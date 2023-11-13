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台中唯美高空景觀咖啡【REC COFFEE旗鑑店】享受日本世界級手沖咖啡/隱身在辦公大樓內26樓高空美景餐廳/戶外觀景台欣賞台中無敵美景

2023-11-13 10:48:05 大海愛上藍天 人氣：236
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1524篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：REC COFFEE
phone04-2259-5757
place台中市西屯區惠中路一段88號26樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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免飛日本，在台也可以喝到來自日本福岡的冠軍咖啡，台中REC COFFEE隱身在辦公大樓內26樓，擁有絕美的觀景台，180度將台中巿區美景盡收眼底，低消一杯飲品，就可以讓你在一邊喝著冠軍咖啡，一邊欣賞台中高空城巿美景，一整排的景觀座位區讓你從窗邊俯瞰城市美景，品嚐世界級咖啡，真是人生中的一大享受，成為台中最佳約會首選。

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第一次用這樣的視角欣賞台中，也太美了吧～彷佛漫步在雲端，180度將台中巿區美景盡收眼底。影片分享

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REC COFFEE旗鑑店位在台中巿政府旁，對面中信金控大樓內26樓高空景觀餐廳。

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與天空的距離只有一杯好咖啡

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首先必須在一樓登記等候，拿到訂位單號才能進入搭電梯上樓。

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最新DM，實際DM以店家為主，每人低消一杯飲品。 

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內部裝潢木質色系，給人一種溫暖的感覺，一整片的落地窗可讓陽光透過來，非常舒適。

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這裡有提供書籍雜誌可以免費借閱，座位旁有充電插頭相當貼心。

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座位寬廣舒適，用餐氛圍極好～

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有人數管控，不會覺得擁擠，還有一整排的景觀座位任君選擇～

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中午12點前有每日精選咖啡100元為小資首選。

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美式咖啡140元需加收一成服務費，香醇好喝，重點是美景無價。

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等候之餘別忘了到戶外觀景台欣賞台中城巿美景。

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居高臨下欣賞台中巿區美麗景緻，絕佳美景讓人心曠神怡。

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讓我們用不同的視角欣賞台中市區美景，視野極佳，感覺將整個大台中盡收眼底。

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櫃台旁有甜點櫃，以當天現場為主，每樣看起來都好可口喔～

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招牌必點：日式昭和布丁180元。

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下回來台中又多一個地方可以喝咖啡，可以帶心愛的人來場高空浪漫約會，感受不一樣的浪漫氛圍～

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REC COFFEE Taiwan旗艦店：台中市西屯區惠中路一段88號26樓；營業時間：平日10:00-18:00，假日10:00-21:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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