為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新竹】 竹東 莊記牛肉麵館｜人山人海 百元牛肉麵名店，其實滷味小菜更厲害！

【新竹】 竹東 莊記牛肉麵館｜人山人海 百元牛肉麵名店，其實滷味小菜更厲害！

2023-11-13 12:25:14 mika 人氣：116
share
窩客好文

mika

發表篇數：439篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：莊記牛肉麵館
phone03-5953-805
place新竹縣竹東鎮仁愛路248號(中央市場旁)
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

這家牛肉麵真的用人山人海形容不為過，生意好到炸，號稱在地最狂牛肉麵店，而且只要百元而已，便宜大碗還有給很多酸菜這樣，但我覺得滷味小菜更出色！這家受歡迎的原因是CP值很高，加上東西好吃大碗，然後必吃滷味小菜。

莊記牛肉麵館｜交通位置

位於竹東鎮仁愛路上，車子可以停在附近竹東鎮仁愛公有停車場。

 

這裡的價格都不貴，牛肉麵大碗也才100元。

我們到的時間已經盡量避開用餐時段，約下午一點半
但看到店內依舊人山人海的用餐人潮，確實有被這人氣給嚇到。

莊記牛肉麵館｜MENU

這裡的百元牛肉麵很有名，但外地人如我們對小菜情有獨鍾
其他麵類也很便宜，即使調漲過後還是CP值很高。

這裡的牛肉麵紅到甚至有宅配。

沾醬自取

這裡的滷味小菜是秤兩計價
對於是秤兩沒概念的我們很容易瞎夾一通。

每一樣看起來都很好吃啊啊啊啊啊。

那滷色看起來就是很入味

夾完小菜後，拿給店員切片並秤兩計價。

滷味小菜｜NT$.300元

一不小心夾的有點多的小菜
不過因為很好吃，我們都有吃光光喔。

滷蛋、豆乾、乾絲、海帶、紅糟肉、豬耳朵、滷大腸 共夾兩大盤 300元。

店家還幫忙淋上了醬油膏、香油、蔥花提味
滷的入味不死鹹，而且滷大腸也軟嫩無腥味。

我喜歡紅糟肉

豬耳朵也好吃

滷大腸真的軟嫩無腥味，超愛

牛肉麵（小碗）｜NT$.90元

選了小碗但看起來份量還是挺大的，以新竹物價來說很超值，難怪這家這麼紅。必須說酸菜真的很捨得給，湯頭看起來像紅燒但又不夠濃厚偏清淡，麵條部分是挺有嚼勁的，肉偏硬沒什麼特色。

真的不能怪我們偏愛這家滷味小菜，
實在是這家牛肉麵就中規中矩沒什麼記憶點。
最大特色就是便宜大碗酸菜多這樣，但口味普普。

總之我會想專程來吃滷味小菜，牛肉麵就略過也可。

莊記牛肉麵館

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路248號
電話：03 5953805
時間：10:00–20:30｜週日公休

延伸閱讀：

更多新竹美食請點：新竹好吃推薦
更多新竹好玩請點：新竹好玩推薦

新竹專車接送套裝行程推薦：



 

歡迎來信洽談商業合作

Mika 粉絲團►https://www.facebook.com/mikatogotw
Mika  信箱►

交通資訊

 

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

【新竹】香山鷹王肉圓｜在地人氣老店，蒜味濃的
延伸閱讀

20170104@台北海真私房菜 不算驚豔但算美味！

 萬*美食是努力工作的附產品

來到饒河街的必吃美食是什麼呢~

 喜滋滋

【鍾家庄牛肉麵食館】佛心來著的笑容

 桃園美食小舖

【食-新竹】歇家牛肉麵

 冰箱爬出檸檬
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

mika

發表篇數：439篇

喜歡旅行 喜歡出走 出走是為了更深刻回到原來的位置^^

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
磚瓦食堂 照片

磚瓦食堂

4.45 (0人評鑑)

區域：新竹縣橫山鄉
非晉餐廚 湖口王爺店 照片

非晉餐廚 湖口王爺店

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹縣湖口鄉
金鶴呷 熱炒 照片

金鶴呷 熱炒

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹縣新埔鎮
煙燻滷味妃 照片

煙燻滷味妃

4.25 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
有食間 照片

有食間

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up