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北埔老街美食攻略｜精選大北埔老街懶人包，新竹北埔一日遊推薦

2023-11-13 12:35:03 好好玩 人氣：103
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窩客好文

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發表篇數：782篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 北埔鄉

造訪商家：鄒記菜包
place新竹縣北埔鄉中正路49號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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說到新竹北埔老街，最不能錯過的就是道地的客家美食，然而也因為濃濃的客家風情，北埔老街除了客家美食外，還有許多特色店家，如擂茶，傳統手工藝品，與古色古香的古蹟等，可說是超級適合全家大小一同出遊的好去處。北埔老街近年更搭上客家大劇：茶金，再度受到大家的喜愛，也讓北埔老街原本就不少的人潮更加熱鬧起來！別看北埔老街小小一條，其中隱藏很多新竹北埔美食，不怕你吃不夠，怕你的胃不夠裝！

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重點整理：

北埔老街有什麼特色？ 

地址：新竹縣北埔鄉北埔街
電話：(03)580-2204
開放時間：平日09:30-17:00，假日08:00-18:00
▲北埔老街(擷取自yahoo旅遊)

北埔老街在清朝時曾是北埔最熱鬧的商業中心，現今則是許多人去新竹時必訪的景點，其中最為人所知的就是老街中別具特色的古蹟，以及有著濃厚客家風味的各式小吃。無論是平日或假日，這裡總是會有絡繹不絕的人潮。


北埔老街交通

自行開車

  • 國道3號竹林交流道下，往竹東經120縣道-右轉123縣道-中豐路右轉-接122縣道-接臺三線即達北埔。

大眾運輸

  • 高鐵：台北高鐵站→新竹高鐵站→搭乘「臺灣好行」前往獅山遊客中心班車→於「北埔老街」站下車→步行約三分鐘可到達老街。
  • 火車：台北火車站→搭乘火車前往竹中車站→轉乘火車前往竹東火車站→於竹東遊客中心搭乘「臺灣好行」班車前往獅山遊客中心→於北埔老街站下車→步行約三分鐘可到達老街。
延伸閱讀：北埔老街怎麼去？搭車、開車都輕鬆！北埔交通資訊懶人包

北埔老街美食 地圖報你知！

隨著時代的推移，現今的北埔已經成為去新竹旅遊必訪的景點之一，去新竹玩一定要安排一下北埔老街的行程才能算是不虛此行，而老街中各式各樣道地的經典美食更是不容錯過，快跟著我們的地圖，準備好你的胃跟著我們一起出發吧！

北埔老街美食｜銅板美食

鄒記菜包

說到北埔的人氣美食小吃，自然不得不提當地小有名氣的鄒記菜包，濃濃的傳統風味中帶點清新，是許多遊客指名必吃的店家。其店內最有名的就是這草仔粿，外皮Q彈不說，內餡飽滿、蘿蔔絲香氣十足，重點還是當天現做，光看就覺得可口，不要懷疑吃就對了！另外，店內還有客家菜包、客家肉粽，也都挺不錯的。

▲鄒記菜包(來源IG/@foodietw_ytc)
【北埔美食】鄒記菜包
營業時間：週一~四10:00-16:00，週五10:00-17:00，週六日08:00-17:00
地址：新竹縣北埔鄉中正路49號
電話：03-5805835

姜記麻糬

姜記麻糬也是北埔老街中赫赫有名的小美食，小編上次吃過一次它的麻糬就念念不忘，有原味、綠茶、紫米三種口味，顏色飽滿又吸睛、口感軟嫩，份量也很足夠。私心推薦綠茶口味，有著淡淡的茶香氣，又有點苦甜味，吃進嘴裡層次之多阿！

▲姜記麻糬(來源IG/@foodietw_ytc)
【北埔美食】姜記麻糬
營業時間：週一五10:30- 17:00，週六日9:00-18:00
地址：新竹縣北埔鄉廟前街7號
電話：0963-034684

機車豆花=好豆味豆花

講到古早味小吃美食，豆花應該很多人都喜歡，位於北埔老街中的機車豆花，每到假日總是排隊人潮，為了就是一吃這超高人氣的豆花，純手工製作的豆花，滑嫩入口即化，配上軟Q珍珠、脆硬花生，一同送進嘴裡，非但不衝突，還意外的合拍。噢，對了，最特別的是最上面的那陀圓滾滾的，它並不是冰淇淋哦，而是質地像冰沙的糖水，真的超級特別！

▲機車豆花(來源IG/@xiu_food_light)
【北埔美食】機車豆花
營業時間：週六日 14:00-17:00
地址：新竹縣北埔鄉廟前街1號
電話：0922-007539

三十九號北埔擂茶

客家美食絕不能漏掉擂茶，北埔老街這邊也有不少賣擂茶的店，小編推薦的是這間三十九號北埔擂茶，可以直接點擂茶來喝，也能到店內去手工DIY。小編自己是覺得DIY蠻有趣的啦(笑)，將花生、芝麻與茶葉搗碎後，加入抹茶粉、米果以及要泡的茶，一杯擂茶就大功告成囉，沒喝過的人可別跟我說你去過北埔喔。

▲三十九號擂茶(來源IG/@mori_wu)
▲三十九號北埔擂茶(來源IG/@m861028)
【北埔美食】三十九號北埔擂茶
營業時間：週一~五9:00- 18:00 / 周六日8:30-18:00
地址：新竹縣北埔鄉廟前街39號
電話：03-5803157

北埔老街美食｜客家料理餐廳

老街粄條

客家美食除了擂茶外，粄條也是代表性美食之一，老街粄條主打純手工製作的粄條，厚度適中，又保有一定的嚼勁與口感。古早味的粄條搭著一些油蔥與油菜，吃起來有夠過癮，另外它們的客家鹹湯圓也是經典，糯米香配上些許香菇、豬肉、芹菜，小編私心覺得好吃程度不在粄條之下，也非常推薦唷。

▲老街粄條(來源IG/@deng_foodie)
【北埔美食】老街粄條
營業時間：週一~五9:00- 17:00，週六日9:00-18:00，週三公休
地址：新竹縣北埔鄉廟前街31號
電話：03-5803871

老店客家菜

如果想吃各式各樣道地的客家菜，網路上蠻多網友推薦的是這間-老店客家菜，它們必點招牌為薑絲大腸、香油雞、燜筍，不僅是許多老饕認證，在Google上的評分也有4.3分，另外由於是餐廳桌菜性質，是個很適合全家大小一起用餐的餐廳呢！

▲老店客家菜(來源IG/@angelch_ang)
【北埔美食】老店客家菜
營業時間：11:00- 18:00 ，每週四公休
地址：新竹縣北埔鄉廟前街29號
電話：(03)580-2916

北埔登富茶坊

然而除了上面提到的老店客家菜，北埔登富茶坊客家菜也有很多人喜歡，在網路上的討論度也不落於老店客家菜，菜色來說差不多大同小異，口味的話真的是見仁見智，還是要親自吃吃看才會明白。

▲北埔登富茶坊(來源IG/celinexchiang)
【北埔美食】北埔登富茶坊
營業時間：週二~五11:00- 18:00 ，週六日11:00-15:00、17:00-19:00，週一公休
地址：新竹縣北埔鄉北埔街34號
電話：(03)580-2230

北埔老街美食｜推薦在地人私藏小點

彭家粄糕

接近文章尾聲，前面提到蠻多銅板美食或者老饕餐廳，現在提的彭家粄糕算是北埔當地頗具特色的小點，口感特別，有點像是古早味版的千層蛋糕(笑)，也是不得不吃的在地人私藏小點。

▲彭家粄糕(來源IG/@love_twteafoodsayjas)
【北埔美食】彭家粄糕
營業時間：6:00- 18:00，每週一公休
地址：新竹縣北埔鄉南興街90號
電話：03-5801356

北埔游記現烤手工餅

然而不僅有粄糕，北埔游記現烤手工餅也是很多在地人所推薦的必吃小點，光是古早味外表就足以令人傾心，連小編都把持不住，每次到北埔都一定要吃XD

圖片來源：北埔游記現烤手工餅
【北埔美食】北埔游記現烤手工餅
營業時間：週一~五8:00- 18:00，週六日8:00-19:00
地址：新竹縣北埔鄉北埔街22-1號
電話：0910-000949

尚豪呷客家鹹豬肉

最後介紹尚豪呷客家鹹豬肉，真的不是小編愛誇張，不但是在地人推薦，也是網路上熱議，非常有名的一間阿！好吃已經不足以用來形容它的美味跟美妙，套一句老話，試過才知道，不好吃不用錢！不過當然不是真的不用錢啦，但小編敢用這來比喻它，就可知道是多麼好吃多麼推薦了吧！還等什麼，衝了啦！

▲尚豪呷客家鹹豬肉(來源IG/@chenghuang0720)

 

【北埔美食】尚豪呷客家鹹豬肉
營業時間：週一~四10:00- 16:00，週六日9:00-17:00，每週五公休
地址：新竹縣北埔鄉廟前街32號314
電話：0987-286935

新竹景點最夯TOP5

  1. 司馬庫斯
  2. 綠世界生態農場
  3. 東門市場
  4. 新竹動物園
  5. 小叮噹科學主題樂園

新竹一日遊景點攻略

新竹一日遊路線推薦

  1. 新竹市立動物園新竹公園(玻璃工藝博物館)→城隍廟(美食)
  2. 綠世界生態農場北埔老街(美食)→姜阿新洋樓
  3. 合興車站→內灣老街(美食)→好客好品希望工場
  4. 雲夢山丘→劉家悶雞→福祥仙人掌園藝中心
  5. 十七里海岸線香山濕地→水資源公園
  6. 東安古橋關西老街(美食)→關西警察局長日式宿舍
  7. 寶山水庫環湖步道→沙湖壢藝術村→老復興飲食店

 

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