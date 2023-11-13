這家牛肉麵真的用人山人海形容不為過，生意好到炸，號稱在地最狂牛肉麵店，而且只要百元而已，便宜大碗還有給很多酸菜這樣，但我覺得滷味小菜更出色！這家受歡迎的原因是CP值很高，加上東西好吃大碗，然後必吃滷味小菜。

莊記牛肉麵館｜交通位置

位於竹東鎮仁愛路上，車子可以停在附近竹東鎮仁愛公有停車場。

這裡的價格都不貴，牛肉麵大碗也才100元。

我們到的時間已經盡量避開用餐時段，約下午一點半

但看到店內依舊人山人海的用餐人潮，確實有被這人氣給嚇到。

莊記牛肉麵館｜MENU

這裡的百元牛肉麵很有名，但外地人如我們對小菜情有獨鍾

其他麵類也很便宜，即使調漲過後還是CP值很高。

這裡的牛肉麵紅到甚至有宅配。

沾醬自取

這裡的滷味小菜是秤兩計價

對於是秤兩沒概念的我們很容易瞎夾一通。

每一樣看起來都很好吃啊啊啊啊啊。

那滷色看起來就是很入味

夾完小菜後，拿給店員切片並秤兩計價。

滷味小菜｜NT$.300元

一不小心夾的有點多的小菜

不過因為很好吃，我們都有吃光光喔。

滷蛋、豆乾、乾絲、海帶、紅糟肉、豬耳朵、滷大腸 共夾兩大盤 300元。

店家還幫忙淋上了醬油膏、香油、蔥花提味

滷的入味不死鹹，而且滷大腸也軟嫩無腥味。

我喜歡紅糟肉

豬耳朵也好吃

滷大腸真的軟嫩無腥味，超愛

牛肉麵（小碗）｜NT$.90元

選了小碗但看起來份量還是挺大的，以新竹物價來說很超值，難怪這家這麼紅。必須說酸菜真的很捨得給，湯頭看起來像紅燒但又不夠濃厚偏清淡，麵條部分是挺有嚼勁的，肉偏硬沒什麼特色。

真的不能怪我們偏愛這家滷味小菜，

實在是這家牛肉麵就中規中矩沒什麼記憶點。

最大特色就是便宜大碗酸菜多這樣，但口味普普。

總之我會想專程來吃滷味小菜，牛肉麵就略過也可。

莊記牛肉麵館

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路248號

電話：03 5953805

時間：10:00–20:30｜週日公休

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