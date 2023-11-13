宜蘭美食「鳳凰軒新宜蘭菜．質感桌宴」是由礁溪長榮鳳凰酒店研發超過二年所推出的新菜色，提供4、6、8、10人份，人多人少都適合，我們也揪了好友一起來享用，豐盛美味的宴席讓大家讚不絕口；主廚將宜蘭在地食材、小吃、風土民情等通通融合進新宜蘭菜料理，不僅結合傳統與創意，還有來宜蘭必吃的櫻桃鴨六吃也包含在內，份量多又澎湃，包準可以吃個很過癮，讓旅人用舌尖就能重新認識宜蘭!如果要住宿的朋友，可以參考「鳳凰好食藝．新宜蘭菜」四人住房專案，內容為入住高級家庭房，晚餐享用四人份「鳳凰軒新宜蘭菜」，隔天享用桂冠自助餐廳早午餐，一泊二食通通在這裡解決，免出飯店整個很有度假感!

【相關資訊】

礁溪長榮鳳凰酒店

地址:宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話:03-9100988

鳳凰軒營業時間:17:30~21:00

新宜蘭菜線上訂位:https://supr.link/8Zpdf

官網:https://reurl.cc/kagEkq

FB粉絲團:https://reurl.cc/0ZRXQk

▼「長榮鳳凰酒店」就位於宜蘭礁溪健康路上，除了有提供住宿、泡湯、休閒設施之外，也有優質的宴會場地與餐飲服務，酒店經過兩年多的研發，正式推出「鳳凰軒新宜蘭菜．質感桌宴」，不僅將蘭陽在地食材、傳統小吃、農漁特產、風土民情、飲食習慣等通通濃縮其中，並以台菜為體、西菜為用，跨菜系做出兼具傳統與創新的美味，我們也來體驗看看囉!

鳳凰軒 用餐環境

▼「鳳凰軒新宜蘭菜．質感桌宴」宴席場地設置在二樓的鳳凰軒，典雅喜氣又不失質感，很適合來聚餐、宴客享用；新宜蘭菜有四人、六人、八人、十人宴席，人多人少都沒問題!

鳳凰軒 新宜蘭菜 菜單

▼這次我們享用的是八人宴席，桌面會先擺上這次享用的菜色讓大家參考!

▼這是八人跟十人的菜色，主要差別在於前菜，八人份有7道、十人份則有8道，光是前菜就超多品項，我們吃完前菜都快飽一半啦(笑)!

八人宴 前菜

▼前菜上桌啦~~菜色有水晶琥珀鴨舌凍、竹炭鴨賞糕渣、情人果白玉瓜、XO醬炒羊羹、星蔥櫻蝦牛舌餅、茭白筍龍鳳腿、古早味九孔鮑，將蘭陽小吃、夜市美食化身為精緻菜餚，就連伴手禮也可以華麗上桌，真的是超有創意!

▼古早味九孔鮑，這道主要是取經魚東北角靠海鄉鎮傳統的涼拌醃製小菜「鹹蜆仔」，濃厚的鹹香滋味更是代代相傳的老味道；這裡特別選用肉質爽脆多汁的九孔鮑來重現經典風味，將九孔鮑燙熟撈起後放入特調醬油浸泡，吃起來鹹香鮮美又帶有滿滿海味，肉質柔嫩軟Q又入味，搭配檸檬片更增添酸香清爽口感，也讓味蕾變得輕盈許多。

▼情人果白玉瓜，宜蘭的歌仔戲是早期民間最興盛的傳統戲曲之一，除了忠孝仁義的故事之外，也有不少扣人心弦的戀愛小品，主廚特別自蘭陽傳統戲曲發想出這道前菜，選用厚實多汁、苦味較淡的白玉苦瓜，以砂糖去除苦味，搭配南部產的芒果青，再放入梅子汁與蘋果醋浸泡入味，吃起來酸甜交錯的美妙滋味正如愛情歷程，還帶有獨特果香與苦瓜的甘甜味蕾，開胃又解膩。

▼茭白筍龍鳳腿，夜市小吃龍鳳腿最早起源於東北角的瑞芳，我們每次到訪瑞芳總是要來上好幾根才過癮~~這裡採用豬網紗包裹黑豬肉、蔬菜，再以茭白筍取代原有的竹籤，炸至金黃酥脆，光看就十分誘人，加上茭白筍入菜整根都可以直接吃光光，大人小孩都喜歡!

▼單吃就能吃到食材的鮮美，加上茭白筍更增添清甜爽口，搭配特調胡麻醬也能提襯不少香氣。

▼竹炭鴨賞糕渣，糕渣可說是宜蘭特有的手路菜，也曾經登上國宴舞台，起源於宜蘭農村的費工料理在這裡也能吃得到；主廚採用雞湯、干貝；香菇、大白菜熬製高湯，再加入牛奶與太白粉勾芡，並放入甘蔗冷燻三日所製成的鴨賞，凝固成型後再裹上竹炭粉下鍋油炸，看似黑嚕嚕的外表但其實裡頭大有學問，滋味也非常棒!

▼吃起來外皮香酥，內餡柔滑軟嫩又帶點鹹香滋味，搭配討喜的奶香更是耐人尋味。

▼星蔥櫻蝦牛舌餅，說到牛舌餅就知道是宜蘭的特色伴手禮之一，主廚特別選用擁有百年歷史老字號的老元香牛舌餅，表面刷上蛋黃、撒上櫻花蝦下去烘烤，出爐後再添加三星蔥花，可是說非常具有蘭陽在地特色的一道小品。

▼吃起來爽脆鹹香又帶點微微焦糖甜美，櫻花蝦結合三星蔥的山珍海味，在這片牛舌餅上都能一次滿足!

▼水晶琥珀鴨舌凍，這道靈感來自於礁溪美人湯，搭配滷味常見的鴨舌，以西式料理手法將鴨舌入菜，晶瑩剔透的模樣搭配玫瑰花的夢幻造型，光看就讓人捨不得吃下肚!

▼處理過的鴨舌浸泡於添加了迷迭香、百里香等香料的牛奶中，既能去腥又能使口感更柔嫩，再將鴨舌與老母雞、豬皮蒸製的高湯一起置入模具中，冷卻後即為帶點琥珀色澤的鴨舌凍，吃起來清爽滑溜又帶點鴨舌的軟嫩鮮香，一入口就能輕鬆咀嚼，爽滑不膩的味蕾很迷人!

▼XO醬炒羊羹，羊羹以前是貴族或是皇室才吃得起的和菓子，後來才成為國民點心，台灣最早製作羊羹起源於1895年日本人在宜蘭蘇澳創立的蘇澳羊羹製造廠，使用在地甘甜的水質，做出來的羊羹口感香Q密實；主廚特別將傳統羊羹華麗變身為桌上的佳餚，採用切塊羊羹沾取蛋黃、地瓜粉下去酥炸，再以XO醬拌炒，不僅一次可以吃到兩種不同口味的羊羹風味，鹹甜交錯又帶點微酥軟Q的口感真的很特別，一口咬下有種驚奇感。

鳳凰櫻桃鴨六吃

▼吃完前菜別以為這樣就結束了~~好戲才正要登場(笑)!來到宜蘭怎麼可以不來隻櫻桃鴨，主廚特別推出鳳凰櫻桃鴨六吃，讓大家可以一次吃個過癮!

▼這裡特別選用宜蘭本產的櫻桃鴨，採廣式做法，將櫻桃鴨的腹腔開口取出內臟後，再填入蔥、薑、八角等香料，再搭配高粱、特製醬料去腥，縫合後吹氣燙皮，澆淋醋水風乾淨至一晚，隔日再進行爐烤，由內而外充分吸取香料香氣，每個部位都是極致享受；一開始師傅先將滷汁精華釋出，在旁邊就能聞到濃郁的香氣，搭配油亮酥脆的外皮，讓人口水直流啊!

▼第一吃為櫻桃鴨皮，吃法傳承至北京全聚德，採京式皮肉分離片法，取下薄脆油亮的櫻桃鴨皮，再搭配白砂糖一起享用。

▼油油亮亮又帶點琥珀色澤的鴨皮，光看就很誘人，整個超邪惡啊!

▼一旁附有白砂糖、玫瑰甜麵醬、跳跳糖及鴨滷汁讓大家搭配享用，第一吃最推薦搭配白砂糖，酥脆的鴨皮跟糖粒一起送進嘴裡，溫熱的舌尖將鴨油、白糖一起融化，頓時鴨香滿溢，有種幸福的感覺。

▼想要轉換一下味蕾，搭配玫瑰甜麵醬也是很可以，就是台灣人最熟悉的吃法!

▼第二吃為櫻桃鴨腿，櫻桃鴨的油脂分佈均勻，肉質鮮甜美味，可以搭配玫瑰甜麵醬、跳跳糖一起享用；師傅片肉的過程還會不斷噴汁，看得出來肉汁超豐沛。

▼櫻桃鴨腿皮薄肉嫩，肥厚軟Q，吃起來肥而不膩，肉質香甜，搭配跳跳糖既有層次感，又能享受到逼逼啵啵的絕妙體驗，整個很可以啊!

▼搭配鴨油滷汁也很涮嘴，整個鴨香四溢，味道更濃香。

▼接著服務人員開始準備另外兩吃的食材，第一道為腐乳烤鴨刈包，採用老麵製成的刈包，酥炸過再夾入現切烤鴨、香菜、花菜、花生粉、自製腐乳醬，吃法更有創意。

▼另外一吃為金棗片皮鴨捲，片皮鴨捲算是大家比較熟悉的吃法，不過師傅特別將金棗醬揉入Q彈手工荷葉餅，再裹入片皮鴨、小黃瓜、哈密瓜、甜麵醬及蜜金棗等配料，吃起來也更加清新爽口。

▼金棗片皮鴨捲，吃起來外皮香Q，鮮嫩的烤鴨腿肉搭配爽脆的瓜果，汁多味美，搭配蜜金棗的酸甜果香，味蕾清爽不膩。

▼腐乳烤鴨刈包，有點像是台式小漢堡的概念，外皮微酥Q靭，吃得到酸菜、花生粉、香菜、腐乳醬的香氣，搭配烤鴨更是畫龍點睛，不過建議要趁熱吃比較美味，冷掉就會影響口感囉!

▼蘋果蜂蜜醋飲，採用宜蘭員山養蜂人家的蜂蜜與醋自然發酵，再加入梨山蜜蘋果一起熬煮，多了果香加持，整體清香爽口又溫潤，助消化又解膩。

▼時令海鮮精選，剛好當季的海鮮就是秋蟹，長榮鳳凰酒店也很大器，一人享用一隻清蒸紅蟳，吃起來很過癮啊!

▼選用來自台灣東北角海域的紅蟳，簡單跟薑絲一同清蒸，就能享受到最天然的鮮甜美味。

▼嚴選超過手掌大小的紅蟳，隻隻肥美又鮮嫩。

▼裡頭有滿滿的蟹黃，光看就很療癒；濃郁的蟹黃香氣在口中蔓延開來，讓人吮指回味啊!

▼一旁附有特調紅醋，裡頭有紅醋加上蜂蜜、薑米，可以適時提味怯寒，搭配享用肉質更鮮甜美味。

▼飯店也會附上吃蟹工具，讓大家更能輕鬆享用。

▼櫻桃鴨第五吃上桌，摩卡咖啡蜜鴨骨則是主廚以咖啡加入可可粉調製成摩卡醬汁，搭配鴨骨下去拌炒，這道很適合配飯或下酒，光看就讓人食指大動!(未滿十八歲請勿飲酒)

▼吃起來帶有咖啡香氣，焦糖的尾韻香氣與鴨肉巧妙融合在一起，吃起來超有啃食的快感，濃醇醬汁也超下飯，突然好想來碗白飯搭配享用(笑)!

▼鳳凰蘭陽私房菜則是溫泉番茄淡菜，溫泉番茄是礁溪的特產，果皮薄、果肉細膩、汁多香甜，單吃就很好吃；主廚特別以溫泉番茄搭配馬祖淡菜下去拌炒，再加入蛤蜊提鮮，份量十足，吃起來很有爽度!

▼醬汁溫醇順口，突然很想來份義大利麵或是麵包搭配享用，滋味一定也很棒!

▼Q嫩飽滿的淡菜，吸附醬汁精華後，吃起來溫潤又甘甜，不會有過重的味蕾負擔，很容易一口接一口停不下來!

▼長榮六藝海上鮮，其中六藝指的是六種料理手法與六種料理醬汁，可以變化出多元的美味與香氣；師傅採用的是清蒸手法加上客家酸菜干煸醬汁，以龍虎斑為主角，更能吃出肉質的鮮美。

▼吃起來肉質豐厚細膩，柔滑鮮美又帶點討喜的膠質口感，加上微微鹹香甘甜的醬汁超開胃，就算有點飽足感還是覺得很美味。

▼櫻花蝦鴨油鮮蔬，主廚特別加入紅蔥頭、赤尾青蝦皮來煉製鴨油，搭配秋季的大豆苗葉一同拌炒，享用前再淋上鴨油更提襯不少香氣。

▼鴨油不僅讓豆苗葉更顯翠綠油亮，還增添不少香氣，清脆的口感加上櫻花蝦點綴，也能適時轉換味蕾。

▼櫻桃鴨六吃為噶瑪蘭鴨湯，這道料理將蘭陽在地食材充分展現，以爐烤過的鴨架加入白花菜干、魷魚乾熬煮成濃郁的鴨湯，再加入雞湯與南方澳盛產的鬼頭刀製成的飛虎魚丸、炸蛋酥、細米粉、鴨肉、蛤蜊、芋頭等配料，濃醇的香氣讓人忍不住一碗接一碗。

▼裡頭料多實在，每一口都是鮮美又甘甜的好滋味，加上蛋酥、胡椒提香，整個香氣大噴發，讓人吃到欲罷不能。

甜點

▼吃到快飽呆的時候，終於迎來飯後甜點，雖說是甜點但絲毫不馬虎，不僅有網美最愛的三層鳥籠手做甜點，還有早期婚宴傳統甜湯綠豆蒜，讓大家從第一道到最後一道都能吃得精采又滿足。

▼桂圓黑糖綠豆蒜，採用綠豆仁文火熬煮後，搭配手剝桂圓肉一起熬煮，上桌前再淋上甜蜜蜜的精釀黑糖露，在婚宴享用既有福氣圓滿的意涵，也蘊含對賓客的祝福；吃起來帶有桂圓的香氣，綿密的綠豆仁搭配微甜不膩的黑糖露更是清爽順口，喝起來溫潤又暖和。

▼主廚手工美味點，一次可以吃到三種不同的手做甜點，特別採用鳥籠三層式下午茶架上桌，第一眼就很吸睛!

▼第一層是雙味嘟好燒，嘟好燒是起源於羅東的甜點，在宜蘭已經飄香一甲子之久，之前我們在羅東夜市也有吃過~主廚用特製麵皮包裹紅豆、芋頭兩種內餡，下鍋油炸後迅速膨脹，看起來外型小巧可愛，吃起來外酥內軟，內餡綿密不會過於甜膩，一口一顆剛剛好。

▼第二層是溫泉番茄菜脯米，這道是由傳統紅龜粿巧妙變身為小巧的溫泉番茄，矗立在巧克力粉中就好像一座迷你菜園一樣可愛，光是視覺上就讓人驚喜；吃起來也很特別，帶點微酥軟Q的外皮，搭配以豬油炒香的日曬蘿蔔絲，吃起來鹹甜交錯，口感層次多元，

▼第三層則為桂花杏仁凍，採用手磨杏仁粉熬煮、過濾、定型後，再鋪上日本黃金桂花蜜，吃起來柔滑微彈又帶有桂花的香氣與蜂蜜的微微甜香，清香淡雅的滋味很爽口。

▼餐點吃不完的話還可以打包帶回去慢慢享用，如果是住客的話服務人員也會協助冰起來，隔天退房再帶走即可，整個很貼心啊!

▼吃飽喝足後我們來到大廳走走，挑高的大廳寬敞無壓迫感，走一種典雅又氣派的質感!

▼一旁的煙波亭有販售多種麵包、蛋糕、甜點等，想要來飯店慶生或是買回去當伴手禮都沒問題。

▼這是11/1才剛開賣的新品「鳳凰乳酪蛋塔」，也是在煙波亭就能買得到!

▼如花朵般的蛋塔造型光看就很厲害，外皮有點類似派皮的感覺，吃起來酥脆又帶有討喜的堆疊層次感，內餡綿密柔滑又不會過於甜口，整體來說非常有水準。

鳳凰好食藝．新宜蘭菜 住房專案

▼最近還有推出「鳳凰好食藝．新宜蘭菜」住房專案，內容為入住高級家庭四人房享一泊二食，晚餐享用「鳳凰軒新宜蘭菜」(四人席)，隔天享用桂冠自助餐廳早午餐，很適合一家大小、三五好友一同歡聚，有興趣的朋友記得提早訂起來；我們當晚也是直接住在長榮鳳凰酒店裡頭，吃飽就可以上樓休息真的很速西啊~~房內都有幫住客準備浴衣，冰箱內飲品、在地小點心、水果等都是免費招待享用，另外還有SPA、游泳池、露天湯屋、健身房、球類娛樂室、KTV視聽室、電玩娛樂室、岩盤浴等多元設施，加上DIY、免費觀影等精彩活動，很適合來這裡度假，在飯店就能玩好玩滿!

桂冠自助餐廳早午餐

▼經過一夜好眠，隔天迎接我們的就是桂冠自助餐廳早午餐啦!!用餐時間有7:00-8:30、8:30-10:00、10:00-11:30、11:30-13:00等四個時段，辦理入住時服務人員都會先跟住客做確認~~既可以分流，用餐起來也很輕鬆自在。

▼一開始就先被咖啡機台給吸引，這裡採用的是星巴克咖啡豆，一共有四種不同風味可供選擇，有需要的朋友離開前還可以外帶一杯繼續喝，真的是太過癮啦!

▼我們拿了星巴克拿鐵、馥列白兩種咖啡，兩種都是香醇又順口，後來又外帶了兩杯回程慢慢喝(每人限外帶一杯)，真的是好享受!

▼這裡的餐點選擇多元，主廚特別將宜蘭在地食材加進中式、西式、日式料理中做變化，讓每個人都能吃得開心又滿足!其中像是麵包區也很深得我們歡心，不管是台包、歐包通通有，可愛小巧的麵包好吃又好看，我們也顧不得會占胃，還是忍不住吃了好幾個(笑)!

▼另外還有現點現做的班尼迪克蛋，有煙燻鮭魚跟帕瑪火腿兩種口味可以任選，我們選的是帕碼火腿，在這裡就能享用班尼迪克蛋，整個好有早午餐的感覺!

▼此外也有現點現做的歐姆蛋，裡頭料多實在，有玉米、菇類、火腿、起司等多種配料，吃起來也很滿足!

▼牛肉湯也是推薦必吃，一旁也有詳細的食用說明，教大家如何做出一碗美味的牛肉湯!牛肉吃起來鮮嫩可口，湯頭鮮美，早上來一碗真的很暖胃!

▼現切火腿也很推薦，搭配醬料吃起來很過癮~~此外還有沙拉、日式小菜、熟食、炸物、蒸籠、冷盤區等，飲品、甜點選擇也非常多元，還有養樂多隨你喝，品項多到你會以為是來吃自助餐廳的午晚餐而非早餐，吃一頓飽兩餐不誇張啊!

▼甜點也有不錯的表現，每樣都很精緻小巧，其中布丁我們很愛，大家也可以試試!

▼竟然還有哈根達斯、泰國明果冰淇淋兩種品牌任你吃，外加哈密瓜霜淇淋，吃完整個身心靈都滿足了(笑)!

「鳳凰軒新宜蘭菜．質感桌宴」可說是道道精彩，既吃得到傳統小吃也能吃到創新的呈現手法，一上桌就讓人驚喜連連，好拍好吃又好看，最近有規劃來宜蘭玩耍的朋友可以來體驗看看!

【相關資訊】

礁溪長榮鳳凰酒店

地址:宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話:03-9100988

鳳凰軒營業時間:17:30~21:00

新宜蘭菜線上訂位:https://supr.link/8Zpdf

官網:https://reurl.cc/kagEkq

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