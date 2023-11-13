免飛日本，在台也可以喝到來自日本福岡的冠軍咖啡，台中REC COFFEE隱身在辦公大樓內26樓，擁有絕美的觀景台，180度將台中巿區美景盡收眼底，低消一杯飲品，就可以讓你在一邊喝著冠軍咖啡，一邊欣賞台中高空城巿美景，一整排的景觀座位區讓你從窗邊俯瞰城市美景，品嚐世界級咖啡，真是人生中的一大享受，成為台中最佳約會首選。

第一次用這樣的視角欣賞台中，也太美了吧～彷佛漫步在雲端，180度將台中巿區美景盡收眼底。影片分享

REC COFFEE旗鑑店位在台中巿政府旁，對面中信金控大樓內26樓高空景觀餐廳。

與天空的距離只有一杯好咖啡

首先必須在一樓登記等候，拿到訂位單號才能進入搭電梯上樓。

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消一杯飲品。

內部裝潢木質色系，給人一種溫暖的感覺，一整片的落地窗可讓陽光透過來，非常舒適。

這裡有提供書籍雜誌可以免費借閱，座位旁有充電插頭相當貼心。

座位寬廣舒適，用餐氛圍極好～

有人數管控，不會覺得擁擠，還有一整排的景觀座位任君選擇～

中午12點前有每日精選咖啡100元為小資首選。

美式咖啡140元需加收一成服務費，香醇好喝，重點是美景無價。

等候之餘別忘了到戶外觀景台欣賞台中城巿美景。

居高臨下欣賞台中巿區美麗景緻，絕佳美景讓人心曠神怡。

讓我們用不同的視角欣賞台中市區美景，視野極佳，感覺將整個大台中盡收眼底。

櫃台旁有甜點櫃，以當天現場為主，每樣看起來都好可口喔～

招牌必點：日式昭和布丁180元。

下回來台中又多一個地方可以喝咖啡，可以帶心愛的人來場高空浪漫約會，感受不一樣的浪漫氛圍～

REC COFFEE Taiwan旗艦店：台中市西屯區惠中路一段88號26樓；營業時間：平日10:00-18:00，假日10:00-21:00

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