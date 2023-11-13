老屋川味麵館

電話｜0939-240673 (公休日:週一~三)

地址｜高雄市鳳山區信義街6號

營業時間｜11:00~14:00/17:00~20:30

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位於熱鬧的鳳山中華街夜市，這裡很多美食小吃

前方是停車場，捷運站鳳山站出口步行約2分鐘、距離鳳山火車站也不遠

記得之前是一家冰店，以前帶夏令營的小朋友有來這吃冰

後來改成麵館，最近偶爾會來這用餐

店內用餐空間不大，色彩鮮豔活潑，環境乾淨整潔

進入用餐店家會安排座位

菜單參考

餐點種類不多，有麵類、飯類可選擇

吃過炸醬麵、叉燒麵、牛肉麵、滷菜、小菜

這裡小碗的份量其實很多，吃很飽

總覺得麵店的辣椒調味是店家的靈魂，我也會因為辣椒好吃而常來

店家很貼心將酸菜分為辣與不辣

我喜歡辣，選擇辣酸菜，辣度夠辣很開胃

我喜歡豆干炒小魚乾，一份40元，覺得份量真的有點少

炸醬乾麵

麵體口感像拉麵，Q彈好吃

炸醬我個人覺得可以，加上辣椒有加分

叉燒湯麵

湯頭清爽順口，油蔥的香氣鹹香好喝

叉燒肉量還算豐富，口感還不錯，下次還會再點來吃

紅燒牛肉麵

紅燒口味的牛肉麵，湯頭不辣喝起來濃郁順口

牛肉燉入味軟嫩，牛肉塊狀比較有口感

還好我們點小碗的紅燒牛肉麵

看到隔壁桌大碗的份量，有點嚇一跳

小碗的剛剛好吃飽飽

用餐環境乾淨、辣椒、酸菜好吃，麵Q彈好吃

我們都很喜歡，會再訪的店家

老屋川味麵館

電話｜0939-240673 (公休日:週一~三)

地址｜高雄市鳳山區信義街6號

營業時間｜11:00~14:00/17:00~20:30

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