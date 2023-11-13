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【新竹】 香山 長興釣蝦場｜鄉間隱藏版美食 偽裝成釣蝦場的人氣熱炒店，麻辣臭豆腐必吃。

2023-11-13 12:15:08 mika 人氣：218
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窩客好文

mika

發表篇數：439篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 香山區

造訪商家：長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐
phone-03-5375-181
place新竹市香山區長興街498號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這家在我口袋名單已久，就這樣拖著拖著，原本是被釣蝦場耽誤的人氣熱炒店，現在都不演了，釣蝦場不做了，現在是純熱炒餐廳，只是中間的蝦池改成超大魚池，變成偽裝成釣蝦場的熱炒餐廳無誤。

這家最有名的是麻辣臭豆腐，甚至紅到宅配還可以團購，其他熱炒偏重口味一點，但這麻辣臭豆腐還真的是很厲害，好吃到我都想打包一份走！加入大量小魚乾跟蝦米香氣，濃厚溫醇還有蝦甜海味。

長興釣蝦場｜交通位置

這裡有點隱密不是很好找
反正就在平交道旁，附近有一座廟
廟旁邊有一個很大的專屬停車場就是了。

沒辦法電話預訂，只能耐心排隊
假日一位難求，建議先來現場預約登記，再去附近逛逛等候
根據我的經驗，假日至少要等一小時以上。

 

我真心覺得假日別來新竹會比較好
因為只要稍微比較紅的人氣店人潮都誇張多，嚇死。
看看這專屬停車場都這麼大了，我們還一度找不到車位就知道有多扯了。

這麼多的人潮都是為了這家偽裝成釣蝦場的熱炒店。

公休日是每週一及每月第一個週二

曾經是釣蝦場
但因為熱炒人氣太夯了
所以今年已經正式成為熱炒餐廳
釣蝦場已經停止營業了喔。

原本的釣蝦池，現在養了許多觀賞用金魚

這家店不開放電話預約
你只能來現場排隊 登記候位
假日真的會等一小時以上喔。

夏天不建議帶小孩來這裡用餐
因為這裡是鐵皮屋又沒冷氣，是認真熱
即使有多台電風扇在吹也還是很熱。

中間的魚池是真的有點太大，而且沒任何護欄之類的
帶小朋友來的話需要隨時注意，以免不小心跌進去就不好玩了。

廚房感覺很大，人員進進出出的

長興釣蝦場｜MENU

這裡的熱炒選擇很多，反正必點就一個
就是麻辣臭豆腐，其他熱炒都隨意就是了。
記得要點加料區喔，不然會有點空虛。

這家熱炒價格還行，就新竹物價。

還有麻辣臭豆腐真空包裝 現場有販售。

碗筷餐具要自取。

炒水蓮｜NT$.100元

有淡淡的酒香入味，清脆飽水很好吃。

炒飯｜NT$.70元

釣蝦場的炒飯特別好吃，就跟網咖店的泡麵特別美味一樣
這兩個都是很有名的江湖傳說，不相信的話可以點點看啊。

胡椒蝦｜650元/1斤

胡椒香氣超濃，蝦子本身肥美又飽滿。
而且真的蠻多隻的，四個人都快吃不完了。

三杯田雞｜NT$.320元

這三杯真的有香，田雞肉也是細緻嫩滑好吃。

金沙中卷｜NT$.230元

炸的香酥再裹上金沙香氣，很夠味。

炸龍珠｜NT$.190元

龍珠先炸好後再跟小魚乾花生辣椒拌炒入味，香氣十足。

三杯皮蛋｜NT$.200元

也是皮蛋先裹粉油炸後再以三杯熱炒入味。

喜相逢（卵魚）｜NT$.190元

炸過的喜相逢很酥脆好吃。

麻辣臭豆腐｜NT$.180元

我們另外加料的部分
牛肉片50元/豬肉片50元/高麗菜30元/豆皮30元/金針菇30元。

終於吃到傳說中的麻辣臭豆腐了！臭味是蠻獨特的，帶著臭香。然後湯頭屬於那種溫潤順口帶點香辣，有別於一般麻辣臭豆腐會上火燥熱的湯頭有所不同，帶點濃郁蝦甜香氣確實好吃。

原來這湯頭用的可是真材實料，除了使用新鮮絞肉、小魚乾、香菇還有蝦米等食材以外，還加入自製手工辣油熬煮出來的獨門湯頭，除了臭香外還帶著鮮甜，口感溫潤順口還有餘鮮繚繞。

我是覺得熱炒部分就中規中矩但整體偏重鹹
但麻辣臭豆腐就真的很好吃，我很喜歡帶鮮味的臭香湯頭。
但就是如果要等這麼久的話，其實也沒這麼值得就是了。

長興釣蝦場

地址：新竹市香山區長興街498號
電話：03 5375181
時間：11:00–21:50｜週一公休
備註：除了每週一，月初第一個禮拜二也會公休
粉絲團：長興特級麻辣臭豆腐官方網站 (changxin-stinkytofu.com)

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