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【高雄 鳳山】鳳山捷運美食 老屋川味麵館 牛肉麵、叉燒麵、炸醬麵 滷味

2023-11-13 11:46:51 愛麗 人氣：104
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窩客好文

愛麗

發表篇數：365篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：老屋川味麵館
phone09-3924-0673
place高雄市鳳山區信義街6號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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老屋川味麵館

電話｜0939-240673 (公休日:週一~三)

地址｜高雄市鳳山區信義街6號

營業時間｜11:00~14:00/17:00~20:30

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/tmp/php20qi8F  

位於熱鬧的鳳山中華街夜市，這裡很多美食小吃

前方是停車場，捷運站鳳山站出口步行約2分鐘、距離鳳山火車站也不遠

記得之前是一家冰店，以前帶夏令營的小朋友有來這吃冰

後來改成麵館，最近偶爾會來這用餐

/tmp/phpfZFLnC  

/tmp/phpt8iviz

店內用餐空間不大，色彩鮮豔活潑，環境乾淨整潔

進入用餐店家會安排座位

菜單參考

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餐點種類不多，有麵類、飯類可選擇

吃過炸醬麵、叉燒麵、牛肉麵、滷菜、小菜

這裡小碗的份量其實很多，吃很飽

/tmp/phpzFz97c  

總覺得麵店的辣椒調味是店家的靈魂，我也會因為辣椒好吃而常來

店家很貼心將酸菜分為辣與不辣

我喜歡辣，選擇辣酸菜，辣度夠辣很開胃

/tmp/phpFtZrhg/tmp/phpHGwveT

 我喜歡豆干炒小魚乾，一份40元，覺得份量真的有點少

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炸醬乾麵

麵體口感像拉麵，Q彈好吃

炸醬我個人覺得可以，加上辣椒有加分

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叉燒湯麵

湯頭清爽順口，油蔥的香氣鹹香好喝

叉燒肉量還算豐富，口感還不錯，下次還會再點來吃

/tmp/phpzcgOcB/tmp/phpjG3AdZ

紅燒牛肉麵

紅燒口味的牛肉麵，湯頭不辣喝起來濃郁順口

牛肉燉入味軟嫩，牛肉塊狀比較有口感

還好我們點小碗的紅燒牛肉麵

看到隔壁桌大碗的份量，有點嚇一跳

小碗的剛剛好吃飽飽

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用餐環境乾淨、辣椒、酸菜好吃，麵Q彈好吃

我們都很喜歡，會再訪的店家

/tmp/phpp0Dt0b  

老屋川味麵館 

電話｜0939-240673 (公休日:週一~三)

地址｜高雄市鳳山區信義街6號

營業時間｜11:00~14:00/17:00~20:30 

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文章標籤

鳳山美食 鳳山牛肉麵 牛肉麵 鳳山小吃 老屋川味麵館 炸醬麵 高雄美食 鳳山麵店 鳳山乾麵
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