸福了吧！

店家對於親子用餐也相當友善，120公分以上孩童才需要共鍋費，而且共鍋費還可以折抵單點食材，點超過200元就不收共鍋費，真的是佛心了。

點好鍋物，就可以到醬料區調配專屬的醬料了，

超推他們家的特製辣醬，不管是搭配肉品還是蔬菜都很搭，

另外有提供冷飲無限暢飲，更厲害的是他們還有提供莊園咖啡豆的咖啡機，真的是很有誠意。

這次我們總共三個大人兩位小孩一起用餐，

點了三份鍋物，每一份都會有菜盤之外，肉品給的相當有誠意，超大一盤！

丹閎鍋加提供的菜盤，沒有多餘的火鍋料，主要都是提供新鮮的蔬菜，健康美味就可以吃到食物本身的鮮甜。

獨家麻奶鍋

丹閎鍋特製熬煮的獨家麻奶鍋，微麻微辣的口感搭配牛奶的濃郁香氣與香甜，

可以直接單喝湯頭都沒有問題。

牛奶貴賓系列

新鮮牛奶加入高湯以及洋蔥一起熬煮，讓牛奶鍋濃郁香甜奶味十足，

除此之外，牛奶鍋還會附贈一隻可愛的乳酪貴賓狗，可以放入鍋物一起熬煮，讓湯頭更加濃郁香甜。

昆布系列

簡單的昆布以及清澈的高湯，湯頭沒有花俏的調味，只有食材熬煮過後單純的甘醇，簡單就是如此美味。

霜降雪花牛

個人好推薦他們家的霜降雪花牛，牛肉色澤鮮紅漂亮，油花分布均勻，

不管是在哪一種鍋物裡涮都好好吃，不過個人推薦搭配麻奶鍋，口感特別好。

小麥梅花豬

他們家的梅花豬由花比較少，相對的口感也比較扎實彈牙好吃。

香煎去骨嫩雞腿肉

丹閎鍋的去骨雞腿非常特別，會先將去骨雞腿肉進行油煎，將雞腿肉外層堅的有點焦香，鎖住雞腿肉的鮮甜肉汁之後再放入鍋裡，

煮出來的雞腿肉肉質相當鮮美多汁，超級好吃！

（出餐的時候雞腿肉還沒有全熟，記得一定要煮熟之後才能吃喔！）

在用餐的時候，工作人員的服務跟態度超級好，

看到我們火鍋裡的湯比較少了，都會過來主動詢問是否要加湯，

而且加湯的湯底也很有誠意，像是牛奶鍋就是添加專屬的牛奶高湯，麻奶鍋則是可以添加麻辣原汁還是牛奶高湯，

讓鍋物整體吃起來口感依舊抱持完美。

銀耳甜湯（餐後甜點）

吃完火鍋可別急著離開，丹閎鍋還會特別準備鍋後甜點，

這次店家提供的是香甜養生的「銀耳甜湯」，甜蜜的好滋味完全收服了味蕾，小朋友好吃到一直問說能不能續碗呢！

這次來丹閎鍋用餐，不管是店內的裝潢用餐氣氛、工作人員的服務態度，還有火鍋湯頭、食材上都讓人相當滿意，

地點停車也非常方便，對親子用餐也相當友善，喜歡吃鍋的朋友，

千萬不要錯過，強烈建議一定要事先預約訂位，現在只要是壽星使用「線上訂位」就會有肉品二擇一免費增量的活動喔！（當月100g/當日150g），

（實際活動店家公告為主）

而且因為是藝人開設的店家，說不定來用餐還有機會巧遇藝人，或者是李千娜本人喔！